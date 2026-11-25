Các học sinh trong đội dự tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2026-2027 - Ảnh: DUYÊN PHAN

UBND TP.HCM đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định chính sách cấp học bổng, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho người có năng khiếu, tài năng, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Học bổng đào tạo trong nước và nước ngoài

Theo đó, đối tượng áp dụng là học sinh, học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh là công dân Việt Nam đang học tập tại cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thành phố quản lý, có năng khiếu, tài năng, có thành tích đặc biệt xuất sắc; nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục,… là công dân Việt Nam có năng khiếu, tài năng, có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với Thành phố trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo…

Theo dự thảo Nghị quyết trên, mức học bổng đối với đào tạo trong nước như sau:

Học bổng trọn gói cho trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương lần lượt là 100 triệu đồng, 150 triệu đồng và 200 triệu đồng/người/năm học.

Người hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định, được công nhận tốt nghiệp và đạt điểm trung bình toàn khóa từ 9,0/10 hoặc 3,6/4 trở lên được hỗ trợ thêm một lần, tương ứng 05, 10 hoặc 15 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I.

Mức học bổng đối với đào tạo ở nước ngoài, dự thảo quy định hỗ trợ theo chi phí thực tế. Cụ thể:

Đào tạo trình độ đại học: mức hỗ trợ tối đa tại các nước thuộc châu Á là 700 triệu đồng/người/năm học; tại các nước thuộc châu Úc hoặc châu Mỹ là 1 tỉ đồng/người/năm học; tại các nước thuộc châu lục khác là 900 triệu đồng/người/năm học.

Đào tạo trình độ thạc sĩ: mức hỗ trợ tối đa tại các nước thuộc châu Á là 800 triệu đồng đồng/người/năm học; tại các nước thuộc châu Úc hoặc châu Mỹ là 1,1 tỉ đồng/người/năm học; tại các nước thuộc châu lục khác là 1 tỉ đồng/người/năm học.

Đào tạo trình độ tiến sĩ: mức hỗ trợ tối đa tại các nước thuộc châu Á là 900 triệu đồng/người/năm học; tại các nước thuộc châu Úc hoặc châu Mỹ là 1,2 tỉ đồng/người/năm học; tại các nước thuộc châu lục khác là 1,1 tỉ đồng/người/năm học.

Sẽ có hội đồng xét chọn

Cũng theo dự thảo Nghị quyết trên thì UBND TP.HCM sẽ thành lập hội đồng xét chọn để thực hiện chính sách công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh, công bằng.

Việc xét chọn căn cứ tiêu chuẩn, nhu cầu, kế hoạch, chỉ tiêu, nguồn kinh phí và hồ sơ; công khai tiêu chí trước thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Đối với cùng một đối tượng, nội dung và thời gian, nếu đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì chỉ hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

Mỗi đối tượng chỉ hưởng chính sách một lần cho mỗi chương trình học tập, nghiên cứu hoặc thỉnh giảng ở nước ngoài.

Đặc biệt, dự thảo Nghị quyết cũng nêu rõ: "Đối với TP.HCM, việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong ngành giáo dục và đào tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của Thành phố, mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển chung của đất nước.

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, Thành phố xác định rõ yêu cầu ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn mới".