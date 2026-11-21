Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 21-11, sau 27 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với tinh thần khẩn trương, đổi mới tư duy và cách làm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp tiếp tục khẳng định tinh thần hành động, quyết tâm đổi mới thực chất hoạt động lập pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và nguyện vọng của Nhân dân.

Quốc hội dành phần lớn thời gian xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 5 dự án luật.

Quyết sách nhiều vấn đề lớn, đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10%

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc - Ảnh: QUỐC HỘI

Đáng chú ý, theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã quyết định ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật quan trọng; thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 38 luật hiện hành.

Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn, thể hiện quyết tâm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, tháo gỡ những điểm nghẽn từ thực tiễn, tạo hành lang pháp lý cho phát triển.

Tính chung trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 62 luật và 16 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lập pháp.

Các đại biểu dự phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Bên cạnh công tác lập pháp, tại kỳ họp, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư một chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và các vấn đề quan trọng khác. Phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ được tổ chức đối với hai lĩnh vực Tài chính và Khoa học công nghệ.

Cùng với đó, Quốc hội xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri cùng hơn 50 báo cáo khác do Chính phủ và các cơ quan gửi đến theo quy định.

Khẩn trương đưa các quyết sách vào cuộc sống

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Theo Chủ tịch Quốc hội, thành công của kỳ họp tiếp tục khẳng định những bài học kinh nghiệm quan trọng trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Trước hết là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp và thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đồng thời, đó là sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận tinh thần tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội. Trong suốt kỳ họp, nhiều đại biểu đã làm việc ngoài giờ, cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, đóng góp những ý kiến xác đáng, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, xuất phát từ thực tiễn.

Nhấn mạnh nhiệm vụ sau kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua; bảo đảm các quyết sách sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Việc tổ chức thực hiện phải gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Quốc hội yêu cầu tập trung cao độ, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự trở thành năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế và tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cấm yêu cầu dân đổi giấy tờ sau sắp xếp bộ máy Trong phiên bế mạc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Nghị quyết nêu rõ yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2027. Trong đó, Quốc hội giao Chính phủ chủ động phương án thích ứng với già hóa dân số, thí điểm "kinh tế bạc"; khẩn trương hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội cho lao động trên nền tảng số và khu vực phi chính thức. Đồng thời, chuẩn bị phương án truyền thông cho lộ trình điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, lừa đảo và đánh bạc trên không gian mạng. Về hoàn thiện thể chế và sắp xếp tổ chức bộ máy, Quốc hội cho phép kéo dài thời gian áp dụng các nghị định, nghị quyết quy phạm pháp luật ban hành theo cơ chế đặc biệt (tại Nghị quyết số 206/2025/QH15 và Nghị quyết số 190/2025/QH15) tối đa đến hết ngày 31-12-2027 để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, nghị quyết khẳng định các văn bản, giấy tờ đã được cấp trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước nếu chưa hết hạn vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng; nghiêm cấm yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi giấy tờ khi chưa hết thời hạn.

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