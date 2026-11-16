Tổ hợp công nghiệp đường sắt: Đề nghị Bộ Xây dựng rà soát, có quan điểm chính thức

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Chiều 16-11, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về Tổ hợp công nghiệp đường sắt.

Tại cuộc họp, ông nhấn mạnh phát triển công nghiệp đường sắt phải hướng tới từng bước tự chủ quốc gia, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực và đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam.

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia

Phó thủ tướng thường trực cho biết Chính phủ, Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu triển khai Tổ hợp công nghiệp đường sắt. Trong khi đó Hà Nội có đề xuất đầu tư khu công nghiệp đường sắt tại vị trí gần khu vực đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu, với chức năng, nhiệm vụ tương tự.

Theo ông Phạm Gia Túc, việc hình thành nhiều khu công nghiệp riêng biệt phục vụ từng loại hình đường sắt, nếu thiếu phối hợp chặt chẽ, có thể dẫn đến đầu tư trùng lặp, dư thừa công suất và lãng phí nguồn lực.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế, cần khuyến khích doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia những lĩnh vực có khả năng thực hiện, để ngân sách nhà nước tập trung cho các nhiệm vụ cần thiết khác.

Tìm phương án thống nhất, tránh lãng phí nguồn lực

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết theo quyết định ngày 29-10-2025 của Thủ tướng, Tổ hợp công nghiệp đường sắt quy mô khoảng 250ha đã được xác định tại khu vực xã Chuyên Mỹ và xã Ứng Hòa - Hà Nội.

Bộ Xây dựng đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết, làm cơ sở chuẩn bị đầu tư theo quy định. Tổ hợp được định hướng thực hiện các chức năng nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, sản xuất, lắp ráp, bảo trì và cung cấp sản phẩm công nghiệp phục vụ đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Bộ Xây dựng thống nhất với định hướng chỉ hình thành một tổ hợp công nghiệp đường sắt tại khu vực này, tránh xây dựng hai cơ sở có chức năng tương tự nằm gần nhau.

Tuy nhiên đề xuất của doanh nghiệp được nghiên cứu theo pháp luật về đầu tư, trong khi Bộ Xây dựng đang triển khai nhiệm vụ theo trình tự đầu tư công. Vì vậy cần làm rõ hình thức đầu tư, khả năng kết hợp các nguồn lực và phương thức tổ chức thực hiện để đẩy nhanh tiến độ.

Các ý kiến tại cuộc họp cũng cho rằng việc phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt cần huy động nguồn lực của cả Nhà nước và doanh nghiệp, trong đó đầu tư công tập trung vào hạ tầng, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết thành phố chủ động báo cáo Trung ương để tìm phương án thống nhất giữa các đề xuất, tránh lãng phí nguồn lực quốc gia, bao gồm nguồn lực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận sự thống nhất cao về yêu cầu tránh hình thành nhiều tổ hợp công nghiệp đường sắt có chức năng tương tự, gây đầu tư trùng lặp, phân tán nguồn lực.

Với quy mô mạng lưới đường sắt và năng lực công nghiệp hiện nay của Việt Nam, việc đầu tư tổ hợp cần được tính toán phù hợp với nhu cầu.

Đặc biệt, Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh mục tiêu phát triển công nghiệp đường sắt là từng bước xây dựng năng lực tự chủ của quốc gia, không phải tự chủ của riêng một doanh nghiệp.

Dù được đầu tư bằng nguồn lực của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước hay các thành phần kinh tế khác, việc phát triển tổ hợp phải hướng tới nâng cao năng lực công nghiệp đường sắt của Việt Nam.

Trên cơ sở đề xuất của Hà Nội, ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu triển khai nhanh để đáp ứng tiến độ phát triển đường sắt đô thị. Tổ hợp phải có khả năng phục vụ cả đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia hiện hữu và đường sắt tốc độ cao, không chỉ đáp ứng nhu cầu riêng của đường sắt đô thị Hà Nội.

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư tổ hợp công nghiệp đường sắt đã được Chính phủ, Thủ tướng giao, Phó thủ tướng thường trực đề nghị Bộ Xây dựng rà soát, có quan điểm chính thức và báo cáo Thủ tướng, cấp có thẩm quyền về nội dung này.