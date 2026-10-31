Trường công lập ở TP.HCM nấu ăn 3 bữa/ngày cho hơn 3.500 học sinh

Học sinh Trường tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn, TP.HCM ăn cơm bán trú ở trường - Ảnh: HỮU DUY

Là một trong những trường công lập có số lượng học sinh đông nhất TP.HCM nhưng đều đặn mỗi ngày, Trường tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn nấu ăn 3 bữa cho hơn 3.500 học sinh.

Bếp ăn bán trú phục vụ từ 6h30

6h30 một buổi sáng cuối tháng 10-2026, chúng tôi có mặt tại Trường tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn, phường Tân Mỹ, TP.HCM. Lúc này các cô bảo mẫu đã đẩy những xe thức ăn từ nhà bếp đến khu ăn uống, sẵn sàng phục vụ bữa sáng cho học sinh.

7h10 khu ăn uống của các bậc tiểu học, THCS, THPT đã rộn ràng hẳn. Các học vừa ăn vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Quốc Khánh, học sinh lớp 4/5 cho biết: "Mỗi ngày em ăn 3 bữa ở trường mà bữa nào cũng thấy ngon!".

Nhân viên bếp ăn bán trú Trường Nam Sài Gòn đang nấu món canh rau tần ô cho bữa trưa của học sinh - Ảnh: HỮU DUY

Tương tự, Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 9A7 còn bật mí: "Em đã ăn đồ ăn của trường từ lớp 1 đến nay, đều đặn mỗi ngày 3 bữa nhưng chưa bữa nào thấy ngán cả. Nói một cách khách quan thì cũng có bữa ngon, có bữa chưa được ngon lắm nhưng cũng không đến nỗi quá dở, nếu chấm điểm thì vẫn trên trung bình" – Minh Thư nhận xét.

9h30, chúng tôi được trang bị áo, mũ…như của cấp dưỡng và được lãnh đạo nhà trường đưa vào tham quan khu vực chế biến thức ăn.

Nhà bếp ở đây được xây dựng theo quy trình bếp ăn một chiều (tức là thực phẩm di chuyển theo một chiều, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu tươi sống đến sơ chế, chế biến, chia suất và phục vụ người ăn là một vòng tiến tới; không để thực phẩm sống đi ngược lại hoặc tiếp xúc với thức ăn đã nấu chín), các đồ dùng, vật dụng trong bếp đều làm bằng inox; Các nhân viên nhà bếp đều phải đeo khẩu trang và mặc đồ chuyên dụng để đảm bảo vệ sinh…

Học sinh ăn sáng ở trường. Nhiều học sinh đến trường từ rất sớm và ăn sáng lúc 6h30 - Ảnh: HỮU DUY- Ảnh: HỮU DUY



Em Dương Bảo Nam, học sinh lớp 9A7, cho hay: "Em cũng ăn cơm bán trú từ lớp 1 đến nay và em nhận thấy điểm đặc biệt nhất của đồ ăn ở trường là đảm bảo vệ sinh, em rất an tâm với chi tiết này. Em còn cho rằng tụi em phát triển thể lực và chiều cao tốt một phần nhờ chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trong 3 bữa ăn ở trường".

Khẩu phần theo tháp dinh dưỡng

Khu vực để đồ ăn cho những học sinh cần ăn thêm - Ảnh: HỮU DUY

Theo thầy Triệu Tấn Mẫn, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn, bếp ăn nấu trực tiếp tại trường có hơn 30 cấp dưỡng do nhà trường trực tiếp quản lý và điều hành.

"Hàng ngày chúng tôi nấu ăn 3 bữa cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, gồm bữa sáng, bữa trưa và bữa xế. Nhiều năm nay, nhà trường đã thực hiện các giải pháp chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm như: Tất cả nguyên liệu nhập cho bếp ăn phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được nhà trường ký hợp đồng trực tiếp với các đơn vị cung ứng uy tín.

Ngoài việc giám sát của lãnh đạo và nhân viên nhà trường thì ban đại diện cha mẹ học sinh có thể phối hợp cùng các phòng ban chức năng của nhà trường kiểm tra đột xuất và định kỳ công đoạn tiếp phẩm, quy trình chế biến thức ăn, chia khẩu phần ăn…" - thầy Mẫn thông tin.

Thầy Mẫn nói thêm: "Thực đơn các bữa ăn do nhà trường đặt hàng với một công ty có uy tín để các món ăn phong phú, đa dạng. Đặc biệt, khẩu phần ăn của học sinh đáp ứng tiêu chuẩn theo tháp dinh dưỡng của từng độ tuổi khác nhau".

Ông Nguyễn Hùng Thuận, phụ huynh lớp 10, Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn bày tỏ: "Tôi rất bất ngờ khi được biết nhà trường phục vụ cả ăn sáng cho học sinh. Đã vậy, các em còn được ăn theo nhu cầu, ngoài phần ăn được chia sẵn, em nào ăn thêm sẽ ra lấy thêm cơm, canh, đồ ăn…Con tôi rất hài lòng về việc này".

Theo bà Huỳnh Lê Như Trang, phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tại buổi tọa đàm về bữa ăn bán trú do Báo Tuổi Trẻ tổ chức trong tháng 10-2026, bữa ăn bán trú là dịch vụ phát sinh từ nhu cầu của những gia đình không thể đón con về buổi trưa, kinh phí do phụ huynh đóng góp theo nguyên tắc thu đủ, chi đủ.

Bên cạnh công tác giáo dục trẻ thì các nhà trường trên địa bàn thành phố đã và đang cố gắng thực hiện bữa ăn bán trú an toàn và đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh.

Sau khi ăn xong, học sinh tự mang khay ra khu vực quy định, đổ đồ ăn thừa vào nồi và xếp khay vào nơi quy định - Ảnh: HỮU DUY

Chia thức ăn vào khay cho mỗi học sinh - Ảnh: HỮU DUY

3 nhiệm vụ về bữa ăn bán trú Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện những nhiệm vụ sau: Thứ nhất, "mở cửa bếp ăn" là để phụ huynh được nhìn thấy, kiểm chứng và lên tiếng, nếu có vấn đề chưa như ý. Đối với trường sử dụng suất ăn công nghiệp từ bên ngoài, Ban đại diện cha mẹ học sinh có quyền đề nghị Hiệu trưởng chủ trì đoàn kiểm tra trực tiếp tại cơ sở chế biến thức ăn. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khuyến khích các trường tổ chức định kỳ "ngày phụ huynh cùng ăn với học sinh". Thứ hai, công khai thông tin hằng ngày. Mỗi ngày, nhà trường cần công khai 6 nội dung: tên đơn vị cung cấp; nguyên liệu; hình ảnh thực phẩm; hóa đơn nhập hàng; thực đơn; và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Hình thức công khai là bảng tin, website, … Thứ ba, công khai kênh phản ánh và quy trình xử lý. Trong đó, mọi phản ánh của phụ huynh, học sinh phải được tiếp nhận, ghi sổ và xử lý, phản hồi trong vòng 24 giờ theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 33. (Trích phát biểu của bà Huỳnh Lê Như Trang, phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tại buổi tọa đàm về bữa ăn bán trú do Báo Tuổi Trẻ tổ chức trong tháng 10-2026)