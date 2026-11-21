Quốc hội thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 21-11, với 453/455 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 21-11, đến hết ngày 30-6-2028.



Các trường hợp được xóa nợ

Theo đó, nghị quyết quy định chính sách đặc thù về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (03) hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (06) tính đến hết ngày 23-10-2026 do cơ quan thuế xác định.

Việc xóa nợ lệ phí môn bài, khoản tiền chậm nộp theo nghị quyết này chỉ áp dụng đối với số tiền đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại nghị quyết này mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Trước đó, theo báo cáo của Chính phủ, đến ngày 23-10-2026 còn hơn 2,5 triệu người nộp thuế ở trạng thái 03, 06.

"Nghĩa vụ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tích lũy là một trong những rào cản khiến người nộp thuế không quay lại hoàn tất thủ tục", báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

Nghị quyết nêu rõ lệ phí môn bài là thuế môn bài theo quy định của pháp luật về thuế phát sinh trước ngày 1-1- 2017, lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Tiền chậm nộp là tiền phạt chậm nộp phát sinh trước 1-7-2013, tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tiền thuế nợ gốc là tiền thuế và các khoản thu khác phát sinh (trừ lệ phí môn bài) của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý thuế.

Theo nghị quyết, người nộp thuế diện 03, 06 được xóa tiền chậm nộp chậm khi đáp ứng đủ các điều kiện.

Cụ thể, đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Các trường hợp không được xóa tiền chậm nộp

Nghị quyết nêu rõ các trường hợp người nộp thuế không được xóa tiền chậm nộp. Bao gồm người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

Chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn;

Cùng với đó là người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Quy định trên cũng không áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đủ số thuế phát sinh từ hoạt động này.

Việc xóa tiền chậm nộp không áp dụng đối với tiền chậm nộp lệ phí môn bài quy định nghị quyết này.

Cũng theo nghị quyết, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế thực hiện xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp. Cơ quan quản lý thuế công khai kết quả xóa nợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi thông tin cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có)...