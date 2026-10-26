TP.HCM đề xuất kích hoạt đội phản ứng nhanh khi có sự cố an toàn thực phẩm, triển khai trong 2 giờ

TP.HCM đang triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận, quản lý, chia sẻ thông tin, giám sát, cảnh báo sớm và điều phối xử lý - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo dự thảo, TP.HCM phân loại sự cố an toàn thực phẩm thành 3 cấp độ. Trong đó, cấp độ 1 là sự cố an toàn thực phẩm xảy ra tại địa phương.

Cấp độ 2 là sự cố an toàn thực phẩm xảy ra tại địa phương nhưng có thêm một trong các tiêu chí: xảy ra trong khu công nghiệp, khu chế xuất; xảy ra trong các cơ sở giáo dục từ cấp THPT (cấp 3) trở lên; sự cố liên quan từ 2 phường, xã, đặc khu trở lên hoặc có trường hợp tử vong.

Cấp độ 3 là sự cố an toàn thực phẩm xảy ra tại địa phương khi có người nước ngoài tử vong hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự xã hội và du lịch của thành phố.

Đối với sự cố an toàn thực phẩm cấp độ 1, UBND cấp xã chủ trì tổ chức xử lý. Sở An toàn thực phẩm chủ trì tổ chức xử lý sự cố an toàn thực phẩm cấp độ 2.

Riêng đối với sự cố an toàn thực phẩm cấp độ 3, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xử lý.

TP.HCM cũng đề xuất kích hoạt và thành phần đội phản ứng nhanh cấp thành phố (do Sở An toàn thực phẩm chủ trì) đối với sự cố cấp 2 và 3.

Thành phần bao gồm đại diện Sở An toàn thực phẩm, Sở Y tế, công an, UBND cấp xã liên quan và các cơ quan chuyên môn cần thiết.

Với sự cố cấp 1, thành lập đội phản ứng nhanh cấp xã gồm đại diện UBND, trạm y tế, nhân sự phụ trách an toàn thực phẩm, đại diện công an, các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Các đội phản ứng nhanh có nhiệm vụ khẩn trương đến hiện trường, phối hợp xác minh, điều tra nguyên nhân sự cố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, thu thập thông tin, phối hợp lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo quy định của pháp luật; thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các biện pháp ngăn chặn ban đầu.

Dự thảo cũng quy định kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin về sự cố, đội phản ứng nhanh phải triển khai các hoạt động phản ứng ban đầu trong thời hạn 2 giờ; đồng thời thực hiện báo cáo nhanh kết quả xử lý ban đầu cho Sở An toàn thực phẩm (sự cố cấp 1) hoặc UBND TP.HCM (sự cố cấp 2 và 3) và các cơ quan liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin về sự cố.

Dự thảo cũng nêu rõ 4 kênh tiếp nhận thông tin giám sát sự cố an toàn thực phẩm. Bao gồm: đường dây nóng chuyên trách của Sở An toàn thực phẩm (hoạt động liên tục 24/24 giờ, cả ngày nghỉ, lễ); hệ thống báo cáo trực tuyến, liên thông thông tin giữa cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, UBND cấp xã và các sở, ngành liên quan; Hệ thống tiếp nhận thông tin của thành phố và các nền tảng số chính thức do UBND TP công bố; thông tin phản ánh trực tiếp từ tổ chức, cá nhân, phản ánh từ cơ quan báo chí, mạng xã hội và thông báo từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương.