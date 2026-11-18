Từ tháng 7-2007, cơ quan thuế đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh liên quan đến nghĩa vụ thuế - Ảnh: QUANG ĐỊNH

240.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh do bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh

Ngày 17-11, thông tin từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), lũy kế từ khi Luật Quản lý thuế năm 2006 có hiệu lực từ ngày 1-7-2007 đến ngày 31-10-2026, cơ quan thuế các cấp đã ban hành hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Trong đó, trên 240.000 trường hợp liên quan đến chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Đáng chú ý, sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, đã có gần 30.000 người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Riêng nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06), khoảng 20.000 trường hợp đã liên hệ với cơ quan thuế, hoàn thành nghĩa vụ và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Cục Thuế đánh giá, kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, góp phần nâng cao tính tự giác, ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế.

Đồng thời, biện pháp này cũng góp phần hạn chế tình trạng chây ỳ, không nộp thuế, bảo đảm công bằng giữa các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

5 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh - Ảnh: LÊ THANH - AI

Nộp thuế xong, có thể hủy tạm hoãn xuất cảnh sau 5-7 phút

Theo Cục Thuế, Luật Quản lý thuế số 108/năm2025 và Nghị định 252/năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể 5 trường hợp, điều kiện và trình tự áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trước khi ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế rà soát, đối chiếu nghĩa vụ thuế, đồng thời thông báo trước 30 ngày để người nộp thuế có thời gian kiểm tra, đối chiếu và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Khi người nộp thuế đã nộp thuế và đáp ứng điều kiện, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai cơ chế trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Nhờ việc truyền, nhận thông tin tự động, thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được rút xuống còn khoảng 5-7 phút sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại, công tác của người dân và doanh nghiệp.

Sắp cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh qua VNeID, tin nhắn SMS

Theo Cục Thuế, thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm việc áp dụng, hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, chính xác.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu triển khai phương án cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID.

Cơ quan thuế cũng nghiên cứu phối hợp với các nhà mạng di động triển khai gửi tin nhắn SMS.

Tin nhắn sẽ nhắc người nộp thuế rà soát nghĩa vụ thuế và cảnh báo sớm về thông tin tạm hoãn xuất cảnh.

Ngành thuế cũng dự kiến tăng cường thông tin, tuyên truyền đến các công ty lữ hành, đại lý bán vé máy bay để người dân chủ động nắm bắt thông tin trước khi xuất cảnh.

Cùng với đó, cơ quan thuế tiếp tục phát huy hiệu quả các kênh thông tin điện tử, ứng dụng eTax Mobile và Cổng thông tin điện tử ngành thuế để hỗ trợ người nộp thuế tra cứu, cập nhật thông tin

Theo Cục Thuế, việc đa dạng hóa các hình thức thông báo, cảnh báo nhằm giúp người dân, doanh nghiệp sớm nắm bắt tình trạng nghĩa vụ thuế, hạn chế những vướng mắc phát sinh liên quan đến việc xuất cảnh.

Cơ quan thuế khuyến nghị chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và chủ hộ kinh doanh thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động, các khoản thuế còn nợ và thông tin trên hệ thống thuế điện tử.

Khi nhận được thông báo hoặc cảnh báo, người nộp thuế cần chủ động đối chiếu thông tin, liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, giải quyết vướng mắc và hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.

Kiến nghị không tạm hoãn xuất cảnh tràn lan vì nợ thuế VCCI kiến nghị chỉ tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế vượt ngưỡng nhất định, đồng thời sớm gỡ ràng buộc cho người bị mạo danh lập doanh nghiệp.



