Bịt mặt, che biển số xe vẫn có thể soi ra khi hạ tầng AI Factory đủ mạnh

TP.HCM đang nỗ lực xây dựng hoàn thiện hệ sinh thái đô thị thông minh. Một góc nhìn về trung tâm TP.HCM vào cuối tháng 10 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới

Ngày 26-10, Ngày Đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Day 2026) đã chính thức diễn ra tại TP.HCM với chủ đề "Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới", mở màn cho chuỗi sự kiện Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, lần đầu tiên đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở - SoiHub chủ trì, phối hợp với Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia (NACENTECH), Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL), Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR) tổ chức.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại Open Innovation Day 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Phát biểu mở đầu sự kiện, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh động lực tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn tới phải dựa trên đổi mới sáng tạo, kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh.

TP.HCM hiện sở hữu hơn 40 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở ươm tạo công nghệ. Đặc biệt, sau khi hợp nhất không gian phát triển với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố mở rộng thêm dư địa tại Bắc Tân Uyên, Châu Đức để phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, gắn liền với hạ tầng năng lượng tái tạo.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, việc TP.HCM bước vào câu chuyện công nghiệp thế hệ mới thì không chỉ là hạ tầng vật lý hay mở rộng quỹ đất, mà quan trọng nhất là hệ sinh thái liên kết.

Theo đó, hệ sinh thái công nghiệp phải có sự kết nối giữa nguồn nhân lực, trường đại học, viện nghiên cứu, vườn ươm, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ chế chính sách. Đặc biệt, cần giải quyết khoảng cách giữa nghiên cứu trong trường đại học và thương mại hóa công nghệ, tạo điều kiện đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Một trong những điểm nhấn của Open Innovation Day 2026 là hoạt động công bố các hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, với TP.HCM đóng vai trò kết nối và tiên phong - Ảnh: THANH HIỆP

Lợi ích từ hạ tầng thông minh và "trái tim" AI Factory

Ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng Ban Chuyển đổi số, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, nói thực tiễn cho thấy việc ứng dụng AI mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho quản trị đô thị. Hệ thống hàng chục nghìn camera AI tập trung giúp tự động điều tiết các luồng giao thông theo thời gian thực và xử lý thông tin một cách minh bạch.

"Minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của quản trị số là hệ thống hàng chục nghìn camera AI chuyên dụng. Trước đây, đối với các vụ án nghiêm trọng như cướp ngân hàng, việc trích xuất và đối soát camera dân sự thường mất khoảng 5 ngày. Hiện nay, hệ thống camera AI tập trung cho phép công an khoanh vùng nghi phạm chỉ trong 3 giờ, ngay cả khi đối tượng cố tình bịt mặt, che biển số xe", ông Huy khẳng định.

Nhưng để vận hành trơn tru hàng vạn "mắt thần" và cảm biến đô thị, ông nhấn mạnh vai trò cốt lõi của hạ tầng AI Factory.

Ông Huy dẫn chứng từ mô hình thành công tại Thâm Quyến (Trung Quốc), địa phương này đã đầu tư khoảng 300 triệu USD xây dựng Trung tâm IOC trên nền tảng AI Factory.

Từ đó tích hợp 310 lớp GIS với mô phỏng toàn bộ đô thị trên nền tảng dữ liệu không gian. Bản sao số cho phép mô phỏng chi tiết 13.000 tòa nhà cắt lớp đến tận từng phòng ngủ để quản lý tối ưu hệ thống điện, điều hòa và thoát nước.

AI Factory còn mô phỏng các trận mưa lớn để tự động điều tiết hệ thống máy bơm chống ngập, đồng thời phân tích hình ảnh để giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại từng quán ăn.

Vì thế, theo ông Huy, AI Factory đảm nhận chu trình 5 bước liên hoàn: tập hợp dữ liệu phân tán, gán nhãn dữ liệu, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", huấn luyện mô hình và liên tục nhận phản hồi để hoàn thiện hệ thống.

Open Innovation Day 2026 là sự kiện mở màn cho chuỗi sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, diễn ra từ ngày 26 đến 29-10 tại TP.HCM. Diễn đàn năm nay dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có ít nhất 22 đoàn khách VIP quốc tế - Ảnh: THANH HIỆP

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