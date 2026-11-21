Ông Hoàng Tự Quốc Hùng - Chủ tịch UBND xã Kim Phú - kiểm tra các hoạt động để ra mắt Visit Kim Phú - Ảnh: QUANG HÀ

Xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) chuẩn bị ra mắt Visit Kim Phú tại làng du lịch tốt nhất thế giới Tân Hóa. Đây là kênh truyền thông chính thống về du lịch của xã, do đích thân Chủ tịch xã lên ý tưởng và thực hiện. Các kênh truyền thông này gồm website visitkimphu.com và bốn trang mạng xã hội cùng tên trên Facebook, TikTok, YouTube, Instagram.

Kim Phú đẹp lắm, nhưng khó tìm thông tin

Ông Hoàng Tự Quốc Hùng - Chủ tịch UBND xã Kim Phú - cho biết Kim Phú có nhiều câu chuyện độc đáo, độc bản, nhưng việc kể chuyện chưa mạnh, cần được quảng bá.

"Kim Phú đẹp lắm nhưng khó tìm thông tin. Nên tôi tự làm một trang web du lịch" - ông Hùng nói.

Vốn học công nghệ thông tin nhưng thời gian dài không đụng đến, ông Hùng mất cả tháng, nhiều khi làm xuyên đêm để dựng web. Website chạy thử từ cuối tháng 10, thông tin đều được cán bộ xã kiểm tra trước khi đăng.

Website song ngữ Việt - Anh trả lời đúng những câu du khách hay hỏi nhất khi đến một nơi mới: đi đâu, đi đường nào, ngủ ở đâu, ăn gì, giá bao nhiêu, có cần giấy phép không. Mỗi điểm đến có thuyết minh âm thanh và chỉ đường.

Giá homestay, nhà nghỉ, quán ăn được xã xác nhận, niêm yết kèm mã QR; khách bị thu khác giá có thể báo ngay cho xã. Trợ lý tự động "Hỏi về Kim Phú" trả lời 24/7, dựa trên nội dung xã đã kiểm tra.

Điểm đáng chú ý là tất cả các dịch vụ trong website đều đã được chính quyền xác nhận thông tin. Tuy vậy xã không bán tour, không nhận đặt cọc, khách làm việc trực tiếp với chủ hộ trong danh sách.

Ông Hùng thông tin xã đã lập một tổ gồm cán bộ xã và người dân để kể chuyện, duy trì các kênh mạng xã hội về xã. Theo ông Hùng, Kim Phú là một trong những xã đầu tiên ở Quảng Trị có website và mạng xã hội chuyên về du lịch. Xã kỳ vọng người xem các video về cảnh quan, ẩm thực, đời sống... sẽ lên kế hoạch đến Kim Phú trong một ngày không xa.

"Một xã miền núi vẫn có thể làm chuyển đổi số du lịch nếu dám bắt tay vào làm" - ông Hùng nói.

Một nhóm du khách nước ngoài vào trang web tìm hiểu về Kim Phú, quét mã QR, nghe thuyết minh tiếng Anh và xem đường đi trên website. "Wow, có cả thuyết minh!", một nữ du khách thốt lên. Nhóm khách khen "chuẩn tuyệt đối", thích vì trang có giá cả, đường đi, rồi nói rất vui khi chính quyền làm việc này.

Thuyền qua Hung Trâu trong sương sớm, một điểm du lịch vào mùa mưa lũ ở Kim Phú - Ảnh: UBND xã Kim Phú

Làng nhà phao, hơn 60 hang động và phim trường Hollywood

Xã Kim Phú lập từ bốn xã Tân Hóa, Thượng Hóa, Trung Hóa và Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình cũ), rộng hơn 550km². Làng du lịch Tân Hóa cách trung tâm Phong Nha 50km, cách Đồng Hới hơn 100km.

Năm 2023, Tân Hóa được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) chọn là một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới. Đây là ngôi làng sống chung với lũ nổi tiếng. Người Tân Hóa sống chung với lũ trong hơn 620 nhà phao kết từ thùng phuy, du khách có thể ngủ homestay ngay trên nhà phao.

Không chỉ thế, Kim Phú còn có trên 60 hang động, phần lớn chưa được khai thác.

Tại đây, hang động, hồ Yên Phú, sông Rào Nan, làng đá mọc từng là bối cảnh nhiều phim, từ bom tấn Hollywood Kong: Skull Island (2016), phim Bollywood SILAA (2025) đến Thám tử Kiên 2 (2026).

Tháng 6-2026, Kim Phú được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh. Du khách, kể cả khách nước ngoài, không cần xin giấy phép vào khu vực biên giới khi tham quan trong khu du lịch.

Theo UBND xã, năm 2025 Kim Phú đón 9.109 lượt khách, đạt 113% kế hoạch. Năm 2026, đến ngày 16-11, xã đã đón 9.861 lượt khách, đạt 98,61% kế hoạch. Dù số lượng khách chưa cao, nhưng các tour hang động tại Kim Phú đều là những tour chất lượng, với giá bán hàng chục triệu đồng mỗi tour.

Lễ ra mắt Visit Kim Phú nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, diễn ra ngày 23 và 24-11 tại Làng du lịch Tân Hóa, với nhiều hoạt động phong phú như món bột nhúc của đồng bào Rục đã mấy chục năm không xuất hiện. Du khách theo dõi một kênh Visit Kim Phú được nhận phiếu bốc thăm 110 giải thưởng du lịch vào tối 24-11.