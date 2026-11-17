Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà tri ân, chúc mừng các nhà giáo là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hoạt động nhằm tri ân những đóng góp của các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và công tác mặt trận của TP.HCM. Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - dự chương trình họp mặt.

Cùng dự chương trình có: Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng; Nhà giáo Ưu tú, GS.TS Nguyễn Văn Phước; Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, GS.TS.BS Trần Đông A; Nhà giáo Nhân dân, GS.TS Ngô Văn Lệ; PGS.TS Nguyễn Thị Liên Thương; TS.BS Huỳnh Tấn Mẫm.

Tại buổi họp mặt, các nhà giáo đã có chia sẻ về hành trình gắn bó với công tác giáo dục - đào tạo của đất nước, nghiên cứu khoa học và truyền lại ngọn lửa nghề đến các thế hệ trẻ tương lai.

Đây là những ý kiến xuất phát từ trí tuệ, tâm huyết suốt một sự nghiệp, cuộc đời cống hiến của các nhà giáo đối với chuyên môn và sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

GS.TS.BS Trần Đông A được vinh danh và tạo tiếng vang trên toàn thế giới sau phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính nhau là Nguyễn Việt và Nguyễn Đức. Ông cũng dành phần lớn cuộc đời cho sự nghiệp y khoa và góp phần xây dựng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, hiện ông là cố vấn chuyên môn cao cấp của Bệnh viện Nhi đồng 2, phụ trách chương trình ghép tạng trẻ em - Ảnh: QUANG ĐỊNH

GS.TS Ngô Văn Lệ nguyên là Hiệu trường Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Ông có nhiều bài báo khoa học, viết nhiều giáo trình có giá trị về lịch sử Việt Nam, lịch sử cách mạng Việt Nam, về dân tộc học, tôn giáo, văn hóa Việt Nam, đồng thời là người thầy đã dìu dắt nhiều thế hệ học trò trên con đường tìm kiếm tri thức, nghiên cứu khoa học - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, gửi lời tri ân và đánh giá rất cao đội ngũ nhà giáo cùng uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết của mình đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo. "Đội ngũ nhà giáo góp phần khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục - đào tạo là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho tương lai", ông nhấn mạnh.

Mặc dù đã về hưu, đội ngũ nhà giáo vẫn luôn phát huy kinh nghiệm, uy tín, giá trị, khẳng định được phương châm "tuổi cao, gương sáng, giá trị lớn" thông qua hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Ông Lộc cho biết TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, chất lượng quản trị dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và những đột phá vượt bậc về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Trong đó, mục tiêu cao nhất là lấy sự thụ hưởng, hạnh phúc của nhân dân và chất lượng của một đô thị đáng sống làm thước đo đánh giá chất lượng tăng trưởng, trong đó giáo dục - đào tạo là một trụ cột quan trọng.

TS.BS Huỳnh Tấn Mẫm có nhiều đóng góp quan trọng đối với y khoa Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục chuyên biệt và hỗ trợ trẻ tự kỷ. Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Giáo dục chuyên biệt Khai Trí và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hội nhập Khai Trí - Ảnh: QUANG ĐỊNH

GS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng là người tiên phong đưa kỹ thuật phẫu thuật nội soi phụ khoa về nước, mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị sản phụ khoa tại Việt Nam. Bà cũng cống hiến gần cả đời tìm hiểu hậu quả của chất độc da cam/dioxin và đấu tranh cho quyền lợi của các nạn nhân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Do vậy, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng những ý kiến đóng góp về khoa học - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội từ các quý nhà giáo là nguồn lực lớn để thành phố tiếp tục nghiên cứu triển khai trong thực tiễn để phát triển ngày càng hiệu quả hơn.

Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tận dụng, phát huy nguồn lực từ đội ngũ trí thức để xây dựng một giá trị mới, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại của TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng mong mỏi đội ngũ nhà giáo tiếp tục phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đóng góp tích cực vào việc giám sát, phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học và các đóng góp học thuật khác để thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, mở rộng ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho đội ngũ nhà giáo trẻ; kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và vun đắp tình cảm nhân ái, nghĩa tình.

GS.TS Nguyễn Văn Phước dành nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên. Các công trình nghiên cứu của ông đều có giá trị thực tiễn, nhiều đề tài đã được ứng dụng, giải quyết các vấn đề môi trường trọng điểm của quốc gia và địa phương - Ảnh: QUANG ĐỊNH



PGS.TS Nguyễn Thị Liên Thương có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong suốt quá trình công tác, PGS.TS Thương đã khẳng định mình qua rất nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng thực tế, nổi bật là quy trình trồng nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps molitaris - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thay mặt lãnh đạo TP.HCM và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc kính chúc các quý nhà giáo luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và sự phát triển của TP.HCM.