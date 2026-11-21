Lực lượng Trật tự viên du lịch TP.HCM hỗ trợ du khách tại phường Vũng Tàu - Ảnh: L.P

Lực lượng Trật tự viên du lịch TP.HCM đã góp phần xây dựng hình ảnh du lịch TP.HCM thân thiện, an toàn, văn minh và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu trong cao điểm cuối năm.

Đề xuất bổ sung trật tự viên du lịch dịp cuối năm

Sau hơn 2 tháng, lực lượng Trật tự viên du lịch tại phường Vũng Tàu đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ du khách và giữ gìn mỹ quan đô thị.

Về hỗ trợ du khách, lực lượng thường xuyên hướng dẫn thông tin, điều tiết giao thông đồng thời tìm và bàn giao trẻ lạc, trao trả tận tay tài sản đánh rơi (như ví tiền, cặp học sinh, điện thoại…).

Lực lượng cũng duy trì 15 chốt trực trọng điểm và tuần tra giờ cao điểm để nhắc nhở, tuyên truyền, phối hợp ngăn ngừa tình trạng "cò mồi", nhắc nhở giữ vệ sinh môi trường và giải tán tụ tập gây mất trật tự.

Về giao thông, đội hướng dẫn khách qua đường, phối hợp cảnh sát giao thông phân luồng, bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp bảo đảm an toàn cho các sự kiện, ngày lễ lớn do thành phố và địa phương tổ chức tại địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Màu - phó đội trưởng Đội Thanh niên xung phong Bình Dương, thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM được giao trực tiếp điều hành lực lượng Trật tự viên du lịch tại phường Vũng Tàu, cho biết, dự báo dịp lễ, Tết cuối năm, lượng du khách tăng gấp 3-5 lần, tập trung tại các bãi tắm, tuyến đường ven biển và điểm tham quan.

Trước mắt, Đội Thanh niên xung phong Bình Dương sẽ bổ sung nhân sự theo mùa vụ và lưu lượng khách thực tế, ưu tiên các điểm nóng về chèo kéo, buôn bán tự phát, mất trật tự. Việc bố trí cần dựa trên khảo sát cụ thể để tránh dàn trải, chồng chéo. Đồng thời tổ chức ca trực linh hoạt, tăng tuần tra buổi tối, lúc giao ca và bảo đảm trang thiết bị liên lạc, áo nhận diện, dụng cụ hỗ trợ.

Trong hai tháng, lực lượng Trật tự viên du lịch TP.HCM đã ngăn nhiều vụ chèo kéo, hỗ trợ tìm trẻ lạc, ngăn ẩu đả - Ảnh: L.P

Trật tự viên du lịch sẽ có mặt ở nhiều điểm

Ông Lê Quang Nhật, đội trưởng Đội Thanh niên xung phong Bình Dương thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, nhấn mạnh: xác định hình ảnh Trật tự viên du lịch là bộ mặt của TP.HCM, đơn vị đã xây dựng lộ trình phát triển lực lượng này theo hướng chuyên nghiệp với 3 trọng tâm chính.

Thứ nhất, sau khi vận hành hiệu quả mô hình thí điểm tại phường Vũng Tàu với 48 trật tự viên trực tại các chốt trọng điểm (đường Thùy Vân, Bãi Sau, Mũi Nghinh Phong, Bãi Trước...), đơn vị đang khảo sát để nhân rộng ra các xã, phường ven biển, đặc khu Côn Đảo và các điểm du lịch lớn khác trên toàn TP.HCM.

Về dài hạn, hoạt động này đã được chuẩn hóa theo quyết định 5227 của UBND TP.HCM và gắn với Đề án phát triển Lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm trật tự du lịch với chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số.

Thứ hai, để xây dựng lực lượng "kiểu mẫu", công tác đào tạo toàn diện được đặt lên hàng đầu. Mỗi trật tự viên không chỉ nắm vững pháp luật chuyên ngành du lịch, điều lệnh, võ thuật tự vệ và nghiệp vụ an ninh trật tự, mà còn được bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cơ bản, văn hóa ứng xử văn minh và kỹ năng xử lý tình huống mềm dẻo.

Lực lượng này cũng phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương tuần tra, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, phòng ngừa và phối hợp xử lý tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách, lấn chiếm vỉa hè hay xả rác bừa bãi.

Thứ ba, định vị mỗi trật tự viên là một "đại sứ du lịch" thân thiện, tận tụy hướng dẫn thông tin, giúp đỡ người gặp khó khăn, tìm kiếm tài sản hay người thân thất lạc, góp phần xây dựng môi trường du lịch TP.HCM "An toàn, văn minh, thân thiện, nghĩa tình".

"Để mô hình hoạt động ổn định và phát triển bền vững, Ban Chỉ huy đội đặc biệt quan tâm công tác kiện toàn tổ chức, ổn định nhân sự và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Đặc thù công việc Trật tự viên du lịch thường xuyên hoạt động theo ca, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết, làm việc ngoài trời và tại các khu vực tập trung đông khách. Vì vậy, đơn vị đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án bố trí nhân sự, sắp xếp lịch trực khoa học, luân phiên hợp lý giữa các chốt để bảo đảm sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi và điều kiện làm việc cho người lao động", ông Nhật nói.

Để ổn định tư tưởng và "giữ chân" nhân sự, Ban Chỉ huy Đội đang kiến nghị và triển khai 3 nhóm giải pháp. Về chế độ, chính sách, Đội tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp với tính chất đặc thù của nhiệm vụ và bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Đồng thời quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, trang thiết bị và các chính sách hỗ trợ nhằm tạo động lực để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị. Thứ 2, trong công tác tuyển dụng và đào tạo, đơn vị chú trọng lựa chọn nhân sự phù hợp, ưu tiên người lao động tại địa phương, bộ đội xuất ngũ và những người có tinh thần trách nhiệm. Cuối cùng là tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống thực tế.