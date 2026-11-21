Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 ngày 28-3 - Ảnh tư liệu: TẤN LỰC

Ngày 21-11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin các cơ quan liên quan đang khẩn trương chuẩn bị cho chương trình đại nhạc hội trong lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, hành trình Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Đó là đại nhạc hội quy mô lớn kết hợp nghệ thuật trình diễn đương đại với âm nhạc, công nghệ sân khấu, ánh sáng và pháo hoa.

Từ đó, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất Gia Lai - nơi đại ngàn gặp biển xanh.

Chương trình đại nhạc hội mang chủ đề: "Từ bản nguyên đất trời - Qua chiều sâu bản sắc - Đến khát vọng vươn tầm", là điểm nhấn khép lại một năm du lịch sôi động và là lời mời gọi du khách cùng đến Gia Lai, hòa mình vào không gian nghệ thuật bùng nổ.

Chương trình là hành trình nghệ thuật, đưa khán giả đi từ vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời, âm vang văn hóa đại ngàn, tinh hoa bản sắc đến khát vọng hội nhập và vươn tầm của Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Đêm nhạc hội được dàn dựng với sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật trình diễn, công nghệ ánh sáng, visual LED, các hiệu ứng sân khấu hiện đại và những đại cảnh quy mô lớn, tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều, giàu cảm xúc và mang tính trải nghiệm.

Trong đó, điểm nhấn là màn trình diễn ca khúc chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh". Nơi các nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng biểu diễn cùng hội tụ trong đại cảnh nghệ thuật hoành tráng, kết hợp hình ảnh các nền kinh tế APEC, lan tỏa thông điệp về một Gia Lai giàu bản sắc, năng động, đổi mới và rộng mở với thế giới.

Chương trình dự kiến khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả và du khách.

Không dừng lại ở một chương trình nghệ thuật mang tính tổng kết, chương trình hướng đến trở thành điểm hẹn văn hóa, âm nhạc và giải trí hấp dẫn dành cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Sau phần nghệ thuật bế mạc, không gian lễ hội âm nhạc tiếp tục được mở rộng với Mega Concert qua các màn trình diễn solo, song ca và những tiết mục sôi động của các nghệ sĩ trẻ, mang đến không khí concert hiện đại, gần gũi với thị hiếu khán giả trẻ.