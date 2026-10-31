Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn giải trình về sách giáo khoa, chống gian lận thi cử

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 31-10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã giải trình ý kiến các đại biểu nêu tại phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng cho hay các ý kiến tập trung vào 6 vấn đề là cơ sở vật chất trường lớp, biên chế, chính sách với đội ngũ nhà giáo, nội dung chương trình sách giáo khoa, thi cử - tuyển sinh, an toàn trường học và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục chuyển sang làm nhiệm vụ dạy học

Về cơ sở vật chất trường lớp, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói chúng ta muốn mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân, đặc biệt với chủ trương tiến tới phổ cập giáo dục THPT và tương đương, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho tất cả người dân ở các địa phương.

Do vậy việc xây dựng đủ trường, lớp, đủ giáo viên là yêu cầu số 1 và bộ đã có hướng dẫn các địa phương cụ thể nội dung này.

Cùng với đó việc xây dựng, khai trương 108 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới và giai đoạn 2 tiếp tục thực hiện.

Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã giao đánh giá việc triển khai, hiệu quả trong giai đoạn 1 và sẽ đề xuất tiếp tục mở rộng các trường ở những địa bàn khó khăn, không chỉ ở những vùng biên giới...

Về đội ngũ nhà giáo, theo Bộ trưởng, hiện nay sau quá trình sắp xếp, số lượng khá lớn - gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục chuyển sang làm nhiệm vụ dạy học, qua đó giảm tình trạng thiếu giáo viên.

Bộ đã hướng dẫn các địa phương khẩn trương, tích cực sắp xếp đội ngũ giáo viên, điều chuyển, thuyên chuyển giữa các địa bàn khác nhau để tránh thừa thiếu cục bộ.

Đồng thời đang chuẩn bị ban hành thông tư điều chỉnh định mức đội ngũ giáo viên ở trường lớp và hướng dẫn các địa phương phải thống kê đầy đủ, chính xác số lượng đội ngũ nhà giáo lên cơ sở dữ liệu toàn ngành.

Trên cơ sở đó đề xuất các cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế để có thể tuyển dụng trong thời gian tới.

Đối với ý kiến về thực hiện chế độ hợp đồng với nghệ nhân, các nghệ sĩ, huấn luyện viên thì nội dung này, theo Bộ trưởng, đã có hướng dẫn và việc này thuộc thẩm quyền các địa phương để có chế độ, chính sách phù hợp.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: GIA HÂN

Từ năm học 2028 - 2029 sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh

Về chương trình sách giáo khoa, Bộ trưởng nêu rõ nội dung này đã có chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và có nghị quyết của Chính phủ.

Bộ đã ban hành kế hoạch để rà soát, sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ chương trình sách giáo khoa.

Trong năm 2026 hoàn thành sửa đổi chương trình và trong năm 2027 sẽ hoàn thành sửa đổi hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028 - 2029.

Đồng thời theo chỉ đạo của Thủ tướng, từ năm học 2028 - 2029 sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, sớm hơn một năm so với nghị quyết, so với nghị định của Chính phủ.

Kiểm soát gian lận tiêu cực thi cử, phòng, chống bạo lực học đường

Về thi cử, Bộ trưởng nhấn mạnh đã tổ chức đánh giá, rà soát tất cả các vấn đề xảy ra trong thực tiễn.

Trong thời gian tới sẽ có các biện pháp để làm sao vừa nâng cao chất lượng thi cử nhưng kiểm soát gian lận tiêu cực.

"Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Thủ tướng ban hành một chỉ thị về tăng cường những biện pháp chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về an toàn trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ trưởng nói đang xin ý kiến và sẽ sớm ban hành thông tư quy định cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú.

Với bạo lực học đường, đặc biệt an toàn với trẻ em, học sinh khi tham gia mạng xã hội, Bộ trưởng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo bộ cùng Bộ Công an, các bộ ngành liên quan thời gian tới hoàn thiện văn bản pháp luật nhằm quy định rõ trách nhiệm các bên như các nhà mạng, cung cấp dịch vụ trên mạng phải bảo vệ học sinh trên môi trường mạng.

Thời gian tới bộ có kế hoạch đề xuất Chính phủ sửa đổi nghị định 80/2017 nhằm kiểm soát bạo lực học đường và có các biện pháp phòng chống, xử lý, quy định rõ trách nhiệm của nhà trường, địa phương, gia đình, các bên liên quan... để không chỉ bảo vệ học sinh mà bảo đảm kỷ cương trường học.