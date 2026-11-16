Nữ sinh lớp 9 ở TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: mỗi ngày tập 5 tiếng vẫn học xuất sắc

Nguyễn Ngọc Gia Thương và cô chủ nhiệm Đỗ Thị Nữ Công. Thương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Nguyễn Ngọc Gia Thương, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), cho biết em rất bất ngờ và tự hào khi biết mình được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Gia Thương là vận động viên Aerobic giành được nhiều huy chương vàng, bạc tại các giải đấu quốc tế. Tại Suzuki World Cup 2026 diễn ra tháng 4 ở Tokyo (Nhật Bản), em cùng đồng đội giành huy chương vàng nội dung nhóm 3 người.

Đến Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á tổ chức tại Philippines vào tháng 8-2026, Thương tiếp tục giành huy chương vàng nội dung nhóm 3 người và huy chương bạc nội dung nhóm 2 người.

Nhận ra năng khiếu, càng tập càng mê Aerobic

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, Nguyễn Ngọc Gia Thương cho biết em làm quen với Aerobic từ khi còn học mầm non. Đến năm lớp 1, em chính thức theo học môn này tại một trung tâm.

"Em thấy môn học này có sự cuốn hút kỳ lạ, càng học em càng thích", Thương kể.

Nhận thấy em có năng khiếu, các huấn luyện viên đưa Thương tham gia thi đấu từ cấp quận, thành phố đến cấp quốc gia. Nhiều lần giành huy chương vàng tại Giải vô địch trẻ quốc gia đã giúp em có cơ hội được chọn tham gia các giải đấu quốc tế.

Nguyễn Ngọc Gia Thương (thứ hai từ phải qua) và các bạn của mình - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

* Kỷ niệm nào khi thi đấu ở nước ngoài khiến em nhớ nhất?

- Lần đầu tiên em được ra nước ngoài thi đấu là giải Suzuki World Cup 2026 diễn ra tháng 4-2026 ở Tokyo, Nhật Bản. Đoàn Việt Nam sang Nhật trước khi thi đấu chính thức vài ngày.

Chứng kiến các vận động viên nước bạn tập luyện cật lực, em nhận ra rằng không chỉ một mình mình có năng khiếu. Mà chỉ năng khiếu thôi thì chưa đủ. Cần phải khổ luyện, phải đổ mồ hôi, phải bỏ công sức… thật nhiều mới có thể thành công.

Thực sự lúc xem các đội bạn thi đấu em có hơi áp lực và hồi hộp. Nhưng khi ra sàn đấu em rất tự tin, tinh thần hừng hực luôn. Bởi mình không chỉ thi đấu cho bản thân mà là đại diện cho đất nước, mình phải quyết tâm chiến thắng.

Khi ban tổ chức xướng tên Việt Nam, em cùng đồng đội bước lên bục nhận huy chương vàng. Giây phút ấy, trong em dâng lên một niềm xúc động và tự hào vô bờ bến, nhất là khi em đặt tay lên ngực trái, cùng đồng đội hát vang bài Quốc ca trong tiếng nhạc hào hùng.

Nguyễn Ngọc Gia Thương (hàng đầu) và cô chủ nhiệm cùng các bạn lớp 9A1 - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

Tập luyện đến 22h, có hôm học bài đến nửa đêm

* Được biết lịch tập luyện Aerobic của em khá dày đặc. Vậy em sắp xếp thời gian như thế nào để hoàn thành bài vở các môn văn hóa?

- Em tập Aerobic 4-5 tiếng mỗi ngày, riêng mùa hè thì thời gian tập luyện nhiều hơn. Như hiện nay thì em học văn hóa ở Trường THCS Vân Đồn từ sáng đến 16h. Lịch tập Aerobic từ 17h đến 21h hoặc 22h mỗi ngày tùy giáo án.

Do vậy, em tập trung nghe giảng để nắm bài và hoàn thành trước một số bài tập ở ngay trên lớp, khi về nhà chỉ việc xem sơ qua và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau là xong.

Nhiều bữa tập Aerobic đến 22h, khi về nhà em phải vệ sinh cá nhân thật nhanh, uống 1 ly sữa rồi 22h30 ngồi vào bàn học.

Thường những năm trước thì em học bài đến 23h là xong xuôi. Riêng năm nay cuối cấp nên thời gian học kéo dài hơn, có khi đến 0h hoặc trễ hơn nữa, nhất là khi em muốn chuẩn bị thật kỹ cho các bài kiểm tra định kỳ.

*Em thích môn học nào nhất? Ba mẹ hỗ trợ em như thế nào trong quá trình học tập?

Nguyễn Ngọc Gia Thương (thứ tư từ phải qua) và cô chủ nhiệm cùng các bạn lớp 9A1 - Ảnh: HOÀNG HƯƠNG

- Em thích nhất môn văn, đặc biệt em rất thích làm các bài văn nghị luận xã hội. Vì lúc ấy mình được tự do trình bày quan điểm, suy nghĩ của mình về những vấn đề trong cuộc sống.

Ba mẹ em thì không phải nhắc nhở mà để cho em hoàn toàn chủ động việc học hành. Chỉ thỉnh thoảng ba mẹ thể hiện sự quan tâm nên hỏi han xem tình hình học tập như thế nào mà thôi.

* Mục tiêu của em trong thời gian tới là…?

- Em đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu gần là thi đậu vào lớp 10 một trường THPT công lập thuộc top đầu Thành phố. Song song đó, em vẫn miệt mài tập luyện Aerobic với ước mong sẽ tiếp tục gặt hái thành công trên đấu trường Quốc tế.

Còn xa hơn nữa thì… em ước mơ trở thành luật sư để bảo vệ lẽ phải, giúp đỡ những người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

* Cảm ơn em về buổi trao đổi thú vị này!

8 năm liền là học sinh xuất sắc, đặc biệt chữ viết rất đẹp Nguyễn Ngọc Gia Thương là một học sinh chăm chỉ, lễ phép với thầy cô và thân thiện với bạn bè. Về tính tình thì em rất chững chạc, điềm đạm, khiêm tốn. Thương học giỏi đều tất cả các môn, đặc biệt em viết chữ rất đẹp. Từ lớp 1 đến lớp 8 em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm lớp 9 này thì kết quả học tập của em từ đầu năm đến nay cũng rất tốt. Không những học giỏi mà em còn rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào của lớp, em rất vui vẻ và hòa đồng nên được nhiều bạn bè yêu quý, mến phục. (Cô Đỗ Thị Nữ Công, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A 1, Trường THCS Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM)