Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ảnh: QUỐC HỘI

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, sáng 18-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý với dự Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Quy định ngay tại dự luật mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trên từng lĩnh vực

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự luật, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình thấu đáo, đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Cụ thể đã rà soát quy định ngay tại dự luật mức tiền phạt tối đa và thời hiệu xử phạt trên từng lĩnh vực.

Theo đó, chỉ quy định với thời hiệu xử phạt 3 năm, mức phạt tiền tối đa 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân, 3 tỉ đồng đối với tổ chức trong một số lĩnh vực để phù hợp với tính chất phức tạp, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm và cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định đối với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này.

Dự luật đã bỏ quy định về mức phạt tiền cao hơn nhưng tối đa không quá hai lần mức phạt chung được áp dụng đối với địa bàn thuộc các thành phố.

Bởi Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị đã có các quy định giao HĐND thành phố quy định mức phạt tiền vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố cao hơn nhưng không quá hai lần mức phạt tiền chung.

Đồng thời, rà soát bổ sung biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế, bảo đảm phù hợp với Công ước về Chống cưỡng bức lao động, cưỡng bức năm 1930 mà Việt Nam đã tham gia là thành viên.

Dự luật cũng chỉnh lý không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế mà là biện pháp đảm bảo thi hành quyết định cưỡng chế.

Biện pháp này được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xem xét thấy cần thiết phải ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Nội dung này để thống nhất với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đáng chú ý, dự luật chỉnh lý không coi các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước, tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện, ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông hạ tầng số là biện pháp cưỡng chế mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính.

Bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự thủ tục, phạm vi áp dụng các biện pháp này để đảm bảo quyền con người, quyền công dân và tránh bị lạm dụng.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: QUỐC HỘI

Rà soát kỹ lưỡng, tạo cơ sở xác định mức phạt tiền tối đa với các vi phạm

Trình bày báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu đánh giá Chính phủ đã cầu thị, khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Liên quan mức phạt tiền tối đa với vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo bộ, ngành khẩn trương rà soát, chuẩn hóa các lĩnh vực quản lý Nhà nước, để có sự phân định hợp lý, tạo cơ sở cho việc xác định mức phạt tiền tối đa phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đa số các nội dung trong dự luật đã được các cơ quan thống nhất tiếp thu, chỉnh lý.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để thiết kế các nhóm lĩnh vực một cách hợp lý, làm cơ sở xác định mức tiền phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm hành chính, phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ở tầm khái quát. Đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết.

Ông cũng đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp, rà soát, đối chiếu dự luật với các dự thảo cùng trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đặc biệt dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).