Thanh Hóa đẩy nhanh việc xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nhà thầu đang thi công khu tái định cư phố Tân Cộng, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ông Ngô Thanh Sơn - Trưởng Phòng Quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng Thanh Hóa - cho biết mặt bằng tại các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã được giải quyết, xử lý theo tiến độ.

Đến nay có 10 khu tái định cư đã hoàn thành, 29 khu đang thi công. Theo kế hoạch, trong năm 2026 sẽ có 22 khu tái định cư hoàn thành đầu tư xây dựng để bàn giao đất cho người dân, 17 khu còn lại phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-3-2027 để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Một số vị trí còn vướng mắc chủ yếu liên quan đến tái định cư tại chỗ, hoặc di dời hạ tầng kỹ thuật điện, nước sinh hoạt.

Cơ quan chức năng đã và đang đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư để bảo đảm theo hợp đồng.

Các dự án khu tái định cư chưa thể hoàn thành trong năm 2026 đã được yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu báo cáo nguyên nhân, xây dựng kế hoạch cụ thể và được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận tiến độ thực hiện đến ngày 30-3-2027.

Theo ghi nhận tại khu tái định cư phố Tân Cộng, phường Đông Sơn, với tổng mức đầu tư hơn 71 tỉ đồng, đến nay tiến độ thi công mới đạt khoảng 30%.

Khó khăn lớn nhất khi thi công khu tái định cư phố Tân Cộng là một số diện tích đất chưa được bàn giao do còn vướng mắc hỗ trợ, bồi thường cây cối, tài sản trên đất. Nguồn đất phục vụ san nền chưa được bảo đảm, ảnh hưởng đến việc triển khai đồng bộ các hạng mục.

UBND phường Đông Sơn đã và đang tập trung giải quyết các vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh phương án hỗ trợ, bồi thường cho người dân.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đường sắt, đường bộ Bắc Miền Trung - nhà thầu thi công khu tái định cư phố Tân Cộng đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Mặt bằng khu tái định cư phố Tân Cộng, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, bên cạnh việc xây dựng 39 khu tái định cư, chính quyền địa phương đã và đang xây dựng 18 khu nghĩa trang, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Đến nay có 5 khu nghĩa trang đang thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2026, 13 khu còn lại đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành trước ngày 28-2-2027. Tiến độ các công trình này đang được đẩy nhanh để di dời mồ mả phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Khu tái định cư do địa phương quản lý Sau khi xây dựng xong 39 khu tái định cư tại 17 xã, phường và 18 khu nghĩa trang tại 13 xã, phường, nhà thầu sẽ bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Sở Xây dựng Thanh Hóa yêu cầu các địa phương chủ động phương án giao đất, bố trí dân cư và quản lý hạ tầng, góp phần bảo đảm công trình phát huy hiệu quả. Từ nay đến hết quý 1-2027 là giai đoạn nước rút hoàn thành các khu tái định cư và khu nghĩa trang để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đang bám sát tiến độ thi công công trình để bàn giao đúng kế hoạch, đảm bảo quyền lợi, tạo điều kiện ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.