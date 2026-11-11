Nhiều vùng ở Phú Yên lũ chia cắt, học sinh nghỉ học

Lối vào tổ dân phố Xuân Quang Tường, phường Bình Kiến bị nước lũ chia cắt - Ảnh: MINH CHIẾN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 11-11, tại tổ dân phố Xuân Quang Tường, phường Bình Kiến, sau mưa lớn nước lũ tràn qua đường, chia cắt lối đi vào khu dân cư, xã này đã giăng dây cảnh báo, đồng thời cho học sinh một số điểm trường nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Lũ chia cắt nhiều khu dân cư

Nước lũ dâng cao đe dọa các hộ dân sống ven sông Kỳ Lộ, đoạn qua xã Tuy An Bắc - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, cho biết địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ di dời người dân ở một số khu vực trũng thấp. Các cầu tràn, tuyến đường ven sông, suối bị ngập cũng được cắm biển cảnh báo.

"Nước sông Kỳ Lộ và sông Cô đang lên. Để đảm bảo an toàn, chiều nay địa phương cho học sinh trên toàn xã nghỉ học, đồng thời tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động ứng phó", ông Tuấn nói.

Tại xã Tuy An Tây, ông Nguyễn Minh Hòa, Chủ tịch UBND xã, cho biết mưa lớn trong ngày 10 và 11 khiến nước sông Kỳ Lộ dâng cao, ảnh hưởng đến một số trường học ở khu vực trũng thấp.

Trước nguy cơ ngập lụt, chính quyền địa phương đã yêu cầu Trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân, Trường mầm non Tuy An Tây và phân hiệu 1 Trường tiểu học và THCS Nguyễn Hoa cho học sinh nghỉ học.

Xã Ô Loan đặt biển cảnh báo tại các khu vực đường bị ngập - Ảnh: MINH CHIẾN

Công trường thi công đập Tam Giang đang thi công dang dở thì nước lũ tràn về - Ảnh: MINH CHIẾN

Nước lũ trên sông Kỳ Lộ cuồn cuộn đổ về hạ du - Ảnh: MINH CHIẾN

Một điểm trường mầm non tại xã Tuy An Tây bị ngập - Ảnh: A.T.

Tại sông Kỳ Lộ, đoạn giáp ranh giữa xã Tuy An Bắc và Tuy An Nam, nước lũ tràn về đã cuốn trôi một số thiết bị, sắt thép tại công trình sửa chữa, xây dựng mới đập dâng Tam Giang hiện đang thi công dang dở.

Lũ cũng gây sạt lở khu vực sát bờ sông, đe dọa an toàn một số căn nhà ven sông.

Ông Phạm Văn Thành, người dân thôn Bình Hòa, xã Tuy An Bắc, cho hay nước lũ tràn về từ tối 10-11, uy hiếp căn nhà của gia đình ông và nhiều hộ dân xung quanh.

"Nước lũ lên nhanh, chính quyền địa phương đã đến vận động, yêu cầu gia đình và khoảng gần 10 hộ khác khẩn trương di dời đến nơi an toàn trước 15h ngày hôm nay", ông Thành nói.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, đất đá tràn ra mặt đường tuyến Sông Cầu đi Quy Nhơn

Lực lượng chức năng chốt chặn tuyến đường La Hai - Xuân Lãnh - Ảnh: PHẠM NGỌC VŨ

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo các vị trí trên địa bàn các xã Đồng Xuân, Phú Mỡ và Xuân Lãnh đang bị ngập sâu, xe cộ không thể lưu thông, gồm: quốc lộ 19C, đoạn Km50+600 đến Km50+750, thuộc thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân; đường ĐT647, đoạn Km13+000 đến Km13+200, khu vực cầu Suối Trăng, thôn Kỳ Lộ - Phú Mỡ; đường liên thôn Lãnh Vân - Hà Rai, thuộc xã Xuân Lãnh.

Tại Km1249+500 trên quốc lộ 1 xảy ra tình trạng nước ngập tràn mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong khi đó, tuyến quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (tuyến đường từ Sông Cầu đi Quy Nhơn) xảy ra sạt lở, đất đá tràn ra mặt đường, ảnh hưởng đến việc di chuyển. Hiện cơ quan chức năng và địa phương đang xử lý để đảm bảo giao thông đi lại.

Tuyến đường qua xã Đồng Xuân bị ngập nặng - Ảnh: A.T.

Quốc lộ 1 qua xã Xuân Lộc bị ngập nặng - Ảnh: A.T.

Đường ngập nặng, phương tiện qua lại khó khăn - Ảnh: A.T.

Quốc lộ 1D nối Sông Cầu - Quy Nhơn đất đá sau mưa lớn tràn xuống mặt đường - Ảnh: A.T.

Cơ quan chức năng túc trực phân luồng giao thông và xử lý sạt lở trên quốc lộ 1D, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai - Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Xử lý điểm sạt lở cuốn đất đá tràn xuống quốc lộ 1D qua Gia Lai

Ngày 11-11, ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, cho hay cơn mưa lớn sáng cùng ngày khiến nước mưa cuốn trôi đất đá từ các mái dốc trên ta luy dương quốc lộ 1D đổ tràn xuống dưới mặt đường gây bồi đắp, chia cắt cục bộ giao thông khu vực.

Tại tổ dân phố 16, đoạn đường bị đất đá sạt lở trôi xuống bồi lấp rộng khoảng 30m, kèm nước chảy xiết. Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng cơ quan chức năng đưa xe múc san gạt mặt đường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chốt chặn, phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực, không để xảy ra tắc đường kéo dài. Theo ông Cường, hiện giao thông qua khu vực này đã cơ bản được giải quyết.

Lũ trên sông Kỳ Lộ và Bàn Thạch tiếp tục lên Ngày 11-11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát cảnh báo mưa lớn và lũ trên khu vực phía Đông tỉnh. Theo dự báo, từ trưa 11 đến chiều tối 12-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 40-120mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 12-11, mưa giảm nhanh. Trong đó, các khu vực Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa, Sông Hinh, Đông Hòa, Tây Hòa và M'Đrắk có lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm. Các khu vực Đồng Xuân, Phú Hòa và Sơn Hòa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Mực nước trên các sông, suối khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục lên trong 24 giờ tới. Lúc 7h ngày 11-11, mực nước sông Cô tại trạm Đa Lộc đạt 26,06m, cao hơn báo động 1 là 0,06m. Trên sông Bàn Thạch tại trạm Hòa Mỹ Tây, mực nước đạt 8,79m, thấp hơn báo động 1 là 1,71m. Dự báo trong thời gian tới, lũ trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch dao động ở mức báo động 1-2; các sông còn lại ở mức xấp xỉ báo động 1.