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Chốt lịch thi học sinh giỏi quốc gia ngày 30, 31-12

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31-12.

Chốt lịch thi học sinh giỏi quốc gia ngày 30, 31-12 - Ảnh 2.

Học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31-12. 

Trong đó, ngày 30-12 thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn tin học. 

Ngày 31-12, thi viết các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học; thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn tin học. 

Thời gian mở bì chứa đề thi tại phòng thi lúc 7h50. Thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi từ 8h.

Đề thi được chuyển giao qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ; việc tiếp nhận và in sao đề thi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT gửi tới các đơn vị trước ngày 25-12.

Mỗi thí sinh được phát một tập đề thi, trong đó có đề thi và phần ghi câu trả lời tương ứng với từng câu hỏi. Thí sinh phải làm bài trực tiếp vào phần trả lời của tập đề thi và ghi câu trả lời vào đúng vị trí tương ứng với từng câu hỏi; không được tháo ghim hoặc tách rời các trang của tập đề thi.

Quy định đánh mã trong kỳ thi như sau:

Chốt lịch thi học sinh giỏi quốc gia ngày 30, 31-12 - Ảnh 3.

Lịch thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 - Ảnh 3.TP.HCM ra mắt đội dự tuyển kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027

346 học sinh xuất sắc nhất đã được gọi tên vào đội dự tuyển kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 ở TP.HCM.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: đề thi lịch thi Ban Cơ yếu Chính phủ học sinh giỏi quốc gia Bộ Giáo dục và Đào tạo

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