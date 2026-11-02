Trường ở TP.HCM cho học sinh lớp 9 trải nghiệm làm chủ căng tin, mỗi lớp có 20 triệu đồng vốn

Học sinh lớp 9A11 làm doanh nhân nhí ở căng tin của trường. Ngày đầu tiên, các em hơi lúng túng và được thầy chủ nhiệm hỗ trợ - Ảnh: HỮU DUY

Chương trình trải nghiệm làm doanh nhân nhí được thực hiện đối với học sinh lớp 9, Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, TP.HCM. Mỗi lớp được cấp 20 triệu đồng để làm vốn và thực hiện việc bán hàng trong một tuần.

Từ học sinh thành "ông bà chủ" căng tin

Giờ ra chơi ở Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, TP.HCM, các học sinh túa ra sân đông nghịt. Khu vực nhộn nhịp nhất không chỉ có sân chơi mà còn là khu bán thức ăn, nước uống của trường.

Nhóm học sinh lớp 9A11 luôn tay luôn chân phục vụ các "khách hàng" cùng trường tại căng tin - Ảnh: HỮU DUY





Tại khu vực căng tin gần sân chơi thể thao, nhóm học sinh lớp 9A11 luôn tay luôn chân phục vụ các "khách hàng" cùng trường. Ở khu vực căng tin gần sảnh ra vào cổng chính của trường, không khí mua bán cũng sôi nổi không kém.

Các doanh nhân nhí nhanh nhẹn lấy kem trong tủ lạnh, khui nước, pha mì gói… Người nhận tiền, người trao hàng… khá nhịp nhàng và thuần thục. Góc căng tin rộn ràng bởi những câu hỏi han, lời chào mời và tiếng cười đùa thân thiện giữa "các ông bà chủ căng tin" và "khách hàng"…

Khi các học sinh làm chủ căng tin ở Trường THCS Hoàng Hoa Thám - Ảnh: HỮU DUY

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, lớp trưởng lớp 9A11, cho biết: "Nhà trường sẽ cho mỗi lớp mượn 20 triệu đồng để làm vốn và kinh doanh trong một tuần tại 2 khu vực căng tin.

Lớp chúng em đã lập bản kế hoạch chi tiết gửi thầy chủ nhiệm. Trong đó, chúng em sẽ nhập các mặt hàng là nước uống đóng hộp, đóng chai, kem, sữa, các loại bánh, các loại mì gói…của các công ty thực phẩm có uy tín do thầy chủ nhiệm hoặc ba mẹ tụi em giới thiệu; phân công nhiệm vụ cho từng bạn trong mỗi buổi…".

Trong khi đó, Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 9A11, kể: "Ngày đầu tiên nhóm tụi em hơi lọng cọng nhưng sang ngày thứ hai thì mọi việc đã khá trơn tru. Em và 2 bạn nữa được phân công phụ trách khu vực bán nước ướp lạnh. Lúc đầu em cũng hơi lo, sợ thối tiền nhầm. Nhưng vào việc thì thấy khá ổn, chỉ cần mình tính nhẩm thật nhanh là được".

Phạm Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 9A6, kể về quá trình chuẩn bị làm doanh nhân nhí: "Trước khi đến lượt lớp em đứng bán hàng, chúng em đã lên ý tưởng và quay video giới thiệu về các món thức ăn, nước uống… mà lớp sẽ phục vụ.

Video được gửi cho tất cả các lớp trong trường. Trong video, chúng em cũng nói rõ là lợi nhuận từ bán hàng sẽ được dùng để trao học bổng cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, mua sắm thêm những dụng cụ học tập cho lớp…".

Học cách kinh doanh từ những món hàng giờ ra chơi

Mỗi lớp được nhà trường cho mượn vốn là 20 triệu đồng cùng tất cả các vật dụng cần thiết để bán thức ăn, nước uống như tủ lạnh, ấm đun nước siêu tốc... - Ảnh: HỮU DUY

Theo thầy Nguyễn Xuân Đắc - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám, nhà trường không cho doanh nghiệp bên ngoài thầu căng tin mặc dù có hơn 2.600 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

Thay vào đó, căng tin để phục vụ cho hoạt động trải nghiệm "Doanh nhân nhí". Chương trình này được thực hiện từ năm học 2024-2025 dành cho học sinh khối lớp 9.

Với 18 lớp 9, mỗi lớp sẽ làm doanh nhân nhí trong 1 tuần, vào giờ ra chơi buổi sáng và buổi chiều. Riêng những tuần học sinh làm bài kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ sẽ tạm ngưng hoạt động này.

Làm doanh nhân nhí có thú vị không? Các học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Hoa Thám gật đầu ngay không cần suy nghĩ khi nghe chúng tôi hỏi.

"Em đã học được khá nhiều kỹ năng trong những ngày làm doanh nhân nhí như: học được cách tương tác tích cực với bạn bè, biết cách mời khách và chủ động nói lời cảm ơn với khách hàng.

"Qua việc tự bán hàng và cùng các bạn cộng sổ cuối ngày, em hiểu hơn giá trị của đồng tiền cũng như những vất vả cha mẹ phải trải qua để lo cho gia đình. Từ đó, em biết trân trọng đồng tiền hơn", Huỳnh Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 9, chia sẻ.

Tương tự, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc bày tỏ: "Đây là một trải nghiệm rất thú vị của lớp em. Sau một tuần, tinh thần đồng đội và sự gắn kết tập thể của lớp em đã tăng lên rất nhiều".

Các học sinh nhập hàng vào cuối giờ chiều để chuẩn bị cho buổi bán hàng ngày hôm sau - Ảnh: HỮU DUY

"Năm nay, chúng tôi dự kiến mở rộng hoạt động này đến học sinh khối 8. Qua mô hình doanh nhân nhí, các em được trực tiếp phân công công việc, kinh doanh những mặt hàng quen thuộc như nước uống, mì, kem... Từ đó, các em hiểu hơn sự vất vả của cha mẹ trong việc kiếm tiền, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo", thầy Đắc cho biết.