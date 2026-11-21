U17 Việt Nam (áo trắng) tự tin tranh chấp với U17 Bỉ - Ảnh: VFF

Tối 20-11, đội tuyển U17 Việt Nam đã thua sít sao U17 Bỉ 2-3 ở trận ra quân bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar.

Không chỉ tự tin chơi bóng trong lần đầu tiên ra mắt ở sân chơi thế giới, các cầu thủ trẻ Việt Nam còn ghi được 2 bàn thắng cực kỳ đẹp mắt. Bàn thắng khiến giới chuyên môn phải sững sờ, còn người hâm mộ thì không tiếc lời khen.

Sau trận đấu, nhiều người hâm mộ và bạn đọc đã gửi đến Tuổi Trẻ những lời khen và chúc mừng màn trình diễn xuất sắc của U17 Việt Nam trước các nhà đương kim á quân U17 châu Âu.

Nức lòng người hâm mộ

Bạn đọc Dân Dâng viết: "Dù thất bại, nhưng màn trình diễn quả cảm trước U17 Bỉ cũng đã làm nức lòng người hâm mộ quê nhà". "Đá sòng phẳng với đại diện châu Âu ở sân chơi World Cup thế này là quá bản lĩnh. Cố lên các chàng trai", một bạn đọc khác bình luận.

Bạn đọc Chương Ngô bình luận: "Tinh thần chiến binh sao vàng rực cháy trên đất Qatar, triệu trái tim người hâm mộ đang dõi theo và cổ vũ các em". "Các em đang viết nên trang sử mới cho bóng đá trẻ nước nhà, cứ thoải mái tận hưởng trận đấu nhé!", Dũng Ga viết.

Bên cạnh đó là vô số bình luận: "Xem các em thi đấu tự tin, phối hợp thanh thoát mà thấy tự hào vô cùng. Việt Nam cố lên", "Lần đầu bước ra biển lớn World Cup mà chơi máu lửa, không hề run sợ thế này là quá đáng khen rồi".

Nói về khả năng phòng ngự của U17 Việt Nam, bạn đọc Dục Thúy viết: "Sức ép khủng khiếp từ U17 Bỉ là bài kiểm tra bản lĩnh tuyệt vời. U17 Việt Nam đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình".

Bạn đọc Mr Hiển còn tỏ ra hào hứng: "Xem U23 Việt Nam vừa rồi ở Gia Lai VT Cup 2026 và giờ là U17 Việt Nam thì thấy HLV Đinh Hồng Vinh và Cristiano Roland áp dụng lối đá phối hợp ban bật đẹp mắt. Các cầu thủ thi đấu tự tin hứng khởi, và quan trọng là kết quả cũng tốt nên phải nói là xem sướng quá".

Chu Ngọc Nguyễn Lực - một trong 2 cầu thủ ghi bàn đẹp mắt cho U17 Việt Nam trước U17 Bỉ - Ảnh: VFF

Khen 2 bàn thắng quá đẹp

Bạn đọc Duy Quỳnh viết: "Nhìn cách Lê Sỹ Bách đánh gót ghi bàn mới thấy tuổi trẻ Việt Nam đầy tự tin và sáng tạo. Tiếp tục bùng nổ nhé!".

Tương tự là bình luận: "Các bạn hôm qua đá rất hay, quả đánh gót thành bàn rất đẹp", bạn đọc có email binh****@gmail.com viết.

Trong khi đó bạn đọc Hana khen: "Hai bàn thắng của U17 Việt Nam quá đẹp! Chúc U17 Việt Nam tiến sâu vào vòng trong! Cố lên!".

"Xem 2 bàn thắng tuyệt phẩm của U17 Việt Nam và tình thần thi đấu của toàn đội thật sự rất đáng tự hào", bạn đọc Việt Hùng nói.

Bạn đọc có email ducc****@gmail.com thì bình luận: 'Không khen quá lời, nhưng với hai bàn thắng từ tình huống cố định. Đây là hai bàn thắng đẳng cấp thể hiện sự tự tin của cầu thủ".

Bạn đọc Bá Tùng phân tích thêm: "Hai bàn thắng của U17 Việt Nam quá đẹp, cho thấy kỹ thuật và khả năng xử lý xuất sắc của các cầu thủ.

Trước trận, tôi chỉ nghĩ không thua quá đậm đã là tốt rồi, vậy mà các em đã thi đấu đầy bản lĩnh. Dù thất bại nhưng vẫn có quyền ngẩng cao đầu. Chúc các em tiếp tục giữ vững tinh thần và chơi thật tốt ở trận quyết định sắp tới".

Trước ý kiến cho rằng bàn thắng khá may mắn, bạn có tên viết tắt NNT bình luận: "Bàn thắng quá đẹp! Nhiều người cho là may mắn, nhưng bóng đá đôi khi cũng cần chút may mắn như vậy.

Có những ngày sút kiểu gì bóng cũng tìm đến xà ngang, cột dọc. Đâu phải tình huống nào trên sân cũng nằm trong tính toán của cầu thủ".

Ngoài ra, bạn đọc Đậu Văn Côi còn dành lời khen cho HLV Cristiano Roland. "Rất giỏi! Cảm ơn ông và khen ngợi các cầu thủ U17 Việt Nam. Bóng đá Việt Nam rất nhiều nhân tài, kỳ vọng lứa cầu thủ này sẽ làm nên lịch sử!", bạn đọc nói.

HLV Brazil tự hào về màn trình diễn của U17 Việt Nam trước U17 Bỉ Phát biểu sau trận ra quân ở U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland (Brazil) bày tỏ niềm tự hào về màn trình diễn của đội tuyển U17 Việt Nam trước U17 Bỉ.



