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Đề xuất bỏ lập biên bản với vi phạm hành chính phát hiện qua thiết bị: Chấm dứt cảnh tài xế xếp hàng chờ xử lý?

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất bỏ khâu lập biên bản đối với vi phạm được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã chuẩn bị phương án thực thi, hướng tới xử lý toàn trình trên môi trường điện tử.

Đề xuất bỏ lập biên bản với vi phạm hành chính phát hiện qua thiết bị: Chấm dứt cảnh tài xế xếp hàng chờ xử lý? - Ảnh 1.

Đối với vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera, hiện nay người vi phạm vẫn phải đến trụ sở công an để ký biên bản, xác nhận vi phạm... - Ảnh minh họa: HỒNG QUANG

Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đang được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2.

Một trong những nội dung đáng chú ý là cơ quan soạn thảo đề xuất quy định không lập biên bản đối với trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ.

"Người vi phạm muốn nộp phạt ngay cũng không được do phải thực hiện quy trình"

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, khi ứng dụng trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, những kết quả vi phạm thu thập được từ cân kiểm tra tải trọng xe, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn trong hơi thở và đặc biệt là hệ thống camera giám sát… sẽ không phải thực hiện quy trình lập biên bản, mà được ra quyết định xử phạt ngay.

Lấy dẫn chứng một trường hợp vi phạm được phát hiện bằng máy đo nồng độ cồn tại hiện trường, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết "nếu nhanh cũng phải ký 7-10 lần tại chỗ". "Đối với một người đã say, thậm chí không kiểm soát được hành vi thì phải ký nhiều như vậy rất dễ dẫn đến bức xúc", vị này phân tích.

Cùng đó, đối với vi phạm phát hiện qua hệ thống camera giám sát, tài xế vẫn phải đến trụ sở công an để xác minh và ký biên bản, xác nhận vi phạm.

Trong bối cảnh cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe, đăng ký xe... được hoàn thiện, yêu cầu chuyển hướng được đặt ra. Theo đó, Luật Xử lý vi phạm hành chính là luật gốc, quy định quy trình xử lý vi phạm.

Để chuẩn bị thực thi, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã chuẩn bị phương án xử lý vi phạm toàn trình trên môi trường điện tử.

Khi thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ xác minh chủ xe là ai. Từ đó, thông báo vi phạm sẽ trực tiếp được gửi về VNeTraffic.

Cục Cảnh sát giao thông đã thực hiện chạy thử hệ thống, qua đó xác định sẽ có 3 trường hợp để lái xe lựa chọn.

- Đối với lựa chọn "Đồng ý với vi phạm", hệ thống sẽ dẫn đến nộp phạt online. Tài xế có thể quét mã để nộp phạt tiền. 

- Trường hợp chủ xe không phải là người điều khiển, thực hiện hành vi vi phạm thì cần cung cấp thông tin về người mượn/thuê xe để cảnh sát giao thông xác minh, sau đó gửi thông báo vi phạm đến người đó.

- Trường hợp tài xế khiếu nại (đúng biển nhưng không đúng xe, đèn giao thông hỏng, biển báo sai, có tình tiết chưa thỏa đáng…), cảnh sát giao thông sẽ xác minh, làm rõ và sẽ có phản hồi.

Đối với vi phạm bị trừ điểm, tước giấy phép lái xe cũng sẽ thực hiện trên môi trường điện tử. Khi cảnh sát giao thông kiểm soát trên đường sẽ kiểm soát các giấy tờ trên môi trường điện tử.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết theo quy trình hiện nay, người vi phạm muốn nộp phạt ngay cũng không được do phải thực hiện quy trình. Các điểm cảnh sát giao thông, nơi có bộ phận tiếp nhận xử lý vi phạm cũng vì thế mà thường quá tải.

Việc rút ngắn quy trình trong trường hợp trên giúp giảm thủ tục xử phạt không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý, giảm phát sinh chi phí và phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước.

Thông tin thêm, Bộ Công an cho biết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được ghi nhận bằng văn bản, bao gồm các thông tin cơ bản. Các thông tin này đảm bảo chặt chẽ và cũng đã tương ứng với các thông tin quan trọng trong biên bản vi phạm hành chính.

Đề xuất bỏ lập biên bản với vi phạm hành chính phát hiện qua thiết bị: Chấm dứt cảnh tài xế xếp hàng chờ xử lý? - Ảnh 2.

Theo Bộ Công an, các thông tin thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng tương ứng với các thông tin quan trọng trong biên bản vi phạm hành chính - Ảnh: HỒNG QUANG

Khắc phục tình trạng vi phạm phát hiện qua camera, tài xế vẫn phải đến trụ sở công an

Đáng chú ý, hiện nay vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát, người vi phạm có thể nộp tiền phạt trực tuyến nhưng chưa thể thực hiện toàn bộ quy trình qua mạng. Họ vẫn phải đến trụ sở công an để xác nhận vi phạm, nhận quyết định xử phạt, ký biên bản...

Theo quy trình, đơn vị phát hiện vi phạm giao thông sẽ gửi thông báo cho chủ xe về thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm.

Người vi phạm sau đó có thể lựa chọn một trong hai nơi để đến giải quyết. Một là đơn vị cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm, hai là trụ sở công an nơi thường trú (hoặc nơi tổ chức đặt trụ sở nếu chủ xe là tổ chức, doanh nghiệp…).

Sau khi họ xác nhận, cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Sau khoảng 7-10 ngày làm việc, người vi phạm sẽ nhận được quyết định xử phạt, để nộp phạt online qua ứng dụng ngân hàng, ví điện tử...

Tại những nơi tiếp nhận đông người, người dân có thể phải xếp hàng, chờ đợi để được giải quyết.

Đề xuất bỏ lập biên bản với vi phạm hành chính phát hiện qua thiết bị: Chấm dứt cảnh tài xế xếp hàng chờ xử lý? - Ảnh 3.

Quy trình nộp phạt toàn trình qua mạng dự kiến gồm 7 bước cơ bản - Ảnh: HỒNG QUANG

Anh Tâm Hoàng (xã Hoài Đức, Hà Nội) cho biết khi làm thủ tục phạt nguội, anh mất chừng 2-3 giờ. Anh ủng hộ đề xuất xử lý hoàn toàn trực tuyến để người dân có thể hoàn tất nghĩa vụ nhanh hơn, khắc phục tình trạng phải xếp hàng, chờ đợi.

Cùng đó, nam tài xế cũng đề xuất sau khi người vi phạm hoàn thành nghĩa vụ, cơ quan thực thi cần nhanh chóng "gỡ vi phạm" trên hệ thống. Đồng thời, hạ tầng thực thi cần được đầu tư đảm bảo thông suốt, đáp ứng nhu cầu truy cập lớn của người dân.

Đề xuất bỏ lập biên bản với vi phạm phát hiện qua thiết bị kỹ thuật: Chấm dứt cảnh tài xế xếp hàng chờ xử lý? - Ảnh 5.Người dân chỉ cần quét mã QR để nộp phạt nguội giao thông, quy trình dự kiến thực hiện thế nào?

Cục Cảnh sát giao thông cho biết toàn bộ quy trình tiếp nhận thông tin và nộp phạt sẽ thực hiện trên hệ thống và qua ứng dụng VNeTraffic. Quy trình này giúp người vi phạm không phải đi tới trụ sở công an.

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HỒNG QUANG
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    Chủ đề: xử lý vi phạm phạt nguội thiết bị nghiệp vụ vi phạm hành chính camera AI

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