Người dân, du khách tranh thủ tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 được miễn phí vé - Ảnh: VĂN TRUNG

Ngay từ sáng 24-11, tại di tích lịch sử Dinh Độc Lập đông kín người dân và du khách đến tham quan. Nhiều gia đình, nhóm bạn nối đuôi nhau vào tham quan công trình lịch sử nổi tiếng giữa trung tâm TP.HCM. Di tích phải tạm ngưng đón khách từ 10h đến 13h để điều tiết.

Người dân nô nức tham quan bảo tàng, di tích

Theo thông tư của Bộ Tài chính, Dinh Độc Lập miễn phí vé tham quan ngày 24-11. Chính sách này thu hút hàng ngàn người dân đến tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và các không gian trưng bày trong di tích.

Tuổi Trẻ ghi nhận lượng khách tham quan các bảo tàng tại TP.HCM tăng nhân ngày đặc biệt này.

Tại Bảo tàng TP.HCM, lượng khách đến tham quan tăng đáng kể so với ngày thường. Nhiều du khách lựa chọn bảo tàng làm điểm đến để tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của thành phố, đồng thời khám phá những câu chuyện về đời sống, văn hóa và con người Sài Gòn - TP.HCM qua các không gian trưng bày.

Đến với Bảo tàng TP.HCM dịp này, du khách còn có thể tham gia chuỗi workshop với nhiều hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống; xem trưng bày chuyên đề Dấu xưa - Nét nay, không gian biểu diễn nghệ thuật dân tộc, thưởng thức ẩm thực dân gian.

Bảo tàng Lịch sử TP.HCM đón khoảng 2.000 lượt khách trong sáng 24-11. Những không gian lưu giữ hiện vật, tư liệu lịch sử tiếp tục trở thành điểm đến thu hút người dân, đặc biệt là các gia đình và nhóm khách tham quan. Bảo tàng Tôn Đức Thắng ghi nhận có khoảng 700 du khách.

Đông đảo du khách đến di tích lịch sử Dinh Độc Lập tìm hiểu những dấu mốc lịch sử gắn với công trình đặc biệt này - Ảnh: VĂN TRUNG

Vợ chồng ông Chuyển đến từ Đà Nẵng tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập - Ảnh: VĂN TRUNG

Đôi bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm tại di tích lịch sử Dinh Độc Lập - Ảnh: VĂN TRUNG

Tour đêm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh kín chỗ

Một hoạt động đáng chú ý nhân Ngày Văn hóa Việt Nam là chương trình trải nghiệm Đêm ký ức - Ước vọng hòa bình tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Từ ngày 24-11, bảo tàng bắt đầu đón khách tham gia chương trình trải nghiệm đêm miễn phí. Đây là sản phẩm văn hóa, du lịch đêm đầu tiên do bảo tàng xây dựng và giới thiệu, góp phần đa dạng hóa hoạt động tham quan, trải nghiệm di sản tại TP.HCM.

Chương trình có bốn suất tham quan mỗi tối, với tổng số lượng giới hạn 200 khách. Theo thông tin từ bảo tàng, tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ vé tham quan chương trình trong 7 ngày đã được đăng ký hết (phục vụ miễn phí từ ngày 24 đến 30-11).

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh mở chương trình tham quan về đêm - Ảnh: VĂN TRUNG

Với cách tiếp cận lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật thị giác, công nghệ trình chiếu 3D mapping và các hoạt cảnh thực cảnh, tour đêm đưa người xem qua ba không gian gắn với ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình.

Việc các bảo tàng, di tích đón lượng khách tăng cao trong ngày 24-11 cho thấy sức hút của những điểm đến văn hóa, lịch sử khi được mở rộng cơ hội tiếp cận với công chúng.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 còn tạo cơ hội để người dân dành thời gian tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, tiếp cận các giá trị di sản và khám phá thêm những không gian văn hóa ngay trong thành phố mình đang sinh sống.

Nhiều gia đình, du khách chọn Bảo tàng TP.HCM làm điểm đến trong Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: VĂN TRUNG

Các hoạt động trải nghiệm góp phần làm phong phú hành trình tham quan tại Bảo tàng TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

Tuyết Nhi (phường Long Bình, TP.HCM) chọn áo dài đỏ, lưu lại kỷ niệm nhân Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: VĂN TRUNG

Một gia đình trẻ cùng tham quan Bảo tàng TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG