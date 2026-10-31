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Căng tin trường bán giá cao hơn bên ngoài, bạn đọc hiến kế 'cho siêu thị vô trường'

tác giả
KỲ PHONG
KỲ PHONG
KỲ PHONG

Bạn đọc Tuổi Trẻ gợi ý nhiều biện pháp, trong đó có việc cho phép các siêu thị có thương hiệu mở cửa hàng trong trường học, đồng thời là đơn vị cung cấp cho suất ăn bán trú, có vậy sẽ vừa đảm bảo yếu tố đúng giá, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.

Vụ giá đĩa cơm trường học cao hơn bên ngoài: Bạn đọc gợi ý cho siêu thị mở cửa hàng trong trường học - Ảnh 1.

Nhiều trường học tại TP.HCM kỳ vọng có cơ chế đặc thù riêng cho ngành giáo dục, giảm giá thuê mặt bằng để hạ giá suất ăn cho học sinh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sau khi đăng tải trên Tuổi Trẻ, bài viết "Tại sao khi bước vào trường học, một đĩa cơm, một chai nước lại có giá cao hơn bên ngoài?" nhận được nhiều ý kiến bạn đọc.

Giá trong trường cao hơn giá bên ngoài, thấy vô lý

Vấn đề giá bữa ăn trong trường học được đại biểu Châu Quỳnh Dao (An Giang) nêu lên tại buổi thảo luận của Quốc hội sáng 31-10. 

Bạn đọc Nguyễn Đình bày tỏ sự đồng tình khi lâu nay cũng thấy vô lý nhưng không biết phản ảnh ở đâu. Theo bạn đọc này, căng tin trường học đều đấu thầu với giá cao, do đó người kinh doanh thường tính chi phí này vào giá thành.

Bạn đọc Hai Long bày tỏ quan điểm căng tin trường học không nên bị xem đơn thuần là mặt bằng kinh doanh. "Học sinh là đối tượng phục vụ chính, vì vậy giá cả và chất lượng cần được đặt lên trước nguồn thu từ việc cho thuê", bạn đọc Hai Long nói.

Đồng tình, bạn đọc Sao Xẹt cho rằng các quán nước, tiệm ăn ở ngoài cũng chịu các khoản phí mặt bằng, thuế, cơ sở vật chất nhưng giá cả vẫn thấp hơn trong trường học, do đó không nên xem việc giá hàng trong trường học cao hơn bên ngoài là tất yếu.

Bạn đọc có email dung****@gmail.com thì dẫn thực trạng nước ngoài, ví dụ ở Singapore, món ăn ở sân bay chỉ mắc hơn bên ngoài một ít. Còn ở trong trường học, giá rẻ hơn bên ngoài, cả phần ăn và nước uống.

Ở góc nhìn khác, bạn đọc Trương Kiệt phân tích một chai nước nếu bán trong trường học cao hơn bên ngoài là không hợp lý vì chai nước được đóng gói kín từ nhà sản xuất nên không có yếu tố khác tác động. 

"Còn đĩa cơm thì không thể so sánh trong trường học với bên ngoài vì các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ra chợ mua ký thịt, ký cá về bán cơm bụi khác xa với đặt mua thịt cá từ các nguồn cung có chứng nhận an toàn thực phẩm; phải tính đầy đủ các yếu tố này thì mới so sánh được", bạn đọc Trương Kiệt nêu.

Bạn đọc gợi ý thống nhất mức trần giá hàng hóa

Một bạn đọc khác cũng gợi ý lấy tiền đấu thầu mặt bằng hỗ trợ lại học sinh theo suất mua trong căng tin. "Cần kiểm tra nguồn hàng nhập, hạn sử dụng, ghi chép sổ sách đầy đủ. Loại bỏ các món đồ chơi khi bán ở căng tin trường học, đảm bảo giá cả công khai", bạn đọc Phan Trần nhìn nhận.

Bạn đọc Minh Nguyệt phân tích nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ sau đấu thầu thường giảm dần chất lượng để tối đa hóa lợi nhuận. 

Do vậy, bạn đọc nêu cần có công cụ kiểm soát, giám sát hàng ngày, thậm chí bằng camera để ghi lại thực trạng; đồng thời cung cấp số liệu và video cho cơ quan quản lý có thẩm quyền tại địa phương nếu được yêu cầu.

Góc nhìn khác, bạn đọc Trần Hải nói muốn học sinh được hưởng giá rẻ thì phải làm ngược lại quy trình đấu thầu.

Trong đó nhà trường đưa ra những suất ăn chuẩn làm mẫu, doanh nghiệp nào bỏ giá thấp nhất sẽ trúng thầu. Sau đó, doanh nghiệp sẽ được hưởng giá thuê thấp hơn thị trường 50%. "Đất đai hạ tầng là công lập, cần sửa luật quy định các cơ sở công lập phải đấu thầu như vậy", bạn đọc gợi ý.

Đồng tình, bạn đọc có email dtdo****@gmail.com nói cần thêm quy định mức trần giá hàng hóa khi đấu thầu, ví dụ không được cao hơn giá bán lẻ siêu thị 10-20%.

Bạn đọc Khương Võ bàn luận về việc cho các siêu thị có thương hiệu mở cửa hàng trong trường học, là đơn vị cung cấp cho suất ăn bán trú, sẽ vừa đảm bảo đúng giá, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh.

"Ở Hàn Quốc, họ chăm sóc bữa ăn cho học sinh rất chu đáo, bắt đầu từ chăn nuôi, trồng trọt đến thu hái, chế biến và đưa lên khay ăn cho học trò. Tất cả chỉn chu, được giám sát và tự giác, tự nguyện thực hiện như chính bữa ăn của nhà mình vậy", một bạn đọc khác bình luận.

Vụ giá đĩa cơm trường học cao hơn bên ngoài: Bạn đọc gợi ý cho siêu thị mở cửa hàng trong trường học - Ảnh 3.Chai nước 6.000 đồng bán trong trường 9.000 đồng là có thật, khi đơn vị trúng thầu quyết định giá cả

Đặt câu hỏi thẳng thắn vì sao bước chân vào căng tin trường, học sinh lại phải mua đĩa cơm, chai nước với giá đắt đỏ hơn bên ngoài, đại biểu Châu Quỳnh Dao (An Giang) nêu vấn đề liệu việc khép kín cổng trường để bảo đảm an toàn có vô tình tạo ra đặc quyền kinh doanh?

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KỲ PHONG
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    Chủ đề: bếp ăn bán trú căng tin trường học đấu giá siêu thị

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