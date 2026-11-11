Quốc lộ 40B 'tê liệt' vì sạt lở, hàng trăm hộ dân được sơ tán

Xã Nam Trà My di dời nhiều hộ dân ở thôn Tak Pỏ đến Trung tâm tổ chức sự kiện - Phiên chợ sâm Ngọc Linh để tránh trú - Ảnh: Xã Nam Trà My

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ qua (từ 3 - 9h ngày 11-11), trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến một số khu vực xuất hiện ngập cục bộ, sạt lở đất.

Một số nơi có mưa lớn như xã Phước Thành 111,8mm; Trà Giáp 147,8mm; Trà Leng 153,2mm; Trà My 145,8mm…

Hiện nay, mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang dao động ở dưới báo động 1. Cảnh báo từ ngày 11 đến 12-11, trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Khu vực trung tâm xã Trà My ngập nặng, chính quyền địa phương sơ tán nhiều hộ dân đến nơi an toàn - Ảnh: UBND xã Trà My

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, nhiều xã vùng cao của TP Đà Nẵng đã phải sơ tán hàng trăm hộ dân. Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho biết sáng 11-11, trên địa bàn xã tiếp tục có mưa lớn, nước lũ trên các sông, suối dâng cao.

Sạt lở trên quốc lộ 40B qua xã Trà Tân, TP Đà Nẵng - Ảnh: UBND xã Trà Tân cung cấp

Tại xã Trà Tân xuất hiện 5 điểm sạt lở trên các tuyến đường ĐH, ĐX và có 3 điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B (gần đập thủy điện Sông Tranh 2, cầu Nước Vin và thủy điện Tà Vi), gây ách tắc giao thông.

Trước nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản người dân, xã Trà Tân đã di dời 25 hộ dân, với 102 khẩu.

Trong sáng 11-11, cơ quan chức năng đưa phương tiện cơ giới đến san gạt các lớp đất đá, xử lý các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B để người dân có thể sớm lưu thông trở lại.

Tại xã Trà Leng, mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất tại nhiều khu vực, tuyến đường giao thông. Tính đến 10h ngày 11-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã sơ tán khẩn cấp 20 hộ/87 khẩu tại 4 khu dân cư.

Tại xã Trà My, đến 9h ngày 11-11, thống kê sơ bộ đã triển khai sơ tán 90 hộ với hàng trăm khẩu vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Trong ngày 11-11, xã Nam Trà My cũng di dời nhiều hộ dân ở làng Tak Ven, thôn Tak Pỏ đến Trung tâm tổ chức sự kiện - Phiên chợ sâm Ngọc Linh để tránh trú.

Các xã vùng cao khác như Trà Đốc, Trà Linh, Phước Thành... cũng triển khai các phương án di dời người dân vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi trú ẩn an toàn.

Khu vực cầu Ông Bằng trên quốc lộ 40B qua xã Trà Tân bị sạt lở nặng, đất đá đổ ập xuống đường - Ảnh: UBND xã Trà Tân cung cấp