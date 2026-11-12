Thủy điện Sông Ba Hạ xả điều tiết lũ, hạ du khẩn trương ứng phó

Thủy điện Sông Ba Hạ xả điều tiết sáng 12-11 - Ảnh: HỒNG ĐĂNG

Sáng 12-11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo lũ trên sông Cô tiếp tục lên nhanh, đỉnh lũ có khả năng xấp xỉ báo động 3.

Lúc 7h cùng ngày, mực nước sông Cô tại trạm Đa Lộc đạt 27,59m, thấp hơn báo động 2 là 0,41m. Trong khi đó, lũ trên sông Bàn Thạch và sông Kỳ Lộ đang giảm, lần lượt ở mức 12,13m và 9m, đều vượt báo động 2.

Dự báo 24 giờ tới, lũ sông Cô tiếp tục tăng; sông Bàn Thạch và sông Kỳ Lộ giảm dần, duy trì ở mức báo động 1-2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông thuộc Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Xuân Phước, Tuy An Đông, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, phường Đông Hòa và phường Phú Yên. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng ở mức cao tại các sườn dốc, ven suối nhỏ.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ, nước về hạ du gần 900m³/s

Theo thông tin cập nhật lúc 7h30 ngày 12-11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ có mực nước 103,17m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 105m.

Lưu lượng nước về hồ đạt 3.756m³/s. Nhà máy đang mở 6 cửa xả tràn với lưu lượng 486m³/s, đồng thời vận hành các tổ máy phát điện với lưu lượng 400m³/s. Tổng lưu lượng nước từ hồ thủy điện Sông Ba Hạ đổ về hạ du là 886m³/s.

Trước đó, theo thông báo của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ dự kiến bắt đầu xả điều tiết qua tràn lúc 7h sáng 12-11, với lưu lượng ban đầu 78m³/s, kết hợp lưu lượng chạy máy phát điện 400m³/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du dự kiến ban đầu là 478m³/s.

Trước kế hoạch điều tiết hồ chứa và dự báo mưa lớn, người dân khu vực hạ du sông Ba cần chủ động theo dõi thông tin vận hành hồ, đề phòng nước sông dâng cao, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Chốt chặn không cho xe qua lại tại thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ - Ảnh: MINH CHIẾN

Mưa lớn, nước sông dâng, người dân Hòa Thịnh bắt đầu di dời

Nước tràn qua đường dẫn vào xã Hòa Thịnh, xe không thể qua lại - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 12-11, ông Lê Văn Vĩ - Phó chủ tịch UBND xã Tây Hòa - cho hay địa phương đã có kế hoạch sơ tán dân những vùng trũng thấp, ven sông Ba. Tuy nhiên theo ghi nhận, địa phương chỉ ngập một số cầu tràn, các em học sinh vẫn đi học, tùy tình hình nếu ngập nặng các em sẽ cho nghỉ.

Trong khi đó, ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh - cho biết địa phương đã cho 1.656 học sinh trên địa bàn nghỉ học để đảm bảo an toàn trước diễn biến mưa lũ.

Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường ĐH75 qua thôn Mỹ Hòa và Mỹ Xuân 1 bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt. Đáng chú ý, khu vực chợ Hòa Thịnh ghi nhận mực nước dâng hơn 0,8m.

Tại các khu vực xung yếu, lực lượng chức năng đang khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn, trong đó ưu tiên người già và trẻ em.

Cùng thời điểm, ông Lê Chí Hoại - Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ - cho hay nước lũ đang dâng nhanh, gây ngập một số điểm trên địa bàn. Toàn bộ học sinh tại xã cũng đã được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, bà Lê Ngọc Xuân cho biết nước đã dâng cao từ nhiều ngày trước, nhưng sau trận mưa kéo dài từ đêm 11 đến sáng 12-11, mực nước sông Bánh Lái lên rất nhanh, tràn vào các tuyến đường.

"Nước sông Bánh Lái, sông Đào lên quá nhanh, gây ngập đường. Nhà tôi cả đêm qua lo quá, không ngủ được, tranh thủ kê đồ lên cao. Sau trận lũ tháng 11-2025, ai cũng chú ý, nghe dự báo mưa lớn là chuẩn bị", bà Xuân nói.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, người dân tại các khu vực thấp trũng đang khẩn trương di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc, chủ động ứng phó với nguy cơ nước tiếp tục dâng.

Thôn Mỹ Xuân, xã Hòa Thịnh ngập sâu trong nước - Ảnh: H.C

Người dân xã Hòa Thịnh kê lúa thóc lên cao - Ảnh: H.C

Lực lượng chức năng xã Hòa Thịnh bắt đầu đưa người dân vùng trũng thấp đi tránh trú - Ảnh: H.C

Ca nô được xã huy động để đưa người dân đến nơi tránh trú - Ảnh: H.C





Gia Lai phát cảnh báo nguy cơ lũ trên sông Hà Thanh

Nước lũ đã bắt đầu “bao vây” nhà dân vùng thấp trũng tại lưu vực sông Hà Thanh, thuộc phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 12-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã phát cảnh báo khẩn cấp nguy cơ lũ trên sông Hà Thanh do mưa lớn.

Theo cơ quan này, hiện trên lưu vực sông Hà Thanh có mưa lớn, nước sông đang lên. Tại Diêu Trì, mực nước đo được vào 7h ngày 12-11 vượt báo động 3 là 0,4m. Với dự báo mưa lớn tiếp tục trên lưu vực sông Hà Thanh, đặc biệt là khu vực thượng nguồn Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, khả năng lũ sẽ lên nhanh trên các dòng lưu vực sông Hà Thanh.

Về tình hình hồ chứa, tới sáng nay phần lớn hồ chứa trong 4 lưu vực phía Đông tỉnh Gia Lai còn dung tích phòng lũ tốt. So với hôm qua, mực nước gần như đi ngang. Tuy nhiên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai nhận định nhóm hồ nhỏ lưu vực Hà Thanh đang ở mức rủi ro do mưa lớn cục bộ.

Sạt lở đá tại Nha Trang, 1 người đi xe máy bị thương

Đất đá từ trên núi Chụt đổ xuống đè trúng xe máy - Ảnh: BP

Sáng 12-11, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết mưa lớn khiến khu vực núi Chụt bị sạt lở. Khu vực sạt lở ngay đoạn lên dốc di tích Bảo Đại, thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 6h sáng nay.

Tại hiện trường, nhiều tảng đá to từ trên núi đổ xuống, xe máy bị nhiều tảng đá đè trúng, khoảng gần 1m3 đất đá từ trên núi Chụt bất ngờ đổ xuống mặt đường.

Lãnh đạo phường Nha Trang cho biết nạn nhân là một phụ nữ và chỉ bị thương nhẹ phần mềm.

"Người này kể tại bệnh viện là đi làm lúc sáng sớm, khi đến gần không kịp quan sát và bị đá đổ xuống mặt đường nên tông trúng đá, ngã xuống. Hiện sức khỏe người này đã ổn định" - lãnh đạo phường Nha Trang thông tin.

Trong khi đó, đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nha Trang (đóng trên địa bàn phường Nha Trang) đã hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân đi qua điểm sạt lở ở khu vực núi Chụt.

Địa bàn Nha Trang mưa suốt đêm, nhiều nơi cảnh báo sạt lở - Ảnh: BP

Ngay khi xảy ra sự việc, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển qua khu vực sạt lở. Đồng thời, cảnh báo các xe hạn chế đi qua những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Bộ đội biên phòng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan nắm tình hình, hỗ trợ xử lý đất đá tràn xuống mặt đường.