Kiến nghị không tạm hoãn xuất cảnh tràn lan vì nợ thuế

VCCI kiến nghị nên có ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh - Ảnh: LÊ THANH - AI

Góp ý các dự thảo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa kiến nghị xử lý triệt để vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh và bảo vệ người bị mạo danh giấy tờ tùy thân.

Các kiến nghị tập trung vào người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Kiến nghị đặt ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh

VCCI kiến nghị không áp dụng tràn lan biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc trạng thái 06, nhất là trường hợp chỉ vi phạm thủ tục thông báo địa chỉ kinh doanh.

Theo VCCI, thời gian qua, việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, dù số nợ thuế không lớn hoặc chỉ mới vi phạm thủ tục về địa chỉ kinh doanh, đã gây bức xúc rất lớn trong cộng đồng kinh doanh.

Biện pháp này ảnh hưởng quyền tự do đi lại và cơ hội tìm kiếm việc làm, phục hồi kinh tế của người dân.

Vì vậy, VCCI đề nghị nghị quyết của Quốc hội quy định rõ chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi có văn bản xác định cụ thể số nợ thuế vượt một ngưỡng nhất định, đã tống đạt thông báo hợp lệ nhưng người nộp thuế cố tình chây ỳ.

Về ngưỡng nợ, VCCI nêu ví dụ trên 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh và trên 1 tỉ đồng đối với doanh nghiệp. Đây cũng là các mức VCCI từng kiến nghị năm 2024 khi góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế về tạm hoãn xuất cảnh.

Anh T.D.TR (Hà Nội) đã phản ánh đến cơ quan thuế trên eTax về việc bị tạm hoãn xuất cảnh do bị mạo danh chủ một quán ăn sáng ở Hà Tĩnh - Ảnh: NGUYÊN HIỀN

Bị mạo danh lập doanh nghiệp, cần gỡ cả ràng buộc thuế

Cùng với nội dung trên, VCCI cũng kiến nghị hoàn thiện cơ chế khôi phục toàn diện quyền tự do kinh doanh cho người bị mạo danh căn cước công dân.

Tại dự thảo nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất cơ quan thuế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân bị sử dụng thông tin để đăng ký, thành lập cơ sở kinh doanh, dẫn đến bị xác định không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Theo đó, cá nhân phải có văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế và cơ quan công an xử lý việc giả mạo. Đồng thời, cơ quan công an có văn bản xác nhận đã tiếp nhận phản ánh, đang giải quyết, gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

VCCI đánh giá đề xuất này có tính nhân văn, song cần bổ sung cơ chế xử lý toàn diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị mạo danh.

"Việc "tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh" mới chỉ giải quyết vấn đề đi lại trước mắt. Trên thực tế, thông tin của người bị đánh cắp căn cước công dân vẫn có thể được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vi phạm trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hậu quả là người dân bị mạo danh có thể bị ngân hàng từ chối mở tài khoản ngân hàng, tiếp cận tín dụng, thậm chí bị từ chối đăng ký thành lập doanh nghiệp mới để làm ăn chân chính" - VCCI nhận định.

Do đó, VCCI kiến nghị bổ sung vào khoản 6 Điều 4 dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định về thời hạn và trách nhiệm xử lý.

Cụ thể, trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản thụ lý của cơ quan công an về phản ánh bị sử dụng trái phép thông tin giấy tờ tùy thân, cơ quan thuế phải ban hành quyết định giải tỏa toàn bộ biện pháp cưỡng chế thuế liên quan đến cá nhân đó.

Đồng thời, cơ quan thuế phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh tạm đình chỉ việc ghi nhận thông tin nhân thân của cá nhân với tư cách người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu doanh nghiệp vi phạm trên hệ thống dữ liệu.

Cơ chế này khôi phục đầy đủ quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp và các quyền dân sự hợp pháp khác của người bị mạo danh.

4.000 trường hợp phản ảnh bị mạo danh thông tin cá nhân để lập doanh nghiệp Trong chiến dịch "Làm sạch mã số thuế", Cục Thuế cho biết đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh qua ứng dụng eTax Mobile và đường dây nóng về việc người dân bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp. Nhiều người chỉ phát hiện khi nhận thông báo của cơ quan thuế hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế liên quan đến doanh nghiệp mà họ không hề biết. Việc xử lý gặp khó do trong thời gian xác minh, người bị mạo danh vẫn có thể được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật trên hệ thống. Các cơ quan liên quan cũng chưa có đủ cơ sở để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bộ Tài chính cho biết cơ quan đăng ký kinh doanh đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác minh các trường hợp có dấu hiệu mạo danh. Khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, thông tin sẽ được chuyển đến các cơ quan liên quan để xử lý, sau đó thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.