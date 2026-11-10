Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Giáo dục cần đổi mới, nhưng đừng để học sinh phải liên tục thích nghi

tác giả
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

Hàng loạt chính sách giáo dục thay đổi khiến giáo viên, học sinh, phụ huynh phải liên tục thích nghi. Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất ổn định ít nhất 5 năm.

Chính sách giáo dục phổ thông và sự ổn định - Ảnh 1.

Học sinh TP.HCM trong ngày khai giảng năm học 2026-2027 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phát biểu của ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, tại buổi làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đảng với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM nhận được sự đồng tình của nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh trên cả nước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nói rằng các chính sách, cách thi cử thay đổi liên tục khiến cả bộ máy phải thích nghi và "rất mệt mỏi".

Chỉ tính từ cuối tháng 9-2026 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hàng loạt thông tư. Từ quy định về đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT; Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia đến quy định tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông; Quy định tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục phổ thông…

Đó là chưa kể hàng loạt dự thảo thông tư khác mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến để ban hành chính thức trong thời gian tới. 

Đáng chú ý nhất là dự thảo về quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp (trong đó có thay đổi so với trước đây là kỳ thi lớp 10 chỉ còn hai môn văn và toán), dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên (trong đó có thay đổi lớn về việc tuyển sinh lớp 10 chuyên, cách thức đào tạo lớp chuyên…).

Thời điểm này, năm học mới đã đi qua hơn nửa học kỳ, nhưng hàng triệu học sinh, phụ huynh và giáo viên trên cả nước vẫn thấp thỏm chờ câu trả lời: kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ thi hai môn hay ba môn?

Không ít người đặt câu hỏi nếu có thay đổi trong phương thức tuyển sinh lớp 10, tại sao không công bố và áp dụng từ năm học sau mà phải điều chỉnh ngay trong năm học này?

Khi nền giáo dục vẫn còn nặng tâm lý "thi gì học nấy", mọi thay đổi về quy định thi cử đều có thể tạo ra những xáo trộn lớn. Học sinh phải điều chỉnh kế hoạch ôn tập, phụ huynh thấp thỏm, giáo viên và nhà trường phải tính toán lại kế hoạch dạy học, tổ chức ôn luyện. 

Đó không đơn thuần là thay đổi số lượng môn thi, mà còn tác động trực tiếp đến tâm lý và hoạt động của cả hệ thống giáo dục.

Đổi mới là cần thiết nếu hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục, phát huy phẩm chất và năng lực học sinh. Nhưng đổi mới không đồng nghĩa với thay đổi đột ngột. Một chính sách dù đúng đắn đến đâu cũng cần có lộ trình đủ dài để nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh chuẩn bị, thích ứng.

Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhấn mạnh rằng các chính sách về giáo dục phổ thông cần được giữ ổn định ít nhất 5 năm. 

Đó không chỉ là mong muốn về sự ổn định, mà còn là yêu cầu về tính nhất quán, khả năng dự báo và trách nhiệm trong hoạch định chính sách giáo dục.

Chính sách giáo dục không thể khiến hàng triệu học sinh thấp thỏm chờ đợi - Ảnh 2.TP.HCM sẽ có trường công lập giáo dục chất lượng cao

Trường công lập giáo dục chất lượng cao phải bảo đảm chất lượng giáo dục, được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên cùng nhiều tiêu chí khác…

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Giáo viên giáo dục học sinh

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất