Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Quốc lộ 40B 'tê liệt' vì sạt lở, hàng trăm hộ dân được sơ tán

tác giả
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG
TRẦN THƯỜNG

Mưa lớn liên tục gây sạt lở đất ở nhiều nơi, các xã vùng cao của TP Đà Nẵng di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân để đảm bảo an toàn.

Đà Nẵng sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân - Ảnh 1.

Xã Nam Trà My di dời nhiều hộ dân ở thôn Tak Pỏ đến Trung tâm tổ chức sự kiện - Phiên chợ sâm Ngọc Linh để tránh trú - Ảnh: Xã Nam Trà My

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ qua (từ 3 -  9h ngày 11-11), trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến một số khu vực xuất hiện ngập cục bộ, sạt lở đất. 

Một số nơi có mưa lớn như xã Phước Thành 111,8mm; Trà Giáp 147,8mm; Trà Leng 153,2mm; Trà My 145,8mm…

Hiện nay, mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang dao động ở dưới báo động 1. Cảnh báo từ ngày 11 đến 12-11, trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Đà Nẵng sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân - Ảnh 2.

Khu vực trung tâm xã Trà My ngập nặng, chính quyền địa phương sơ tán nhiều hộ dân đến nơi an toàn - Ảnh: UBND xã Trà My

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, nhiều xã vùng cao của TP Đà Nẵng đã phải sơ tán hàng trăm hộ dân. Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho biết sáng 11-11, trên địa bàn xã tiếp tục có mưa lớn, nước lũ trên các sông, suối dâng cao.

Đà Nẵng sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân - Ảnh 3.

Sạt lở trên quốc lộ 40B qua xã Trà Tân, TP Đà Nẵng - Ảnh: UBND xã Trà Tân cung cấp

Tại xã Trà Tân xuất hiện 5 điểm sạt lở trên các tuyến đường ĐH, ĐX và có 3 điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B (gần đập thủy điện Sông Tranh 2, cầu Nước Vin và thủy điện Tà Vi), gây ách tắc giao thông. 

Trước nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản người dân, xã Trà Tân đã di dời 25 hộ dân, với 102 khẩu.

Trong sáng 11-11, cơ quan chức năng đưa phương tiện cơ giới đến san gạt các lớp đất đá, xử lý các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B để người dân có thể sớm lưu thông trở lại.

Tại xã Trà Leng, mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất tại nhiều khu vực, tuyến đường giao thông. Tính đến 10h ngày 11-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã sơ tán khẩn cấp 20 hộ/87 khẩu tại 4 khu dân cư.

Tại xã Trà My, đến 9h ngày 11-11, thống kê sơ bộ đã triển khai sơ tán 90 hộ với hàng trăm khẩu vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Trong ngày 11-11, xã Nam Trà My cũng di dời nhiều hộ dân ở làng Tak Ven, thôn Tak Pỏ đến Trung tâm tổ chức sự kiện - Phiên chợ sâm Ngọc Linh để tránh trú.

Các xã vùng cao khác như Trà Đốc, Trà Linh, Phước Thành... cũng triển khai các phương án di dời người dân vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi trú ẩn an toàn.

Đà Nẵng sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân - Ảnh 4.

Khu vực cầu Ông Bằng trên quốc lộ 40B qua xã Trà Tân bị sạt lở nặng, đất đá đổ ập xuống đường - Ảnh: UBND xã Trà Tân cung cấp

Đà Nẵng sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân, quốc lộ 40B 'tê liệt" vì sạt lở - Ảnh 5.Miền núi Đà Nẵng mưa lớn, ngập nửa nhà dân

Ngày 11-11, nhiều địa phương miền núi Đà Nẵng có mưa lớn gây sạt lở, ngập nhà dân, giao thông bị chia cắt. Một số thủy điện lớn ở thượng nguồn được bổ sung lượng nước lớn, trong khi có thủy điện vẫn chờ mưa.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TRẦN THƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mưa lũ Đà Nẵng đường tê liệt sạt lở Đà Nẵng di dời khẩn cấp

    Dòng sự kiện: Sạt lở

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất