Camera ghi cảnh taxi chạy ngược chiều ở phường Thủ Đức, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Tài xế taxi chạy ngược chiều bị lập biên bản - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, lúc 14h24 ngày 17-9, taxi này chạy ngược chiều trên đường có biển báo “cấm đi ngược chiều” tại khu vực trạm thu phí xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp, phường Thủ Đức, TP.HCM. Hành vi được camera hành trình của một ô tô ghi lại và phản ánh tới cơ quan chức năng.

Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái đã gửi thông báo, yêu cầu chủ xe và tài xế đến trụ sở làm việc để xác minh, xử lý. Ngay sau đó, tài xế và chủ xe lên làm việc và bị cảnh sát giao thông lập biên bản; đồng thời xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ, không đi ngược chiều, đặc biệt tại các trạm thu phí và nút giao có mật độ phương tiện cao. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực diện, có thể gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Các phản ánh kèm hình ảnh, video do người dân cung cấp sẽ được lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh để xử lý vi phạm theo quy định.

