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Đang làm thủ tục xuất cảnh, người phụ nữ phát hiện đứng tên công ty nợ thuế 12 tỉ

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Một phụ nữ bất ngờ bị từ chối xuất cảnh khi phát hiện đứng tên đại diện pháp luật công ty nợ thuế 12 tỉ đồng, dù không biết doanh nghiệp này tồn tại.

Mất thông tin cá nhân, bất ngờ đứng tên công ty nợ thuế 12 tỉ đồng - Ảnh 1.

Không hề lập công ty, người phụ nữ bỗng mang khoản nợ thuế 12 tỉ đồng - Ảnh minh họa có sử dụng AI

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận nhiều đơn trình báo về việc người dân bị lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, đứng tên người đại diện theo pháp luật mà không hay biết, không tham gia quản lý, điều hành.

Trường hợp gần đây là bà B.T.C. (46 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An). Ngày 18-10, khi làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, bà bị từ chối xuất cảnh do liên quan đến khoản nợ thuế của một công ty tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Qua làm việc với cơ quan thuế ngày 19-10, bà được thông báo đang đứng tên người đại diện theo pháp luật của công ty này, với số tiền nợ thuế khoảng 12 tỉ đồng.

Bà C. khẳng định không biết đến sự tồn tại của công ty, không tham gia thành lập, quản lý, điều hành hay hoạt động kinh doanh. Bà nghi ngờ thông tin cá nhân bị thu thập, sử dụng trái phép để giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên xác minh, giải quyết.

Theo công an, các đối tượng có thể thu thập thông tin cá nhân qua việc mua bán dữ liệu trái phép, khai thác thông tin trên mạng xã hội hoặc giả danh công an, cơ quan thuế, ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ để yêu cầu người dân gửi căn cước công dân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, mã OTP.

Sau đó chúng sử dụng hoặc làm giả hồ sơ để thành lập doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật. Các công ty này có thể bị lợi dụng để mua bán hóa đơn trái phép, hợp thức hóa giao dịch khống, trốn thuế, gian lận thuế. Khi phát sinh nghĩa vụ tài chính, đối tượng thường bỏ trốn, để lại các khoản nợ thuế.

Cảnh giác chiêu lừa bán vé concert trên mạng

Công an tỉnh Hưng Yên cũng cảnh báo tình trạng rao bán, chuyển nhượng vé ca nhạc, sự kiện giải trí trên các nền tảng trực tuyến. Một số tài khoản, hội nhóm dùng lời mời chào như "vé giá rẻ", "vé nội bộ", "vé VIP", "cam kết vé thật" để thu hút người mua, nhất là với các chương trình có nghệ sĩ quốc tế.

Các đối tượng lập tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, biểu trưng của đơn vị tổ chức hoặc nhà phân phối để tạo lòng tin. Một số còn đăng hình mã QR, hóa đơn điện tử, tin nhắn giao dịch nhằm khiến người mua tin rằng vé là thật.

Công an khuyến cáo người dân chỉ mua vé qua website, ứng dụng, quầy bán vé hoặc đại lý được ban tổ chức công bố. Cần kiểm tra thông tin qua kênh chính thức của sự kiện, cảnh giác với vé rẻ bất thường, vé ưu tiên hoặc yêu cầu chuyển khoản gấp để đặt cọc. Không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hay cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin đăng nhập ngân hàng.

Đối với thông tin cá nhân, người dân không cho mượn, thuê, mua bán hoặc cung cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, chữ ký số và giấy tờ cá nhân để người khác làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi chưa rõ mục đích. Không tùy tiện gửi hình ảnh giấy tờ tùy thân, mã OTP, mật khẩu tài khoản cho người lạ.

Nếu phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng để thành lập doanh nghiệp trái phép hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế không do mình thực hiện, người dân cần trình báo cơ quan công an, đồng thời liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế liên quan để được kiểm tra, xác minh.

- Ảnh 1.Coi chừng bị lừa, mất thông tin cá nhân với trào lưu 'đi chùa online'

Ngôi chùa ảo Sansa tại Hàn Quốc đang "gây sốt" khi thu hút hàng trăm ngàn lượt truy cập chỉ trong 3 ngày. Bên cạnh tính giải trí, xu hướng này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị tội phạm lợi dụng để lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.

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    Chủ đề: nợ thuế thông tin cá nhân lừa đảo

    Dòng sự kiện: Chống lừa đảo qua mạng

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