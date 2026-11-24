Lượng khách đổ về Dinh Độc Lập tăng đột biến trong sáng 24-11 khiến các lối tham quan bên trong đông nghẹt. Hội trường Thống Nhất phải tạm ngưng đón khách từ 10h đến 13h để điều tiết lượng người nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Dinh Độc Lập thu hút đông người dân và du khách đến tham quan trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh: THÀNH AN

Theo thông báo trên fanpage chính thức của Hội trường Thống Nhất sáng 24-11, trước tình trạng lượng khách tham quan tăng cao nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đơn vị quyết định tạm ngưng đón khách tại Dinh Độc Lập trong khung giờ từ 10h đến 13h cùng ngày.

Việc tạm ngưng đón khách nhằm đảm bảo công tác an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ. Sau thời gian điều tiết, di tích mở cửa trở lại từ 13h để tiếp tục phục vụ người dân và du khách.

Thông báo được đăng tải trên fanpage chính thức của Hội trường Thống Nhất sáng 24-11 - Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Hữu Phước - Phó Giám đốc Hội trường Thống Nhất - xác nhận thông tin trên và cho biết lượng khách đổ về tham quan trong buổi sáng quá đông, dẫn đến tình trạng quá tải bên trong di tích.

"Buổi sáng ngày 24-11, lượng người vào tham quan bên trong dinh đông nghẹt, kẹt cứng các lối đi nên đơn vị buộc phải tạm đóng cửa trong khung giờ trưa để điều tiết, giãn bớt lượng khách. Tình trạng quá tải cục bộ như thế này cũng thường xuyên xảy ra vào các dịp lễ, Tết cao điểm", ông Phước chia sẻ.

Việc tạm ngưng đón khách trong 3 tiếng diễn ra đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, thời điểm nhiều người dân lựa chọn tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử và không gian văn hóa trên địa bàn TP.HCM.

Du khách chen kín các lối đi tại Dinh Độc Lập trong sáng 24-11, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ - Ảnh: THUỲ LINH

Lượng khách đổ về Dinh Độc Lập tăng cao khiến nhiều khu vực tham quan bên trong trở nên đông đúc - Ảnh: THUỲ LINH

Trong ngày này, bên cạnh Dinh Độc Lập, nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử khác của thành phố cũng là lựa chọn để người dân và du khách dành thời gian tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và những giá trị văn hóa của TP.HCM.

Dinh Độc Lập là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, gắn liền với nhiều dấu mốc quan trọng của lịch sử hiện đại Việt Nam. Công trình không chỉ thu hút khách bởi giá trị lịch sử mà còn bởi kiến trúc, cảnh quan và hệ thống phòng trưng bày lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật.

Đây cũng là một trong những điểm tham quan quen thuộc của khách du lịch trong nước và quốc tế khi đến TP.HCM. Vào các dịp lễ, Tết hoặc thời điểm có lượng khách tăng cao, việc điều tiết dòng người tại các khu vực tham quan bên trong di tích là yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn và trải nghiệm cho khách.