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Coi chừng bị lừa, mất thông tin cá nhân với trào lưu 'đi chùa online'

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Ngôi chùa ảo Sansa tại Hàn Quốc đang "gây sốt" khi thu hút hàng trăm ngàn lượt truy cập chỉ trong 3 ngày. Bên cạnh tính giải trí, xu hướng này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị tội phạm lợi dụng để lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.

Cảnh báo trào lưu 'đi chùa online' - Ảnh 1.

Tựa game của Hàn Quốc thu hút hàng trăm lượt tham gia trong thời gian ngắn - Ảnh chụp màn hình

Thời gian gần đây, trào lưu "đi chùa online" đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Tính nguy hiểm của thủ đoạn

Thông qua các website, ứng dụng hoặc livestream trên TikTok, người dùng có thể trải nghiệm không gian chùa ảo, thực hiện các hoạt động như lễ Phật, thắp hương, tụng kinh, dâng hoa, thả hoa đăng...

Tuy nhiên, bên cạnh tính giải trí, xu hướng này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân.

Lợi dụng sự tò mò và niềm tin tâm linh của người dùng, các đối tượng có thể tạo lập website, ứng dụng giả mạo với giao diện giống các nền tảng đi chùa trực tuyến để dụ người dùng truy cập, cung cấp thông tin cá nhân hoặc tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Đáng chú ý, một số tài khoản livestream sử dụng hình ảnh tượng Phật, bàn thờ, biểu tượng tôn giáo để kêu gọi người xem tặng quà ảo, mua vật phẩm hoặc chuyển tiền với lời hứa được cầu an, nhận lộc, tích lũy công đức, nhận phần thưởng có giá trị. 

Thậm chí, các đối tượng có thể tổ chức quay thưởng, bói toán, giải hạn nhằm kích thích người xem tiếp tục chi tiền.

Dấu hiệu nhận biết thủ đoạn

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa, để nhận biết loại tội phạm này người dân cần cảnh giác với những biểu hiện đặc trưng.

Đầu tiên, các website, ứng dụng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội hoặc tải tệp không rõ nguồn gốc để tham gia.

Các phiên livestream liên tục kêu gọi gửi quà, mua vật phẩm hoặc chuyển tiền để được cầu nguyện, nhận lộc, ban phước hay nhận thưởng.

Tài khoản tự xưng đại diện nhà chùa, tổ chức tôn giáo nhưng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để cúng dường, làm lễ, cầu an, giải hạn.

Đưa ra những lời hứa hẹn về may mắn, tài lộc hoặc phần thưởng có giá trị cao khi người xem tham gia đóng góp.

Cách phòng tránh

Cơ quan công an khuyến cáo chỉ truy cập website, ứng dụng có nguồn gốc rõ ràng; không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc tải ứng dụng từ đường link không xác định.

Không chuyển tiền, tặng quà hoặc mua vật phẩm theo những lời kêu gọi, hứa hẹn về tài lộc, phước báu, giải hạn trên mạng xã hội.

Kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện các khoản đóng góp; không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không rõ danh tính. Không cung cấp mật khẩu, mã OTP; không làm theo hướng dẫn cài đặt ứng dụng lạ hoặc chia sẻ màn hình điện thoại.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần lưu lại đường link, thông tin tài khoản, nội dung trao đổi và chứng từ giao dịch để phản ánh đến nền tảng hoặc trình báo cơ quan công an.

Theo cảnh sát, "đi chùa online" có thể là một hình thức trải nghiệm trên không gian mạng, nhưng không nên đánh đổi sự an toàn của bản thân và tài sản vì những lời hứa hẹn tâm linh thiếu căn cứ.

Người dân cần tỉnh táo, phân biệt hoạt động tín ngưỡng chính đáng với hành vi lợi dụng niềm tin để trục lợi, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Không để lòng tin tâm linh trở thành kẽ hở để tội phạm lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo trào lưu 'đi chùa online' - Ảnh 2.Thời buổi online, đi chùa cũng có thể đi trên... mạng!

TTO - Thời buổi internet là bạn của mọi nhà, tất cả các dịch vụ mua bán đều dần chuyển thành online. Và giờ, một tín ngưỡng tâm linh bao đời của người Việt là đi chùa, cũng đã có… đi chùa online!?


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XUÂN HOÁT
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    Chủ đề: Khánh Hòa đi chùa online khởi tố thông tin cá nhân Lừa đảo

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