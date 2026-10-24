Người dân đi tắt ở vòng xoay Nguyễn Thái Sơn gây mất an toàn giao thông, phường lắp camera phạt nguội

Biển báo hướng dẫn người tham gia giao thông phải đi theo vòng xoay được đặt ngay bên đường, nhưng nhiều người vẫn phớt lờ - Ảnh: ĐẶNG LINH

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông), sau khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, nhiều xe máy từ đường Nguyễn Kiệm rẽ trái, băng "tắt" sang đường Nguyễn Thái Sơn gây mất an toàn giao thông. Tại đây đã có biển chỉ dẫn phải đi theo vòng xoay.

Theo quan sát, cứ mỗi khi đèn tín hiệu chuyển xanh, lại có nhóm người bắt đầu quan sát, rồi rẽ trái, chọn di chuyển theo hướng này. Việc đi theo vòng xoay chỉ mất khoảng 2 phút, thế nhưng nhiều người vẫn ngại vòng xa, lựa chọn cách di chuyển nguy hiểm, đi theo "đường tắt" vì muốn tiết kiệm thời gian.

Anh N.H.D. (21 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông), người đi lại hằng ngày khu vực này, cho biết tình trạng trên diễn ra phổ biến.

Theo anh D., vòng xoay Nguyễn Thái Sơn xe cộ đông đúc, nên việc một số người tự ý rẽ trái từ đường Nguyễn Kiệm sang đường Nguyễn Thái Sơn gây cản trở dòng xe đang chạy và có thể xảy ra va chạm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện UBND phường Hạnh Thông cho biết địa phương đã ghi nhận tình trạng trên thông qua các kênh ý kiến cử tri.

Theo vị này, tại khu vực nói trên chưa xảy ra sự vụ tai nạn giao thông nào. Tuy vậy phía UBND phường đã chủ động tìm giải pháp, trong đó có chỉ đạo lắp đặt hệ thống camera giám sát song song bố trí lực lượng trực.

"Thời gian tới địa phương sẽ đẩy nhanh tiến độ lắp đặt camera giao thông tại đây. Đồng thời công an phường sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm", vị này cho biết.

Một tốp người chạy “tắt” từ đường Nguyễn Kiệm sang đường Nguyễn Thái Sơn - Ảnh: ĐẶNG LINH