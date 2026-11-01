Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh 'hiến kế' giảm tai nạn, ùn tắc giao thông mà không cần chi nhiều tiền

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh trong một lần phát biểu - Ảnh: G.H

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) cho hay đã gửi Quốc hội giải pháp góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng giao thông.

Ùn tắc và tai nạn giao thông là những vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp chất lượng cuộc sống của người dân, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là các vấn đề đại biểu Nguyễn Văn Cảnh kiên trì theo đuổi, đề xuất ở nhiều kỳ họp.

Tổ chức giao thông tốt sẽ kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông

Ông chỉ rõ khi nói về nguyên nhân xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, nội dung thường đề cập đến ý thức của người tham gia giao thông và hạn chế của hạ tầng giao thông.

Song theo ông, thay đổi ý thức người tham gia giao thông cần thời gian dài, có khi là cả thế hệ. Đầu tư hạ tầng giao thông cần nguồn vốn rất lớn, cần quỹ đất và thời gian đầu tư dài.

Vì vậy, một điều cần quan tâm nhiều hơn là tổ chức giao thông tốt hơn. Nếu tổ chức giao thông tốt hơn đối với hạ tầng hiện có sẽ giúp kéo giảm tai nạn cũng như giảm ùn tắc giao thông ở đô thị.

"Một con đường tổ chức tốt có thể giúp tăng lưu lượng và tốc độ lưu thông. Một giao lộ được tổ chức tốt hơn có thể chưa cần phải đầu tư ngay cầu vượt để tránh ùn tắc.

Nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông là giải pháp có thể triển khai tương đối nhanh, với chi phí thấp và có thể mở rộng đến nhiều hạ tầng có tính chất tương đương", đại biểu Cảnh nêu.

Đặc biệt ông chỉ rõ nhiều giải pháp có thể thực hiện chỉ thông qua việc điều chỉnh biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, tổ chức làn đường mà không đòi hỏi nhiều chi phí như các phương án đầu tư hạ tầng giao thông.

Từ đó, ông nêu ra một số giải pháp phi hạ tầng như tổ chức nhập làn luân phiên tại những điểm bị thắt nút cổ chai, tổ chức giao thông tại vòng xuyến xoắn ốc giúp các xe không phải chuyển làn khi ra không vòng xuyến, giúp giảm va chạm, giao lộ không có xe rẽ trái, tránh xung đột giao thông giữa xe đi thẳng và xe rẽ trái, bổ sung vạch kẻ lề đuôi xe tải giúp tránh tai nạn tại các giao lộ khi xe tải vào cua…

Giải pháp hướng dẫn nhập làn luân phiên do nhân vật cung cấp

Giải pháp hướng dẫn nhập làn luân phiên do nhân vật cung cấp

Giải pháp bổ sung vạch kẻ lề đuôi xe tải giúp tránh tai nạn tại các giao lộ khi xe tải vào cua do nhân vật cung cấp

Ông cho rằng đây là một vấn đề cần được nhìn nhận không chỉ từ góc độ giao thông mà còn từ góc độ kinh tế.

Theo ông, chúng ta đang dành nguồn lực rất lớn để phát triển hạ tầng giao thông, nhưng nếu hạ tầng giao thông được đầu tư hàng ngàn tỉ đồng mà tổ chức giao thông chưa hợp lý, khiến năng lực khai thác thấp hơn khả năng thiết kế, thì một phần hiệu quả của vốn đầu tư đã không được phát huy.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đang nỗ lực nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm hệ số ICOR.

Rà soát toàn diện việc tổ chức giao thông trên các tuyến đường hiện có

Từ phân tích trên, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất rà soát toàn diện việc tổ chức giao thông trên các tuyến đường hiện có.

Ưu tiên nghiên cứu các giải pháp phi công trình với những tuyến đường thường xuyên ùn tắc, các giao lộ có nhiều tai nạn, các điểm nhập làn, tách làn, khu vực trường học, bệnh viện và những nút giao có lưu lượng lớn.

Với từng vị trí khác nhau, cần xác định rõ nguyên nhân đến từ ý thức, hạ tầng hay phương án tổ chức giao thông, ưu tiên giải pháp tổ chức giao thông.

Nội dung tiếp theo với các dự án mới, không chỉ tính số k, đường được xây dựng mà cần quan tâm nhiều hơn đến số lượng lưu thông, tốc độ lưu thông sau khi công trình hoàn thành.

Giao thông được an toàn khi hệ thống biển báo đầy đủ, rõ ràng, hạ tầng phụ trợ được đầu tư đồng bộ để đảm bảo giao thông an toàn.

Cùng với đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tổ chức giao thông. Các quy định phải rõ ràng, thống nhất, dễ nhận biết, dễ thực hiện, thuận lợi cho kiểm tra, xử lý vi phạm.

Cần đặc biệt quan tâm hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, tín hiệu giao thông, quy tắc nhường đường và tổ chức giao thông tại các vị trí có nguy cơ xung đột, có chọn lọc các giải pháp tổ chức giao thông tiên tiến của thế giới.

Ông nêu thêm hiện Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo QCVN 41:2026-BXD và cần tiếp thu tối đa các đề xuất được các tổ chức, cá nhân, tổ chức, hiệp hội ngành giao thông, tài xế quan tâm góp ý để có những con đường được tổ chức giao thông thông suốt, an toàn, hiệu quả...

Ông đề nghị có cơ chế thuê chuyên gia của ngành giao thông trong, ngoài nước, sinh viên các Trường Đại học giao thông để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết ùn tắc, điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và cả những con đường, giao lộ chưa được tổ chức hiệu quả, góp phần tối ưu hóa hạ tầng giao thông hiện hữu.

Trước đó, khi thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ có các giải pháp ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, trục ngang tại đồng bằng sông Cửu Long và phục vụ hành lang kinh tế một số khu vực...