Bộ trưởng Lương Tam Quang - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 20-11, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Luật gồm 5 chương, 131 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2028.

Trước khi Quốc hội thông qua, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự luật.

Bộ trưởng nêu rõ Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật.

Cơ quan soạn thảo đã rà soát quy định ngay tại dự thảo luật mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trên từng lĩnh vực.

Theo đó quy định thời hiệu xử phạt 3 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân, 3 tỉ đồng đối với tổ chức chỉ trong một số lĩnh vực để phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm và cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định đối với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Cụ thể luật quy định mức phạt tiền tối đa đến 1,5 tỉ đồng với cá nhân vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung; cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; định danh và xác thực điện tử; bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với tổ chức trong các lĩnh vực trên bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Đồng thời bỏ quy định về mức phạt tiền cao hơn, nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung được áp dụng đối với địa bàn thuộc một số thành phố (Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị đã có quy định giao HĐND TP quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trên địa bàn TP cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung).

Giảm thời hiệu xử phạt trong một số lĩnh vực như bảo vệ môi trường; trật tự, an toàn giao thông đường bộ; giao thông đường thủy nội địa; hàng hải.

Một nội dung đáng chú ý là luật mới được thông qua đã rà soát, bổ sung biện pháp "thực hiện công việc phục vụ cộng đồng" là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền.

Biện pháp này được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế, bảo đảm phù hợp với Công ước về lao động cưỡng bức năm 1930 mà Việt Nam là thành viên.

Cụ thể, luật quy định thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 5 ngày trong 1 tuần. Tổng thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 40 giờ.

Ngay sau khi người vi phạm thực hiện xong công việc phục vụ cộng đồng, cơ quan tổ chức thi hành biện pháp này có xác nhận về việc thi hành xong.

Trong thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng, nếu cá nhân vi phạm không thực hiện công việc phục vụ cộng đồng thì người có thẩm quyền có thể xem xét quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp này để áp dụng hình thức phạt tiền.

Luật nêu rõ không áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người từ đủ 70 tuổi trở lên, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng.

Không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế Nội dung tiếp theo là dự thảo đã bỏ quy định về bố trí nguồn từ các khoản tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính sau khi nộp ngân sách nhà nước để hỗ trợ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chính phủ cũng chỉnh lý, không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế, mà là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế, được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn. Nội dung này để thống nhất với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cùng với đó chỉnh lý dự thảo, không coi các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số là biện pháp cưỡng chế, mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phạm vi áp dụng các biện pháp này để bảo đảm quyền con người, quyền công dân.