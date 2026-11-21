Quang cảnh phiên họp sáng 21-11 - Ảnh: QUỐC HỘI

Sáng 21-11, với 461/463 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Luật có hiệu lực từ 1-3-2027.

Bổ sung 2 ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương

Đáng chú ý, luật mới được thông qua bổ sung thêm 2 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động.

Cụ thể là Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ, người lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 27-7 dương lịch). Ngày nghỉ lễ này áp dụng từ năm 2027.

Việc bổ sung ngày này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân tiền nhân, người có công với Tổ quốc, tưởng nhớ các thế hệ đi trước, người có công với cách mạng. Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Cùng với đó là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 24-11 dương lịch). Ngày nghỉ này được thực hiện ngay từ năm 2026 nhằm thể chế hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.

Như vậy từ 1-3-2027, Việt Nam có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm, hưởng nguyên lương. Gồm 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày 30-4, 1 ngày Quốc tế Lao động 1-5, 1 ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7), 2 ngày Quốc khánh, 1 ngày Văn hóa Việt Nam.

Một nội dung khác là quy định mới về thông báo lịch nghỉ lễ, Tết. Theo đó hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết.

Trước ngày 30-9 hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm sau.

Trước đó cơ quan chủ trì soạn thảo nêu rõ việc này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh việc thông báo sát ngày nghỉ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc nghỉ lễ, Tết như hiện nay.

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động thuê lại, đặc biệt về tiền lương

Cùng với đó, tại báo cáo tiếp thu, giải trình, Chính phủ nêu rõ đã tiếp thu và nghiên cứu bổ sung 3 khoản vào dự luật quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động (điều 56), bên thuê lại lao động (điều 57).

Nội dung bổ sung nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động thuê lại, đặc biệt là về tiền lương.

Theo đó, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có nghĩa vụ hằng tháng thông báo cho bên thuê lại lao động về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động.

Đồng thời bên thuê lại lao động có quyền yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả đủ tiền lương và nghĩa vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện vi phạm về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ của người lao động.

Ngoài ra, quá trình sửa đổi nghị định 145/2020 quy định chi tiết Bộ luật Lao động về cho thuê lại lao động (hiện tại dự thảo đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương), Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu để nghiên cứu hoàn thiện cơ chế ký quỹ phù hợp thực tiễn.

Kèm theo đó xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu điện tử, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế kiểm tra hoạt động cho thuê lại lao động và cơ chế hậu kiểm hoạt động kinh doanh để bảo đảm quyền lợi người lao động, trách nhiệm của các bên trong quan hệ cho thuê lại lao động.

Cũng trong sáng nay, với 468/468 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Quốc hội thông qua sáp nhập hơn 40 km² đất của Phú Thọ về Hà Nội, đầu tư 3 dự án cao tốc Sáng 21-11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết chuyển hơn 40 km² đất, 1.057 người của Phú Thọ về Hà Nội. Đồng thời, thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc hơn 162.000 tỉ đồng.



