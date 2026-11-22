Đào Quý Vương U17 Việt Nam trả lời phỏng vấn - Ảnh: VFF

Sau trận ra quân thua sít sao U17 Bỉ 2-3 ở bảng G U17 World Cup 2026 tại Qatar, tiền vệ Đào Quý Vương cho biết HLV Cristiano Roland đã động viên toàn đội tiếp tục giữ sự tập trung, nhanh chóng hướng tới lượt trận tiếp theo gặp U17 New Zealand vào ngày 23-11.



Theo Quý Vương, ban huấn luyện ghi nhận tinh thần thi đấu và những nỗ lực của các cầu thủ trong cuộc đối đầu với U17 Bỉ, đồng thời nhắc nhở toàn đội không nên quá lưu luyến kết quả trận đấu đã qua.

"Thầy Roland động viên mọi người rằng toàn đội đã thi đấu rất cố gắng và thầy cũng rất tự hào về chúng em. Thầy yêu cầu toàn đội tập trung, quên đi trận đấu vừa rồi để hướng tới trận đấu tiếp theo", tiền vệ U17 Việt Nam chia sẻ.

Đánh giá về đối thủ trong trận ra quân, Quý Vương cho rằng các cầu thủ Việt Nam đã học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là cách tổ chức lối chơi và tốc độ xử lý bóng.

"Thi đấu với đội U17 Bỉ, chúng em nhận thấy mình cần chơi nhanh hơn vì đối thủ áp sát rất nhanh. Các cầu thủ cũng cần giữ cự ly gần nhau hơn để có thể phối hợp và thoát pressing", Quý Vương nói.

Hướng tới cuộc đối đầu với U17 New Zealand, tiền vệ trẻ nhấn mạnh toàn đội không đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào tại bảng đấu: "Ba đối thủ đều rất mạnh. Chúng em quyết tâm sẽ chơi một trận đấu cống hiến cho người hâm mộ".

Về mục tiêu cá nhân, Quý Vương cho biết trước hết anh mong muốn có cơ hội được ra sân, qua đó đóng góp vào mục tiêu giành chiến thắng của đội tuyển U17 Việt Nam.

Bên cạnh công tác chuyên môn, tiền vệ U17 Việt Nam cũng cho biết các cầu thủ cảm thấy ngon miệng hơn khi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hỗ trợ những món ăn Việt Nam trong thời gian lưu trú tại Doha.

Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp toàn đội thích nghi tốt hơn với điều kiện sinh hoạt và tập trung cho các trận đấu tại giải.

Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Quý Vương gây chú ý nhờ khả năng kiểm soát, phân phối bóng và điều tiết lối chơi. Tại Giải U17 Đông Nam Á 2026, anh cũng để lại dấu ấn với bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia.

Sinh năm 2009 tại Phú Thọ, Quý Vương đến với bóng đá từ cảm hứng về hành trình giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 của đội tuyển U23 Việt Nam. Anh gia nhập lò đào tạo trẻ CLB Hà Nội tại Nghệ An năm 11 tuổi, bắt đầu hành trình xa gia đình để theo đuổi đam mê. Trước mùa giải 2026-2027, Quý Vương cùng một số đồng đội trẻ còn được trao cơ hội tập luyện với đội một Hà Nội, qua đó có thêm trải nghiệm trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.