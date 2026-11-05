Chiêm ngưỡng hai di sản tư liệu của Việt Nam vừa được UNESCO vinh danh

UNESCO vừa ghi danh Việt Nam có thêm hai Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) thuộc UNESCO diễn ra từ ngày 2 tới ngày 6-11 tại Jakarta (Indonesia), gồm hơn 150 đại biểu đến từ 24 quốc gia thành viên.
Đây là dịp để Đại hội đồng tiến hành xem xét, thẩm định và bỏ phiếu cho các hồ sơ đề cử di sản tư liệu trong khu vực. Việt Nam tham gia với 2 hồ sơ đề cử gồm: "Ma Nhai trên núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình" và "Văn bia phố Hiến, tỉnh Hưng Yên".
Sau ba ngày làm việc liên tục, MOWCAP và các quốc gia thành viên đã bỏ phiếu thông qua 21/24 hồ sơ ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có hai di sản tư liệu Ma Nhai trên núi Non Nước (tỉnh Ninh Bình) và Văn bia phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.
Như vậy đến nay, Việt Nam đã có 13 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh (gồm 4 di sản tư liệu trong Danh mục thế giới và 9 di sản tư liệu trong Danh mục khu vực châu Á - Thái Bình Dương).
Văn bia phố Hiến, tỉnh Hưng Yên: Ký ức thương cảng quốc tế tiêu biểu ở châu Á
Ma nhai trên núi Non Nước: Lịch sử dựng nước và giữ nước còn đó
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