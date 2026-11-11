Hàng chục xã, phường ở Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo nguy hiểm tại xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Công an xã Cư Prao

Ngày 11-11, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tính đến 17h ngày 10-11, mưa lớn kèm lốc xoáy cục bộ đã gây thiệt hại về nhà ở và giao thông tại khu vực phía Đông tỉnh.

Lốc xoáy tốc mái 2 nhà, sạt lở quốc lộ 19C

Cụ thể, tại xã Xuân Lộc, mưa lớn kèm lốc xoáy trong đêm 9 và sáng 10-11 làm tốc mái 2 căn nhà của hộ ông Bùi Văn Bin và ông Huỳnh Trọng Hòa, cùng ở thôn Chánh Lộc. Mức độ tốc mái từ 50 - 70%. Chính quyền địa phương đang kiểm tra, đánh giá thiệt hại để hỗ trợ người dân khắc phục.

Tại xã Ea Riêng, mưa lớn trong đêm 9-11 gây sạt lở mái ta luy dương trên quốc lộ 19C, đoạn Km160+700. Điểm sạt lở dài khoảng 20m, đất đá tràn xuống lấp một phần mặt đường.

Sự cố đã được địa phương phối hợp đơn vị quản lý đường bộ khắc phục, giao thông qua khu vực hiện thông suốt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường lưu ý số liệu thiệt hại chưa đầy đủ do mới nhận được báo cáo nhanh của hai địa phương Ea Riêng, Xuân Lộc và Sở Công Thương.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong gần 24 giờ, từ 19h ngày 9-11 đến 16h30 ngày 10-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, phổ biến 20 - 100mm, cục bộ mưa rất lớn.

Đáng chú ý, lượng mưa tại thôn 10 Ea M'Doal (xã Ea Riêng) lên đến 394mm; Sông Hinh (xã Sông Hinh) 358mm; Ea H'Mlay (xã Ea Riêng) 342mm.

Mưa lớn khiến mực nước nhiều sông, suối dâng cao. Trên sông Kỳ Lộ, mực nước tại trạm Đa Lộc lúc 7h ngày 10-11 đạt 26,05m, cao hơn báo động 1 là 0,05m. Tại khu vực phía Tây tỉnh, sông Krông Pắc và sông Krông Bông cũng vượt báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo 32 xã, phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ. Trong đó, 9 xã, phường có nguy cơ cao gồm Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa, phường Đông Hòa và phường Phú Yên.

Chủ động sơ tán dân, canh gác các điểm ngập nguy hiểm

Mưa lớn khiến mực nước nhiều sông, suối dâng cao - Ảnh: P.Y.

Dự báo từ đêm 10-11 đến trưa 12-11, khu vực phía Đông tỉnh và M'Đrắk tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm. Một số khu vực như Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa, Sông Hinh, Đông Hòa, Tây Hòa và M'Đrắk có thể mưa 120 - 170mm, cục bộ trên 250mm.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

UBND các xã, phường, nhất là khu vực phía Đông tỉnh, được yêu cầu rà soát các điểm xung yếu ven sông, suối, vùng trũng thấp, sườn dốc, ngầm tràn và hồ chứa nhỏ; thông tin cảnh báo đến từng hộ dân, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu, chia cắt.

Các địa phương ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ em, người khuyết tật; chuẩn bị nơi ở, lương thực, nước uống và thuốc men cho người dân sơ tán.

Lực lượng chức năng phải lập chốt, bố trí người canh gác tại ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực sạt lở; tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, chủ hồ phải theo dõi sát diễn biến mưa lũ, vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Việc xả lũ phải được cảnh báo sớm cho chính quyền và người dân.

Các địa phương căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học, không để học sinh đi qua ngầm tràn hoặc khu vực nguy hiểm; đồng thời tổ chức trực ban, cập nhật tình hình thiên tai và thiệt hại hằng ngày để kịp thời triển khai phương án ứng phó.