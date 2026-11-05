Chiêm ngưỡng hai di sản tư liệu của Việt Nam vừa được UNESCO vinh danh

Hai hồ sơ di sản tư liệu của Việt Nam được thông qua chiều 5-11 - Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) thuộc UNESCO diễn ra từ ngày 2 tới ngày 6-11 tại Jakarta (Indonesia), gồm hơn 150 đại biểu đến từ 24 quốc gia thành viên.

Đây là dịp để Đại hội đồng tiến hành xem xét, thẩm định và bỏ phiếu cho các hồ sơ đề cử di sản tư liệu trong khu vực. Việt Nam tham gia với 2 hồ sơ đề cử gồm: "Ma Nhai trên núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình" và "Văn bia phố Hiến, tỉnh Hưng Yên".

Theo MOWCAP, hai di sản của Việt Nam đáp ứng các tiêu chí ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương về tính xác thực, tính toàn vẹn, độc bản, có tầm quan trọng và ý nghĩa tầm khu vực, có kế hoạch bảo quản, quản lý và tiếp cận mang tính khả thi - Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Sau ba ngày làm việc liên tục, MOWCAP và các quốc gia thành viên đã bỏ phiếu thông qua 21/24 hồ sơ ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có hai di sản tư liệu Ma Nhai trên núi Non Nước (tỉnh Ninh Bình) và Văn bia phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Như vậy đến nay, Việt Nam đã có 13 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh (gồm 4 di sản tư liệu trong Danh mục thế giới và 9 di sản tư liệu trong Danh mục khu vực châu Á - Thái Bình Dương).

Văn bia phố Hiến, tỉnh Hưng Yên: Ký ức thương cảng quốc tế tiêu biểu ở châu Á

Văn bia phố Hiến gồm 41 văn bia chữ Hán và chữ Nôm (niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20) tại các di tích thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, là ký ức sống động về một thời kỳ lịch sử của Phố Hiến - một thương cảng quốc tế tiêu biểu ở châu Á thời bấy giờ - Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Ngoài phản ánh quá trình phát triển đô thị và hoạt động thương mại, Văn bia phố Hiến còn cho thấy quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa trong đời sống văn hóa, xã hội của các cộng đồng cư dân người Việt và người nước ngoài tại một đô thị cảng quốc tế giai đoạn đó - Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Đây là di sản tư liệu mang tính toàn vẹn và xác thực, đã được cộng đồng gìn giữ nguyên trạng qua nhiều thế kỷ - Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Ma nhai trên núi Non Nước: Lịch sử dựng nước và giữ nước còn đó

Trong khi đó Ma nhai trên núi Non Nước được khắc trực tiếp trên vách đá bằng các văn tự chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ tại Di tích lịch sử và danh thắng quốc gia đặc biệt núi Non Nước (tỉnh Ninh Bình) - Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Di sản có niên đại từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20, hiện còn 43 bản văn khắc, nội dung đa dạng, hình thức độc đáo, là các bản khắc duy nhất không thể thay thế, gồm nhiều thể loại: ngự bút, bia ký, thơ văn, đề từ,… do các vị vua, quan, danh nhân, nhà văn hóa, nhà thơ lưu đề; được các nghệ nhân khắc trên đá bằng kỹ thuật điêu khắc truyền thống, tài hoa của người Việt - Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Ma nhai trên núi Non Nước cho biết về lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của Việt Nam, sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giai đoạn đó - Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Nội dung một số Ma nhai trên núi Non Nước phản ánh sự tham gia sâu rộng của phụ nữ trong các hoạt động xã hội, tôn giáo qua các giai đoạn lịch sử, thể hiện sự bình đẳng giới đã phần nào được thực hiện ở Việt Nam từ thời trung đại - Ảnh: Cục Di sản văn hóa