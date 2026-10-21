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Spotify mạnh tay với nhạc rác AI, ưu tiên nghệ sĩ thật

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Spotify đã loại 50 triệu bản nhạc AI bị xác định là nội dung rác khỏi hệ thống đề xuất, đồng thời gỡ hơn 75 triệu bản nhạc spam khỏi nền tảng trong năm qua.

Spotify lọc 50 triệu bản nhạc AI khỏi hệ thống đề xuất và gỡ hơn 75 triệu bản nhạc spam khỏi nền tảng - Ảnh: Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images

Theo Variety, Spotify vừa công bố các biện pháp ứng phó với sự gia tăng của nhạc do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Trong đó, 50 triệu bản nhạc bị loại khỏi đề xuất vẫn được lưu hành trên nền tảng, nhưng người nghe phải chủ động tìm kiếm mới có thể tiếp cận. Riêng hơn 75 triệu bản nhạc bị xác định là spam đã bị gỡ hoàn toàn.

Spotify cho biết những bản nhạc thường xuyên bị người nghe bỏ qua, phớt lờ hoặc phản hồi tiêu cực có xu hướng thuộc nhóm nội dung rác hoặc spam. Trong 6 tháng qua, nền tảng đã điều chỉnh hệ thống đề xuất để hạn chế những nội dung này và ưu tiên âm nhạc từ nghệ sĩ thực thụ.

Spotify tăng nhận diện và minh bạch nhạc AI

Spotify đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giúp người nghe nhận biết nội dung AI và bảo vệ nghệ sĩ khỏi tình trạng giả mạo. Nền tảng cho biết hàng nghìn hồ sơ đã được gắn nhãn "AI Personas". Nội dung từ các hồ sơ này mặc định không xuất hiện trong hệ thống đề xuất, trừ khi người nghe chủ động theo dõi.

Spotify bổ sung nhãn nhận diện hồ sơ AI, đồng thời tăng tính minh bạch về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong âm nhạc - Ảnh: Spotify

Spotify cũng cho phép người nghe xem thông tin về những thành phần trong ca khúc được tạo ra bằng AI ngay tại phần ghi công. 

Bên cạnh đó, hàng nghìn nghệ sĩ đã tham gia chương trình cho phép kiểm tra các ca khúc được đăng tải dưới tên mình, nhằm ngăn chặn những bản nhạc biến đổi bằng AI sử dụng danh tính nghệ sĩ gốc.

Các ca khúc do AI tạo ra có khả năng không đạt ngưỡng 1.000 lượt nghe để đủ điều kiện nhận tiền bản quyền cao gấp 10 lần so với những ca khúc khác.

Các nền tảng tăng kiểm soát nội dung AI

Spotify thừa nhận việc kiểm soát nội dung AI vẫn là thách thức khi công nghệ phát triển nhanh và các hành vi vi phạm liên tục thay đổi. 

Spotify điều chỉnh hệ thống đề xuất nhằm hạn chế nhạc rác, ưu tiên âm nhạc từ các nghệ sĩ thật - Ảnh: Spotify

Nền tảng đang theo dõi những thủ thuật như tải nhạc hàng loạt, phát hành bản trùng lặp, thao túng công cụ tìm kiếm và sử dụng mạng lưới danh sách phát spam. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các dịch vụ phát nhạc trực tuyến tăng cường minh bạch về nội dung AI. 

YouTube Music gần đây đã tham gia Apple Music và Tidal trong việc triển khai nhãn nhận diện nhạc có sự hỗ trợ của AI. Tidal cũng tuyên bố các ca khúc có sử dụng AI sẽ không được phép kiếm tiền trên nền tảng.

Spotify mạnh tay với nhạc rác AI, ưu tiên nghệ sĩ thật - Ảnh 4.Spotify đưa sách nói đến Việt Nam, nghe sách có thay thế đọc sách?

Spotify lên kế hoạch mở rộng dịch vụ sách nói đến Việt Nam trước cuối năm 2026, mở thêm lựa chọn tiếp cận sách trên nền tảng số.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: AI nhạc AI spotify

    Dòng sự kiện: Trí tuệ nhân tạo

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