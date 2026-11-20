Quốc hội biểu quyết thông qua luật vào chiều 20-11 - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 20-11, với 475/475 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ.

Luật có hiệu lực thi hành từ 1-3-2027, quy định rõ không thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông, hộ gia đình và cá nhân đã bị tạm đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động sau khi luật có hiệu lực thi hành.

Xác định đầy đủ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động PCCC

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự luật.

Theo Bộ trưởng, Chính phủ đã rà soát dự luật để bảo đảm nội dung sửa đổi, bổ sung được đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cùng với đó, bổ sung, hoàn thiện quy định của dự thảo luật và nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

Việc này để xác định đầy đủ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động PCCC, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và việc xử lý vi phạm để kiểm soát, phòng ngừa, bảo đảm an toàn PCCC, bảo đảm an toàn chất lượng phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC, bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông đối với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong quản lý PCCC và đã bảo đảm cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện khi luật được ban hành.

Theo đó, luật mới sửa đổi Điều 18 Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ 2024 về nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC.

Cụ thể, luật mới quy định chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông (sau đây gọi chung là chủ sở hữu) có trách nhiệm tổ chức thi công, nghiệm thu công trình, phương tiện giao thông theo thiết kế về PCCC đã được thẩm định.

Chủ sở hữu, đơn vị thi công có trách nhiệm bảo đảm an toàn về PCCC trong suốt quá trình thi công công trình, phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý của mình. Luật quy định Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Luật mới cũng quy định chủ sở hữu tổ chức nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông theo các quy định. Bao gồm nghiệm thu về PCCC từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục, từng hệ thống và nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình.

Đối với các bộ phận của công trình, bộ phận phương tiện giao thông bị che khuất thì phải nghiệm thu về PCCC trước khi tiến hành các bước thi công tiếp theo.

Đồng thời, quyết định việc nghiệm thu về PCCC từng phần công trình, từng hạng mục công trình trong trường hợp phần công trình, hạng mục công trình đó đủ điều kiện vận hành độc lập, bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC.

Luật cũng quy định chủ sở hữu chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông.

Chỉ được đưa công trình, phần công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng sau khi đã nghiệm thu về PCCC theo thiết kế về PCCC được thẩm định, thẩm duyệt.

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong xử lý các công trình, cơ sở hiện hữu đang tồn tại

Quá trình tiếp thu, Chính phủ đã bổ sung, hoàn thiện các quy định của dự luật về cách thức, quy trình giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tốt nhất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, bổ sung vào dự luật quy định về giải pháp để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý đối với các công trình, cơ sở hiện hữu đang tồn tại hiện nay.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ việc đã rà soát, hoàn thiện quy định của dự luật về xử lý chuyển tiếp khi bãi bỏ các thủ tục hành chính để không bị vướng mắc, bất cập khi tổ chức thực hiện và chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung, kỹ thuật của dự luật.

Tại điều khoản chuyển tiếp, luật mới quy định hồ sơ giải quyết thủ tục liên quan đến cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 1-3-2027 nhưng đến ngày 1-3-2027 chưa giải quyết xong thì được tiếp tục giải quyết theo quy định.

Việc quản lý đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Trường hợp đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô thì chấm dứt áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước kể từ ngày 1-3-2027.

Trong chiều nay, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu.