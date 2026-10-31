Mục tiêu đến 2030: 90% vi phạm giao thông được xử lý điện tử, camera phủ 100% cao tốc

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: PHƯƠNG NGUYÊN

Chiều 31-10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đề án xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giảm tối thiểu 50% thời gian phát hiện và điều phối xử lý sự cố, tai nạn

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết đề án được Thủ tướng phê duyệt ngày 20-3.

Theo mục tiêu đến năm 2028, sẽ hình thành và đưa vào vận hành hệ thống trung tâm dữ liệu hai cấp, gồm một trung tâm cấp quốc gia và 34 trung tâm cấp tỉnh. Từ đó kết nối, chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống camera giám sát được triển khai trên 100% các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, sử dụng ổn định, đồng thời mở rộng trên một số tuyến giao thông trọng điểm và tại các địa phương theo lộ trình.

Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là kết nối, chia sẻ 100% dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông và dữ liệu giao thông trọng yếu. Xử lý ít nhất 90% vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông bằng phương thức điện tử.

Đề án cũng đặt mục tiêu giảm tối thiểu 50% thời gian phát hiện và điều phối xử lý sự cố, tai nạn giao thông so với trước khi triển khai.

Hệ thống phấn đấu đạt độ sẵn sàng ít nhất 99,5%, đồng thời hoàn thiện nền tảng điều hành giao thông dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Mục tiêu xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông - Nguồn dữ liệu: Cục CSGT, Ảnh: HỒNG QUANG

Thống nhất mô hình, kiến trúc, dữ liệu và công nghệ

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Chính phủ xác định việc triển khai đề án là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ nhưng có ý nghĩa chiến lược, nhất là trong bối cảnh tai nạn giao thông hằng năm vẫn gây tổn thất lớn về tính mạng, sức khỏe người dân, để lại những hệ lụy lâu dài đối với nhiều gia đình và toàn xã hội.

Đây không phải nhiệm vụ riêng của Bộ Công an mà là nhiệm vụ chung của các bộ, ngành, địa phương. Chính phủ đặt quyết tâm chính trị rất cao và sẽ trực tiếp chỉ đạo, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện.

Phó thủ tướng yêu cầu kết quả triển khai phải được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể theo các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra, không đánh giá chỉ qua báo cáo.

Đối với cơ chế đầu tư công đặc biệt hoặc trình tự, thủ tục đầu tư công khẩn cấp, các cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, xác định những dự án đủ điều kiện áp dụng để triển khai theo đúng thẩm quyền và quy định. Các cơ chế này chỉ phát huy tác dụng khi được áp dụng kịp thời, đúng mục đích và mang lại hiệu quả thực tế.

Bộ Tài chính ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn, hướng dẫn rõ cơ chế phân bổ và sử dụng ngân sách để triển khai đề án.

Việc áp dụng các cơ chế đầu tư đặc thù phải bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn lực hiệu quả, đúng quy định; tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Phó thủ tướng thường trực yêu cầu thống nhất mô hình, kiến trúc, dữ liệu và công nghệ ngay từ đầu, bảo đảm hệ thống từ trung tâm cấp quốc gia thuộc Bộ Công an đến các trung tâm cấp tỉnh được triển khai đồng bộ, có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu tư xong mới tính đến kết nối, xây dựng cơ sở dữ liệu rồi mới tính đến chia sẻ hoặc mua sắm thiết bị thiếu tính tương thích.

Các đơn vị cần tập trung phát triển phần mềm dùng chung, nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, hệ thống giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông. Các địa phương phải rà soát hệ thống hạ tầng, thiết bị hiện có, tổ chức triển khai các dự án thành phần phù hợp với kiến trúc tổng thể, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống quốc gia.

Một số dữ liệu đang được Cục Cảnh sát giao thông quản lý, khai thác tập trung - Nguồn dữ liệu: Cục CSGT, Ảnh: HỒNG QUANG

Đề xuất bỏ lập biên bản với vi phạm hành chính phát hiện qua thiết bị: Chấm dứt cảnh tài xế xếp hàng chờ xử lý? Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất bỏ khâu lập biên bản đối với vi phạm được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã chuẩn bị phương án thực thi, hướng tới xử lý toàn trình trên môi trường điện tử.



