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Quảng Trị cân nhắc 2 phương án đặt ga đường sắt tốc độ cao ở khu vực tỉnh lỵ

tác giả
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO
HOÀNG TÁO

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu sớm khảo sát, lựa chọn vị trí ga hành khách phía bắc của dự án đường sắt tốc độ cao. Sở Xây dựng đưa ra hai phương án là Đồng Sơn và Nam Trạch, vị trí cuối cùng chưa được chốt.

Quảng Trị cân nhắc 2 phương án đặt ga đường sắt tốc độ cao ở khu vực tỉnh lỵ - Ảnh 2.

Khu vực đặt ga đường sắt tốc độ cao ở tỉnh lỵ vẫn chưa được tỉnh Quảng Trị chốt phương án. Trong ảnh: Di tích Quảng Bình quan tại phường Đồng Hới - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 11-11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay UBND tỉnh vừa có kết luận về tình hình triển khai các dự án liên quan đường sắt tốc độ cao Bắc Nam qua tỉnh.

Theo đó, ông Hoàng Nam - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh - yêu cầu Sở Xây dựng làm đầu mối liên hệ Bộ Xây dựng, làm việc với Ban quản lý dự án và đơn vị tư vấn để khảo sát, lựa chọn vị trí nhà ga, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Xây dựng cũng được giao chủ động tham mưu, bố trí lịch để lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, cho ý kiến về vị trí đặt nhà ga.

Theo Sở Xây dựng, ga phía nam đã được xác định tại phường Nam Đông Hà. Ga phía bắc thuộc khu vực tỉnh lỵ hiện có 2 phương án.

Phương án thứ nhất là khu vực Nghĩa Ninh (cũ), nay thuộc phường Đồng Sơn. Sở nhận định vị trí này gần trung tâm Đồng Hới

Đường bộ từ ga đến trung tâm hành chính tỉnh dài 6,3 - 7km, đến ven biển Bảo Ninh 10 - 12km. Vị trí này có thể kết nối với đường Điện Biên Phủ, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc - Nam và tận dụng một phần hạ tầng đô thị hiện hữu.

Hạn chế là khu vực nghiên cứu rộng 120ha, có nhiều sông, kênh, ao hồ, bị chia cắt bởi đường sắt, đường dây điện cao thế và khu dân cư. 

Cao độ tự nhiên từ 1,2m đến 2m, 30% diện tích là mặt nước, hành lang thoát nước, hạ tầng kỹ thuật và đất bị chia cắt. Lõi ga và các chức năng phục vụ ga cần 30ha, phần còn lại để phát triển đô thị quanh ga (TOD) tối đa 54ha...

Sở cho rằng cần khảo sát địa hình, mô hình hóa thủy văn - thủy lực và đánh giá tác động thoát lũ trước khi kết luận. Phạm vi giải phóng mặt bằng, số hộ bị ảnh hưởng, chi phí tái định cư và tổng chi phí vòng đời của phương án này chưa được lượng hóa đầy đủ.

Quảng Trị cân nhắc 2 phương án đặt ga đường sắt tốc độ cao ở khu vực tỉnh lỵ - Ảnh 3.

Khu vực đặt ga đường sắt tốc độ cao ở tỉnh lỵ vẫn đang được lựa chọn giữa phường Đồng Sơn hoặc Nam Trạch - Đồ họa: HOÀNG TÁO

Phương án thứ hai là khu vực Lý Trạch (cũ), nay thuộc xã Nam Trạch. Khu vực này có hơn 720ha đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất hoa màu, cao độ từ 10m đến 30m, địa hình đồi thoải. Vị trí có thể kết nối với tuyến tránh quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc - Nam, sân bay Đồng Hới, đô thị Hoàn Lão và Phong Nha - Kẻ Bàng.

Vị trí này có khả năng nghiên cứu bố trí khu vực TOD khoảng 300 - 500ha và dự trữ không gian mở rộng.

Hạn chế của Lý Trạch là xa trung tâm hành chính tỉnh hơn phương án trên là 3km, hạ tầng kết nối trực tiếp chưa hoàn chỉnh và cần nguồn lực đầu tư ban đầu. 

Sở cho rằng phương án này chỉ phát huy hiệu quả khi các trục kết nối với trung tâm Đồng Hới, sân bay, Hoàn Lão, Phong Nha, đường Hồ Chí Minh, cao tốc và tuyến ven biển được đầu tư đồng bộ.

Sở Xây dựng nhận định Lý Trạch là phương án có ưu thế, tiềm năng lớn và cần được nghiên cứu kỹ.

Hoàn thành các khu tái định cư trong 2027

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua Quảng Trị dài 190,68km, đi qua 35 xã, phường, có 2 ga hành khách (Đồng Hới và Đông Hà) và 4 trạm bảo dưỡng tại các xã Bố Trạch, Ninh Châu, Tân Mỹ, Ái Tử.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn được tách thành 113 dự án thành phần, sơ bộ tổng mức đầu tư 17.380 tỉ đồng, gồm 51 khu tái định cư cho 3.060 hộ dân, 26 khu nghĩa trang cho 13.165 ngôi mộ cùng các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Quảng Trị yêu cầu các dự án tái định cư phải đẩy nhanh tiến độ để khởi công chậm nhất trước ngày 15-1-2027; và hoàn thành xây dựng các khu tái định cư trong năm 2027.

Quảng Trị cân nhắc 2 phương án đặt ga đường sắt tốc độ cao ở khu vực tỉnh lỵ - Ảnh 4.Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Quảng Trị: 113 dự án, 17.380 tỉ đồng vốn giải phóng mặt bằng

Quảng Trị tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 113 dự án độc lập, với tổng vốn giải phóng mặt bằng khoảng 17.380 tỉ đồng.

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    Chủ đề: dự án đường sắt tốc độ cao đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đường sắt tốc độ cao Quảng Trị đường sắt

    Dòng sự kiện: Đường sắt cao tốc

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