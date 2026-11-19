Đại biểu Phạm Văn Hòa - Ảnh: G.H.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý với dự Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Đáng chú ý, tại báo cáo giải trình, chỉnh lý, tiếp thu dự luật, Chính phủ đã rà soát, bổ sung biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng thay thế hình thức phạt tiền.

Biện pháp này áp dụng với cá nhân vi phạm hành chính bị phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế, bảo đảm phù hợp với Công ước về Chống cưỡng bức lao động, cưỡng bức năm 1930 mà Việt Nam tham gia là thành viên.

Mang tính giáo dục, răn đe

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), người từng đề xuất biện pháp thay thế phạt tiền bằng lao động công ích khi thảo luận dự luật tại Quốc hội, bày tỏ sự đồng tình rất cao khi cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu và bổ sung vào dự luật.

Ông nói việc bổ sung biện pháp thực hiện lao động phục vụ cộng đồng (hay còn gọi lao động công ích) sẽ có tác động rất lớn với người dân.

Dẫn chứng thực tế, trong chuyến giám sát vừa qua tại Đà Nẵng, ông nhận thấy hiện nay, tình trạng người vi phạm giao thông bỏ lại xe máy không đến nộp phạt rất phổ biến. Việc các xe máy bị bỏ lại ở kho bãi gây tồn đọng rất lớn và lãng phí.

Theo ông Hòa, người dân bỏ lại xe có nhiều lý do nhưng có nhiều trường hợp khó khăn, không có tiền đóng phạt.

Do vậy bổ sung biện pháp thay thế phạt tiền bằng lao động công ích áp dụng với các lỗi vi phạm có mức phạt từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện là phù hợp.

Cụ thể khi thực hiện việc như dọn dẹp vệ sinh công cộng, tu bổ đường sá, công trình công cộng tại địa phương... trong một số ngày sẽ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có lựa chọn thay thế tiền phạt, vừa mang tính giáo dục, răn đe, giảm bớt tình trạng bỏ xe...

Bên cạnh đó, theo ông, với tính "sĩ diện" của nhiều người thì với biện pháp phạt lao động công ích sẽ giúp những người vi phạm và chuẩn bị vi phạm tự nhìn vào đó để nâng cao ý thức, tránh vi phạm để phải "ra công cộng làm việc rồi bị người đi qua, đi lại nhìn vào".

Song đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để bổ sung thêm quy định cụ thể số ngày thực hiện lao động công ích thay thế tương ứng với số tiền phạt vào dự luật.

"Việc quy định cụ thể mức phạt tiền 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu đồng, nếu nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế sẽ phải lao động công ích bao nhiêu ngày vào dự luật sẽ giúp người dân nắm rõ được.

Đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng khi tổ chức thực hiện dễ dàng, khả thi, hiệu quả hơn", đại biểu Phạm Văn Hòa nói.

Ông cũng đề nghị sau khi luật được thông qua, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để người dân nắm được rõ và thực hiện.

TS Khương Kim Tạo - Ảnh: T.T.

Cần xây dựng danh mục nhiều loại công việc để người vi phạm có thể lựa chọn

TS Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn quốc gia, đánh giá việc bổ sung biện pháp lao động công ích thay thế phạt tiền là "một giải pháp tiến bộ và hợp lý", phù hợp xu thế quốc tế trong giáo dục, răn đe, điều chỉnh hành vi người tham gia giao thông.

Theo ông, nhiều quốc gia đã áp dụng biện pháp này và đạt hiệu quả tích cực. Việc này cũng giúp những người khó khăn, không có khả năng nộp phạt bằng tiền có thể chuyển sang biện pháp xử lý thay thế và vẫn góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Ông chỉ rõ phạt tiền chỉ tác động về tài chính, còn phạt lao động công ích giúp người vi phạm có thời gian ngẫm nghĩ, nhìn nhận ra lỗi của mình. Khi họ phải bỏ công sức để làm những việc có ích cho cộng đồng, hiệu quả giáo dục sẽ sâu sắc hơn nhiều.

Ông nhấn mạnh trong tổ chức thực hiện sau khi được thông qua cần quy định rõ ràng về đối tượng, mức tiền phạt thay thế, hình thức công việc và cơ chế giám sát. Theo đó phải có danh mục nhiều loại công việc để người vi phạm có thể lựa chọn cho phù hợp.

Như người làm công sở có thể viết thông điệp tuyên truyền, tổng hợp nội dung pháp luật giao thông, còn người lao động phổ thông có thể tham gia dọn dẹp, trồng cây, làm sạch vỉa hè...