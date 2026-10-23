Nhạc AI Mưa chiều, Rong rêu, Tuyệt phẩm phố đêm chen chân cùng RHYDER, Hoàng Thùy Linh, MCK

Nhạc AI ngày càng hiện diện trên các nền tảng trực tuyến, cạnh tranh với nghệ sĩ Việt - Ảnh: Chụp màn hình

MV đầu tư công phu đang cạnh tranh lượt xem với các sản phẩm nhạc AI trên YouTube, đặt ra thách thức mới cho nghệ sĩ Việt trong cuộc đua thu hút khán giả.

Nhạc AI chen chân vào top thịnh hành YouTube

Trong danh sách 20 video thịnh hành tại Việt Nam ngày 22-10, các sản phẩm nhạc AI xuất hiện cùng MV của RHYDER, Hoàng Thùy Linh, MCK, Gill và B Ray, tiết mục Em tôi từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Sự đan xen này cho thấy các sản phẩm sử dụng AI đang tham gia cạnh tranh sự chú ý của khán giả trên cùng nền tảng với nghệ sĩ Việt.

Các bản nhạc AI thu hút nhiều lượt xem: Mưa chiều đạt khoảng 3,1 triệu, Rong rêu đạt 1,3 triệu, Tuyệt phẩm phố đêm khoảng 725.000... Bên cạnh đó, các phiên bản Không môn đăng hộ đối cũng xuất hiện nhiều lần trong danh sách, từ bản hot trend đến remix và rumba.

Các sản phẩm nhạc AI xuất hiện trong danh sách video thịnh hành tại Việt Nam, bên cạnh MV của nhiều nghệ sĩ Việt - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đặt tiêu đề cũng là một phần trong công thức thu hút lượt xem. Những cụm từ như "bản phối ngọt ngào", "giọng hát làm say đắm" hay "tuyệt phẩm" gợi cảm xúc, giúp người nghe hình dung về sản phẩm trước khi mở video.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung nhạc AI tăng nhanh trên các nền tảng số. Theo Deezer, tháng 6-2026, nền tảng tiếp nhận khoảng 90.000 bản nhạc hoàn toàn do AI tạo ra mỗi ngày, có thời điểm chiếm hơn 50% lượng nhạc mới được tải lên. Tuy nhiên, nhóm nhạc này chỉ chiếm 1-3% tổng lượt nghe trên Deezer.

Với YouTube Việt Nam, những lượt xem của các video nhạc AI cho thấy khả năng tiếp cận khán giả của dòng nội dung này, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách nghệ sĩ duy trì sức hút trong môi trường có ngày càng nhiều sản phẩm cạnh tranh.

Nhạc AI đặt ra bài toán mới cho nghệ sĩ Việt

Trong danh sách 20 video thịnh hành tại Việt Nam, MV Thầy Dùi của Hoàng Thùy Linh đạt khoảng 1,4 triệu lượt xem; Không cần lo cho tao của MCK đạt 2 triệu lượt xem, Trong đôi mắt thiếu nữ của RHYDER thu hút 2,7 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, Em tôi từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đạt 2,4 triệu lượt xem, trong khi Lé Drama của Gill và B Ray đạt 1,1 triệu lượt xem.

Những con số này cho thấy sản phẩm của nghệ sĩ Việt vẫn có khả năng thu hút lượng người xem lớn. Tuy nhiên, các MV và tiết mục biểu diễn phải cạnh tranh sự chú ý với nhiều dạng nội dung khác, từ bản phối mới, nhạc remix đến các video sử dụng giọng hát AI.

MV của nghệ sĩ Việt phải cạnh tranh sự chú ý với các sản phẩm nhạc AI - Ảnh: NVCC

Những sản phẩm này cho thấy nghệ sĩ không chỉ bán một bản nhạc, mà còn xây dựng hình ảnh, phong cách biểu diễn và mối liên hệ với người hâm mộ. Đây là quá trình cần thời gian, nhân lực và chi phí.

Mâu thuẫn nằm ở chỗ lượt xem có thể đưa các sản phẩm lên cùng một bảng xếp hạng, trong khi điều kiện sản xuất và mục tiêu sáng tạo rất khác nhau.

Các kênh nhạc AI có thể nhanh chóng thử nghiệm bản phối mới, nghệ sĩ phải cân đối giữa đầu tư cho từng sản phẩm và yêu cầu duy trì sự hiện diện liên tục trên nền tảng.

Hoàng Thùy Linh khai thác chất liệu văn hóa Việt trong MV Thầy Dùi - Ảnh: NVCC

Sự xuất hiện của nhạc AI cũng đặt ra câu hỏi về nguồn gốc sản phẩm và quyền sử dụng chất liệu âm nhạc. Một sản phẩm có sử dụng giọng hát tổng hợp không mặc nhiên vi phạm bản quyền.

Tuy nhiên, việc sử dụng trái phép ca khúc, bản ghi âm hoặc mô phỏng giọng hát của người khác có thể làm phát sinh tranh chấp, tùy vào từng trường hợp và quyền liên quan.

Ngày 14-10, YouTube công bố triển khai nhãn trên YouTube Music dành cho những sản phẩm được tạo chủ yếu bằng AI, với kế hoạch mở rộng sang YouTube.

Việc nhận diện này giúp người nghe có thêm thông tin về cách âm nhạc được tạo ra, nhưng không thay thế việc xác định quyền sử dụng tác phẩm, bản ghi hay dữ liệu đầu vào.