Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung hình thức xử phạt ‘lao động phục vụ cộng đồng’

Đại biểu Lê Thị Song An - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 4-11, Quốc hội thảo luận về dự Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Người vi phạm nhận thức rõ hơn về trách nhiệm với xã hội

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Lê Thị Song An (Tây Ninh) đề nghị bổ sung hình thức xử phạt hành chính bằng lao động phục vụ cộng đồng vào các hình thức xử lý vi phạm hành chính tại dự luật.

Bà nêu thực tiễn công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cho thấy bên cạnh các hình thức xử phạt truyền thống như cảnh cáo, phạt tiền, cần nghiên cứu bổ sung những hình thức xử lý mang tính giáo dục, phục hồi và hướng đến lợi ích cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Bà dẫn ví dụ theo thông tin báo chí phản ánh, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) đã tổ chức cho gần 20 thanh thiếu niên từ 13 - 16 tuổi có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau tham gia dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ sau khi được tuyên truyền giáo dục.

Hoạt động này nhận được sự đồng tình ủng hộ, thể hiện cách tiếp cận mang tính nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước, giúp thanh niên nhận thức về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, đồng thời góp phần phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra.

Từ trường hợp này, bà cho rằng lao động phục vụ cộng đồng nếu được tổ chức phù hợp có thể mang lại hiệu quả giáo dục trực tiếp, giúp người vi phạm nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình với xã hội.

"Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động phục vụ cộng đồng.

Cùng với đó xây dựng các quy định hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, phạm vi thời gian và cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện để bảo đảm việc áp dụng thống nhất, có kiểm soát, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tính chất, mức độ vi phạm.

Liên quan tới xử phạt trật tự an toàn giao thông, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị thay vì chỉ xử phạt bằng tiền, nên bổ sung thêm hình thức xử phạt bằng lao động công ích.

Ông nói lao động công ích như vậy, người bị xử phạt sẽ cảm thấy tự ái và thấy xấu hổ. Đồng thời thời gian qua đã nói rất nhiều đến xử phạt lao động công ích, nhưng việc áp dụng hình thức này còn hạn chế.

"Trong lĩnh vực xử phạt giao thông mà áp dụng xử phạt lao động sẽ làm được và mang tính răn đe nhiều hơn", ông Hòa nói.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Ảnh: QUỐC HỘI

Nghiên cứu giữ nguyên thời hiệu xử phạt vi phạm giao thông

Quan tâm thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, đại biểu Nguyễn Trường Giang (Lâm Đồng) cho biết theo đề xuất mới nhất tại dự luật, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính giao thông giảm từ 3 năm (tại dự thảo ngày 10-10) xuống còn 2 năm.

Song ông cho rằng cần tiếp tục giảm, giữ nguyên thời hiệu 1 năm với xử phạt vi phạm giao thông như luật hiện hành. Lý do mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và việc xử phạt phải được tiến hành nhanh chóng.

Đại biểu dẫn chứng vừa qua báo chí phản ánh một số trường hợp vi phạm vài chục lần. Mới đây, có trường hợp xe trọng tải lớn ở Gia Lai vi phạm chạy quá tốc độ 32 lần, bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát trong khoảng thời gian từ 15-6 đến 4-8, song đến 2-11 mới bị xử lý.

"Chưa bàn tới nguyên nhân tại sao lại để xảy ra tình trạng vi phạm giao thông nhiều lần như vậy. Mà cần phải thống nhất rằng vi phạm hành chính cần được xử lý kịp thời", ông Giang nói.

Theo ông, việc tăng thời hiệu xử phạt tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, nhưng sẽ ảnh hưởng đến quyền của tổ chức, cá nhân và có thể dẫn đến tình trạng chậm trễ trong phát hiện, xử lý vi phạm.

Chưa kể việc không xử lý kịp thời có thể dẫn tới người vi phạm tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm với lỗi vô ý. Khi đó người vi phạm sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng "vi phạm hành chính nhiều lần".

Theo đại biểu, hiện Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông đã đẩy mạnh thông báo vi phạm qua ứng dụng VNeID và ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam (VNeTraffic).

Theo Cục Cảnh sát giao thông, với người dân đã có tài khoản mức độ 2 trên ứng dụng VNeTraffic đứng tên trên giấy đăng ký xe, sau khoảng 2 giờ khi hệ thống phát hiện vi phạm, tra cứu và xác định chủ xe, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm cho chủ xe.

Ông nêu thực tế Công an TP Hà Nội vừa lắp hàng ngàn camera AI và dự kiến lắp đặt thêm trên nhiều tuyến phố để phục vụ công tác quản lý đô thị.

"Trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay, việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện nhanh hơn nên việc đề xuất tăng thời hiệu xử phạt là không phù hợp", ông Giang nêu và đề nghị giữ thời hiệu xử phạt vi phạm giao thông 1 năm như hiện hành.