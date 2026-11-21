Phát triển sản phẩm du lịch đa dạng là một trong những định hướng nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam - Ảnh: LÊ ANH TUẤN

Nghị quyết đưa ra nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển sản phẩm mới, tạo thuận lợi về thị thực, hạ tầng và nguồn nhân lực, hướng đến tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế và huy động thêm nguồn lực cho ngành du lịch.

Cụ thể hóa chủ trương đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với 468/480 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Nghị quyết gồm 14 điều, quy định các nhóm chính sách về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp và liên kết cộng đồng; khuyến khích mô hình kinh doanh mới; thử nghiệm có kiểm soát một số hoạt động du lịch; phát triển nguồn nhân lực; tạo thuận lợi về thị thực, nhập cảnh, cư trú và bố trí nguồn lực ngân sách.

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Trên cơ sở chủ trương tạo đột phá về thể chế, huy động hiệu quả các nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nghị quyết của Quốc hội thiết lập hệ thống cơ chế đặc thù trên nhiều lĩnh vực, từ ưu đãi đầu tư, thuế, đất đai, phát triển hạ tầng đến hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới mô hình kinh doanh và thu hút khách quốc tế.

Các chính sách được thiết kế theo hướng phân loại dự án theo quy mô và mức độ đóng góp, gắn ưu đãi với hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng thu hút khách, tạo việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-1-2027 đến hết ngày 31-12-2036, tạo khung chính sách dài hạn cho các địa phương và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển du lịch.

Phân loại dự án, ưu tiên các cực tăng trưởng du lịch

Nghị quyết áp dụng trên phạm vi cả nước, trong đó ưu tiên 3 cực tăng trưởng là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng; các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm có tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia.

Chính sách cũng hướng đến các địa bàn phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, nông thôn và những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Đáng chú ý, các dự án du lịch được phân thành bốn nhóm để áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp, gồm dự án du lịch quy mô vừa và nhỏ, dự án du lịch chất lượng cao, dự án du lịch động lực và dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Du lịch cộng đồng góp phần bảo tồn giá trị văn hóa bản địa, tạo sinh kế cho người dân địa phương - Ảnh: TÂM TRÍ NGUYỄN

Với dự án du lịch chất lượng cao, ngoài yêu cầu về quy mô vốn, nhà đầu tư phải chứng minh hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng thu hút khách quốc tế, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Nhóm dự án này phải có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỉ đồng trở lên, trong đó các hạng mục du lịch tối thiểu 1.500 tỉ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho ít nhất 1.000 lao động, trong đó tối thiểu 20% là lao động địa phương.

Đối với dự án du lịch động lực, tổng vốn đầu tư phải từ 10.000 tỉ đồng trở lên, trong đó hạng mục du lịch tối thiểu 5.000 tỉ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho ít nhất 1.500 lao động.

Dự án du lịch động lực mang tính chiến lược phải có tổng vốn đầu tư từ 30.000 tỉ đồng trở lên, trong đó hạng mục du lịch tối thiểu 15.000 tỉ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho ít nhất 2.000 lao động. Dự án phải có phương án hình thành sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu, góp phần phát triển cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm hoặc tổ hợp du lịch có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Nhóm dự án này còn phải có phương án tham gia phát triển hạ tầng kết nối, hạ tầng phục vụ cộng đồng, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị du lịch.

Để khuyến khích đầu tư, nghị quyết quy định thí điểm một số chính sách ưu đãi về thuế và đất đai trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có hiệu lực.

Cụ thể, dự án du lịch động lực được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ các hạng mục du lịch, đồng thời được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ.

Với dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, thời hạn hoạt động của các hạng mục du lịch có thể lên đến 70 năm. Doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong thời hạn không quá 9 năm tiếp theo.

Đối với dự án thực hiện toàn bộ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, ngưỡng vốn đầu tư và số lao động được quy định thấp hơn so với các địa bàn khác nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư đến những vùng còn nhiều tiềm năng.

Hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích mô hình du lịch mới

Bên cạnh các dự án quy mô lớn, nghị quyết dành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch.

Đối với các dự án du lịch quy mô vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, làng nghề, chính sách tập trung hỗ trợ hạ tầng giao thông kết nối, công trình vệ sinh, cấp nước, xử lý chất thải và hạ tầng số.

Các dự án cũng được hỗ trợ đào tạo kỹ năng quản lý, kinh doanh, cung ứng dịch vụ; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghề truyền thống; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, xúc tiến quảng bá và kết nối thị trường.

Một yêu cầu quan trọng là cộng đồng dân cư phải tham gia tổ chức, quản lý, cung ứng sản phẩm và được hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Phát triển sản phẩm du lịch đa dạng là một trong những định hướng nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam - Ảnh: CAO ANH TUẤN

Nghị quyết còn thí điểm giảm tối đa 30% tiền thuê đất trong thời hạn 5 năm đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian sử dụng chung không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia có mật độ xây dựng gộp dưới 25%, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định.

Đối với hoạt động kết nối thị trường, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hàng không, doanh nghiệp lữ hành mở đường bay mới hoặc khôi phục đường bay đã ngừng khai thác để đưa khách du lịch đến địa phương. HĐND cấp tỉnh quyết định điều kiện và mức hỗ trợ phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Các tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú có hợp đồng mua, tiêu thụ dài hạn sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cũng được xem xét hỗ trợ theo quy định của địa phương.

Đặc biệt, nghị quyết mở cơ chế ưu đãi đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới như kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, tổ hợp hoạt động 24/7, kinh tế ven sông, ven biển và các sản phẩm kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe.

Những mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghệ mới, đáp ứng tiêu chí về giá trị gia tăng, khả năng mở rộng thị trường hoặc nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình kinh doanh mới.

Thí điểm hoạt động du lịch 24/7, phát triển sản phẩm đặc sắc

Một trong những nội dung đáng chú ý là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với một số mô hình, hoạt động kinh doanh mới nhằm khai thác tiềm năng du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách.

Theo đó, các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí phức hợp quy mô lớn được thí điểm hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện quốc tế quy mô lớn tổ chức định kỳ hoặc kéo dài được áp dụng thủ tục hành chính rút gọn, cấp phép một lần thông qua một đầu mối, một lần thẩm định.

Việc thử nghiệm được thực hiện theo đề án do UBND cấp tỉnh xây dựng, trình HĐND cấp tỉnh quyết định. Riêng khu giải trí phức hợp quy mô lớn và hoạt động 24/7 tại khu vực có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng, an ninh phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước.

Thời hạn thử nghiệm tối đa 3 năm, đi kèm các yêu cầu kiểm soát rủi ro, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và quyền lợi cộng đồng.

Thêm chính sách thu hút khách quốc tế, đầu tư hạ tầng và nhân lực

Về thị thực, nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú, nghị quyết định hướng mở rộng miễn thị thực song phương đối với khách từ các thị trường trọng điểm, thị trường nguồn có tiềm năng tăng trưởng và khả năng chi tiêu cao.

Chính sách thị thực được định hướng linh hoạt theo từng thị trường, ưu tiên khách lưu trú dài ngày, khách quay trở lại và khách kết hợp công vụ, hội nghị, hội thảo quốc tế.

Nghị quyết cũng đặt ra việc nghiên cứu thí điểm có kiểm soát chính sách thị thực, cư trú đối với người nước ngoài làm việc từ xa, khách đến Việt Nam khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe dài ngày.

Nhiều địa phương khai thác lợi thế cảnh quan, văn hóa để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng - Ảnh: PHẠM THẾ HIỂN

Các cơ chế mới được kỳ vọng góp phần thu hút đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó tăng đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

