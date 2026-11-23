Dịp 24-11, người dân và du khách có thêm lựa chọn vui chơi, khám phá văn hóa tại TP.HCM và vùng lân cận - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Ngày 24-11, TP.HCM mang đến nhiều lựa chọn vui chơi, khám phá văn hóa từ tham quan di tích, triển lãm đến thưởng thức nghệ thuật và trình diễn ánh sáng.

Gợi nhắc dấu ấn kiến trúc qua nhiều thời kỳ

Dinh Độc Lập là điểm đến lịch sử được nhiều du khách lựa chọn trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Ở khu vực trung tâm, du khách có thể bắt đầu ngày khám phá tại Dinh Độc Lập, nơi ghi nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Dịp 24-11, địa điểm này mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan. Bên cạnh đó, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng TP.HCM cũng là những lựa chọn dành cho người yêu thích lịch sử, nghệ thuật.

Rời các không gian trưng bày, hành trình có thể nối dài qua đường Đồng Khởi, công viên Chi Lăng, công viên Lam Sơn với các triển lãm tranh cổ động, triển lãm mỹ thuật ngoài trời. Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố và Đường sách Nguyễn Văn Bình cũng là những điểm dừng chân giúp du khách cảm nhận dấu ấn kiến trúc và đời sống văn hóa của đô thị.

Từ ngày 18 đến 29-11, Đường sách TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Sài Gòn - Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc” - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Điểm nhấn là triển lãm ảnh về di sản kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng của thành phố; trưng bày sách, giao lưu văn hóa, giới thiệu dự án và các chương trình nghệ thuật truyền thống kết hợp đương đại - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Một số bảo tàng tại TP.HCM mở cửa miễn phí phục vụ người dân, du khách dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Buổi tối 24-11, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành điểm hẹn với các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, trình diễn 3D Mapping trước trụ sở UBND TP.HCM từ 19h đến 20h. Đến 21h, người dân có thể thưởng thức pháo hoa tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn.

Không chỉ có những điểm đến quen thuộc ở trung tâm, TP.HCM sau sáp nhập còn mở rộng không gian khám phá đến các địa phương có bản sắc văn hóa riêng. Một trong những mô hình đáng chú ý là tour du lịch trải nghiệm "Phú An - Về miền di sản, đậm tình quê hương" tại phường Phú An (vừa ra mắt vào ngày 14-11).

Du khách trải nghiệm hành trình khám phá di sản tại phường Phú An - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Tour Phú An đưa du khách tìm hiểu văn hóa và đời sống địa phương - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Mô hình được địa phương phát triển theo hướng kết nối các điểm đến văn hóa, lịch sử và sinh thái, đưa du khách tìm hiểu đời sống truyền thống của người dân Nam Bộ. Các điểm tham quan tiêu biểu gồm Làng tre Phú An, Vườn của Ngoại, di tích Xe tăng cháy và đình Tân An.

Đặc biệt, trải nghiệm "Đám giỗ miệt vườn" mang đến cơ hội khám phá không gian sinh hoạt đặc trưng của vùng quê Nam Bộ. Du khách có thể thưởng thức món ăn dân dã, tham gia trò chơi dân gian, trải nghiệm làm gốm và tìm hiểu những phong tục, tập quán gắn với đời sống cộng đồng.

Không gian xanh mát, yên bình tại Làng tre Phú An - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Từ làng nghề đến vùng biển, thêm những lựa chọn khám phá

Nếu muốn tìm hiểu văn hóa địa phương thay vì tập trung ở khu vực trung tâm, Phường Lái Thiêu cũng là một gợi ý đáng cân nhắc. Vùng đất này từng nổi tiếng với những vườn cây ăn trái ven sông và nghề gốm sứ truyền thống hình thành từ khoảng giữa thế kỷ 19.

Gốm Lái Thiêu từng hiện diện trong đời sống thường ngày của nhiều gia đình Nam Bộ qua những chiếc lu, khạp, chậu, bình và vật dụng gia đình. Những sản phẩm có màu men đặc trưng, trang trí bằng họa tiết dân gian, phản ánh tay nghề của những người thợ qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh dấu ấn làng nghề, Lái Thiêu còn lưu giữ các công trình tín ngưỡng như đình Tân Thới, đình Bình Nhâm, đình Phú Long và Quan Đề miếu. Du khách có thể kết hợp tham quan, tìm hiểu kiến trúc đình, miếu, dạo quanh chợ Lái Thiêu và thưởng thức những món ăn địa phương như bánh bèo bì, gỏi gà măng cụt khi vào mùa.

Lái Thiêu từng là vùng đất thuộc Bình Dương, nay trở thành một phần của TP.HCM sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Lái Thiêu còn lưu dấu nghề gốm truyền thống, một di sản thủ công gắn với lịch sử phát triển của vùng Bình Dương - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Ghé thăm Thiên Hậu Cung, tìm hiểu nét đẹp tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Lái Thiêu - Ảnh: TÂM TRÍ NGUYỄN

Ở hướng biển, Vũng Tàu mang đến một sắc thái khác của văn hóa TP.HCM sau sáp nhập. Từ ngày 18 đến 24-11, Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực Vũng Tàu năm 2026 với chủ đề "Kết nối bản sắc - Lan tỏa yêu thương" diễn ra tại Công viên Thùy Vân. Người dân và du khách có thể thưởng thức ẩm thực địa phương, tham gia các hoạt động văn hóa và chương trình nghệ thuật.

Đáng chú ý, ngày 23-11, sự kiện xác lập kỷ lục với 100 loại nhân bánh khọt được tổ chức tại Công viên Thùy Vân. Tối 24-11, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tại quảng trường Tháp Tam Thắng, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến thành phố biển.

Quảng trường Tháp Tam Thắng là không gian vui chơi, dạo mát và check-in thu hút người dân, du khách khi đến thành phố biển - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Xa hơn, làng chài Phước Hải phù hợp với những người muốn tìm một trải nghiệm chậm rãi. Buổi sáng, du khách có thể đến biển đón bình minh, quan sát cảnh thuyền thúng, ghe cá trở về sau chuyến ra khơi và nhịp mua bán hải sản của người dân. Khi chiều xuống, bãi biển và những con đường ven làng là nơi thích hợp để ngắm hoàng hôn, thưởng thức hải sản và tìm hiểu đời sống cư dân miền biển.

Biển Phước Hải mang vẻ đẹp bình dị, là điểm dừng chân phù hợp cho hành trình khám phá vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Du khách đến Phước Hải có thể tận hưởng không gian biển yên bình, tìm hiểu đời sống làng chài ven biển - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Từ dấu ấn lịch sử ở trung tâm, nghề thủ công tại Lái Thiêu đến văn hóa biển ở Vũng Tàu, Phước Hải, mỗi địa điểm mang một câu chuyện riêng. Với không gian rộng hơn sau sáp nhập, TP.HCM có thêm nhiều lựa chọn để người dân và du khách tìm hiểu văn hóa qua những trải nghiệm gần gũi với đời sống địa phương.