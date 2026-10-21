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Camera ghi cảnh taxi chạy ngược chiều ở phường Thủ Đức, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Qua phản ánh của người dân và hình ảnh trên mạng xã hội, Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái xác minh, xử lý trường hợp taxi đi ngược chiều tại khu vực trạm thu phí xa lộ Hà Nội, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Camera ghi cảnh taxi chạy ngược chiều ở phường Thủ Đức, tài xế bị phạt 19 triệu đồng - Ảnh 2.

Tài xế taxi chạy ngược chiều bị lập biên bản - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, lúc 14h24 ngày 17-9, taxi này chạy ngược chiều trên đường có biển báo “cấm đi ngược chiều” tại khu vực trạm thu phí xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp, phường Thủ Đức, TP.HCM. Hành vi được camera hành trình của một ô tô ghi lại và phản ánh tới cơ quan chức năng.

Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái đã gửi thông báo, yêu cầu chủ xe và tài xế đến trụ sở làm việc để xác minh, xử lý. Ngay sau đó, tài xế và chủ xe lên làm việc và bị cảnh sát giao thông lập biên bản; đồng thời xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ, không đi ngược chiều, đặc biệt tại các trạm thu phí và nút giao có mật độ phương tiện cao. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực diện, có thể gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Các phản ánh kèm hình ảnh, video do người dân cung cấp sẽ được lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh để xử lý vi phạm theo quy định.

Camera ghi cảnh taxi chạy ngược chiều ở phường Thủ Đức, tài xế bị phạt 19 triệu đồng - Ảnh 2.2 ô tô 'vượt đèn đỏ' nhường đường xe cứu thương, không phạt tài xế mà còn cảm ơn

Cục CSGT khẳng định 2 tài xế sẽ không bị xử phạt đối với trường hợp vượt qua vạch dừng xe của đèn tín hiệu để nhường đường cho xe cứu thương đang làm nhiệm vụ. "Trân trọng cảm ơn 2 lái xe trên đã tuân thủ pháp luật, có đạo đức khi tham gia giao thông", đại diện đơn vị này nói.

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MINH HÒA
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    Chủ đề: chạy ngược chiều Giao thông xe chạy ngược chiều camera giao thông video chạy ngược chiều

    Dòng sự kiện: Phạt vi phạm giao thông

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