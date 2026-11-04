Bộ trưởng Lương Tam Quang: Sẽ nghiên cứu bổ sung quy định về lao động công ích thay thế phạt tiền

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 4-11, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu giải trình, tiếp thu các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu khi thảo luận dự Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa để chỉnh lý, hoàn thiện dự luật bảo đảm chất lượng, khả thi, trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp.

Rà soát thời hiệu xử phạt, mức phạt tiền tối đa

Trong đó về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm với lĩnh vực như quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường; định danh và xác thực điện tử; bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm.

Việc này để phù hợp với tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực nêu trên.

Đồng thời sẽ đề xuất điều chỉnh thời hiệu xử phạt trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phù hợp với thực tế các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng thông tin thêm, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định và Bộ Công an đã xây dựng đề án, khởi công dự án Trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trong toàn quốc.

Vừa qua, Phó thủ tướng thường trực đã chủ trì họp với Bộ Công an và các tỉnh, thành phố để triển khai đề án này. Khi triển khai đề án, sẽ xử lý vi phạm dựa trên dữ liệu, giúp xác định đúng hành vi vô ý hay cố ý, hoặc vi phạm nhiều lần.

Bộ cũng sẽ tham mưu Chính phủ ban hành những quy định phù hợp như vi phạm lần đầu có thể nhắc nhở, lần thứ hai cảnh cáo và nếu vi phạm nhiều lần sẽ phạt khung cao nhất. Việc này nhằm bảo đảm tính nhân văn, răn đe và nghiêm minh với hành vi của người vi phạm.

Về mức phạt tiền tối đa, Bộ trưởng nêu rõ cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất quy định mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực cụ thể tại dự luật để phù hợp với tính chất, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực.

Trong đó chỉ quy định mức phạt tiền tối đa là 1,5 tỉ đồng với cá nhân và 3 tỉ đồng với tổ chức trong các lĩnh vực như quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường; định danh và xác thực điện tử; bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm.

Quy định này để phù hợp với tính chất phức tạp, nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống hằng ngày, sức khỏe, an toàn của người dân, với các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này.

Bộ trưởng nhấn mạnh mức phạt tiền tối đa được quy định trong dự thảo luật là mức tối đa đối với hành vi vi phạm, Chính phủ sẽ quy định các mức phạt cụ thể căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi.

Cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu, quy định các mức xử phạt phù hợp, bảo đảm tính nhân văn, tính răn đe và sự nghiêm khắc trong xử lý vi phạm hành chính.

Về một số ý kiến của đại biểu đề xuất các hình thức xử phạt khác ngoài phạt tiền, Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Chính phủ quy định bổ sung trong nghị định, nghị quyết hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định lao động công ích để thay thế mức phạt tiền.

Về hình thức lao động công ích loại gì, thời gian tính như thế nào, theo Bộ trưởng sẽ được nghiên cứu, có các quy định phù hợp trong nghị định của Chính phủ, nghị quyết hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Điều chỉnh quy định về các biện pháp cưỡng chế, ngăn chặn

Về các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, đối với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, Bộ trưởng cho hay cơ quan soạn thảo đề xuất chỉnh lý theo hướng không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế, mà là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế.

Biện pháp này được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xét thấy cần thiết ngăn chặn việc người đó trốn để thống nhất với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Về biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước, tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, giấy phép điều khiển phương tiện, ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông hạ tầng số, theo Bộ trưởng cơ quan soạn thảo cũng đề xuất chỉnh lý.

Cụ thể theo hướng không coi các biện pháp ngừng cung cấp này là biện pháp cưỡng chế, mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn để bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phạm vi áp dụng các biện pháp này để bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Chính phủ sẽ quy định cụ thể bảo đảm phù hợp với thực tiễn, lĩnh vực, tính chất, mức độ của các hành vi vi phạm.