Đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã được trưng mua tài sản

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 3-11, thảo luận về dự Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các đại biểu quan tâm đến quy định về thẩm quyền quyết định trưng mua tài sản của Chủ tịch UBND cấp xã.

Chủ tịch UBND cấp xã được trưng mua tài sản trong trường hợp nào?

Theo dự thảo, chủ tịch UBND cấp xã được quyền quyết định trưng mua tài sản thuộc địa bàn quản lý để phục vụ trực tiếp công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, với điều kiện cấp trung ương, cấp tỉnh không trực tiếp tiếp cận hoặc chưa trực tiếp tiếp cận địa bàn.

Bày tỏ thống nhất việc giao thẩm quyền cho chủ tịch UBND cấp xã, tuy nhiên đại biểu Hoàng Quốc Khánh (Lai Châu) cho rằng quy định kèm theo điều kiện nêu trên còn chưa rõ ràng, khó áp dụng trong thực tiễn và có thể hạn chế tính chủ động của chính quyền cơ sở.

Vì vậy ông đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ điều kiện này.

Theo ông, khi xảy ra thiên tai, giao thông bị chia cắt nhưng thông tin liên lạc vẫn thông suốt, cấp tỉnh có thể chỉ đạo, điều hành từ xa.

Trường hợp này có được coi là đã tiếp cận địa bàn hay không? Nếu không quy định rõ, chủ tịch UBND cấp xã sẽ gặp khó khăn trong việc xác định thời điểm mình có thẩm quyền quyết định trưng mua tài sản.

Mặt khác, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã là cấp chính quyền trực tiếp quản lý địa bàn, gần dân, sát dân và thường là lực lượng đầu tiên xử lý các tình huống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

"Phương châm "4 tại chỗ" đòi hỏi phải có chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Để thực hiện tốt phương châm này, người đứng đầu chính quyền cơ sở cần được trao đủ thẩm quyền để chủ động huy động các nguồn lực khi cần thiết", ông Khánh nói.

Theo đó, cần sửa đổi theo hướng giao chủ tịch UBND cấp xã chủ động quyết định trưng mua tài sản thuộc địa bàn quản lý trong trường hợp thực sự cần thiết, nhằm phục vụ trực tiếp công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Đại biểu Lương Đình Hưng - Ảnh: QUỐC HỘI

Quy định rõ thẩm quyền trong tình huống quốc phòng, an ninh cấp bách

Đại biểu Lương Đình Hưng (Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) cho rằng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi xảy ra các tình huống, nhất là khi đất nước trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình huống phòng thủ dân sự cấp cao, tình huống khẩn cấp khác thì cần phải quy định rõ hơn về chủ thể có thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản ngay trong luật.

Vì vậy, ông đề nghị bổ sung theo hướng chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, đồn trưởng Đồn biên phòng được thẩm quyền trưng mua, trưng dụng.

Hoặc giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thẩm quyền quyết định trực tiếp hoặc phân cấp, phân quyền trong phạm vi quản lý.

Theo ông, đề xuất này nhằm bảo đảm khả năng huy động lực lượng và kịp thời xử lý tình huống trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trên các địa bàn, khu vực mà lực lượng quân đội được giao nhiệm vụ.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Trần Đức Thuận cho biết dự thảo luật quy định quyền quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản thuộc một số bộ trưởng, chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã trong trường hợp nhất định và người có thẩm quyền theo luật khác, đồng thời không được phân cấp thẩm quyền này.

Đại biểu cho rằng quy định này là cần thiết để kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng quyền lực nhà nước, bởi trưng mua, trưng dụng là biện pháp hành chính đặc biệt, tác động trực tiếp đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên ông phân tích trong thực tiễn quốc phòng an ninh, nhất là khi xảy ra chiến tranh, thiết quân luật, thảm họa, khủng bố, tình trạng khẩn cấp thì yêu cầu huy động phương tiện, trang bị, công trình, tài sản có thể phát sinh rất nhanh trong khi điều kiện thông tin liên lạc, chỉ huy có thể bị gián đoạn.

Theo ông, nếu không có cơ chế xử lý phù hợp trong những tình huống này thì có thể ảnh hưởng đến khả năng ứng phó, thậm chí bỏ lỡ thời điểm quyết định để bảo vệ tính mạng nhân dân và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

Vì vậy ông đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế thực hiện thẩm quyền trong tình huống quốc phòng an ninh đặc biệt cấp bách.

Đồng tình với ý kiến của đại biểu Lương Đình Hưng, ông Thuận cho rằng việc phân định thẩm quyền cũng cần xác định rõ phạm vi, trách nhiệm của người quyết định, cơ chế thông tin, xác nhận và kiểm tra sau khi thực hiện.

Cùng với đó tiếp tục rà soát bảo đảm thống nhất với pháp luật về quốc phòng an ninh, phòng thủ dân sự và tình trạng khẩn cấp...