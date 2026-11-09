Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM kiến nghị giáo dục phổ thông cần ổn định chu kỳ 5 năm

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.H.

Ngày 9-11, Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM về triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM cho biết: TP có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, với 3.438 cơ sở giáo dục, hơn 2,5 triệu học sinh.

Thực hiện công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, thành phố giảm 702 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (đạt tỉ lệ giảm 32,08%). Chỉ tính riêng bậc giáo dục phổ thông, trong năm học 2026-2027, toàn thành phố có 1.223 trường phổ thông, với hơn 2 triệu học sinh.

Triển khai chương trình đúng lộ trình

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu - Ảnh: H.H.

Về kết quả thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bà Nguyễn Thanh Xuân thông tin thành phố đã triển khai đồng bộ và đúng lộ trình, điều kiện tổ chức dạy học từng bước được bảo đảm.

Tuy nhiên, thực tế thì hiện nay, tỉ lệ học sinh bậc THCS của thành phố được học 2 buổi/ngày vẫn còn thấp, phần lớn giáo viên môn tích hợp được đào tạo đơn môn, nên còn khó khăn khi dạy nội dung ngoài chuyên môn chính.

Về đội ngũ nhà giáo, toàn thành phố vẫn còn thiếu 8.185 giáo viên so với định mức, nhưng lại thừa cục bộ 1.416 giáo viên. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tập trung tại các địa bàn tăng dân số cơ học cao, khu công nghiệp.

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, kịp thời bổ sung phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027, TP.HCM đã thực hiện chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học".

Tính đến ngày 5-9-2026, thành phố đã đưa vào khai thác mới 1.027 phòng học, còn từ nay đến ngày 31-12-2026 sẽ đưa vào sử dụng 301 phòng học mới.

Giáo dục phổ thông cần sự ổn định

Ông Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM kiến nghị giáo dục phổ thông cần sự ổn định ít nhất 5 năm - Ảnh: H.H.

Báo cáo với Đoàn giám sát, ông Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết việc tổ chức dạy học, phân bổ giáo viên và tổ chức lớp học đều xuất phát từ Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, câu chuyện thiếu giáo viên hiện nay cũng xuất phát từ việc thực hiện chương trình.

Về sách giáo khoa, ông Phát cho rằng cần tổ chức thêm các hội thảo khoa học với sự tham gia của giáo viên, chuyên gia giáo dục và cán bộ quản lý. Thời gian tới TP.HCM sẽ tổ chức các hội thảo này để có thêm tư liệu, thông tin, đánh giá đầy đủ và báo cáo chính xác với đoàn giám sát.

Đặc biệt, ông Phát nhấn mạnh rằng: trong hệ thống giáo dục quốc dân thì giáo dục phổ thông đóng vai trò quan trọng nhất. Trong đó, giáo dục phổ thông cần sự ổn định ít nhất là 5 năm.

Việc liên tục thay đổi về sắp xếp bộ máy, thi cử, chương trình khiến cho đội ngũ thầy cô giáo phải liên tục thích nghi, tác động lớn đến tâm lý của đội ngũ.

"Tôi thấy có nhiều thay đổi về thông tư. Mỗi thông tư là một sự thay đổi về tổ chức bộ máy, chương trình, phương thức tuyển sinh. Năm nào cũng thay đổi đòi hỏi vận hành để thích nghi", ông Phát chia sẻ.

Ông Phát cho biết TP.HCM rất ủng hộ giáo dục, dành kinh phí lớn theo quy định, bảo đảm 20% chi thường xuyên. Từ Thường trực Thành ủy đến Thường trực UBND thành phố đều có chỉ đạo hằng tuần.

"Giáo dục phổ thông là nền tảng quan trọng nhất. Chúng ta cần chương trình ổn định, bộ sách ổn định và việc tổ chức, quản lý ổn định", ông Phát nhấn mạnh.

T hành phố tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện chương trình